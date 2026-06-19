Tuyển Brazil mất Neymar trong trận cầu buộc phải thắng trước Haiti tại World Cup Liên đoàn bóng đá Brazil xác nhận Neymar vắng mặt ở trận gặp Haiti do chấn thương bắp chân. Ngôi sao 34 tuổi ở lại New Jersey hồi phục khi đội nhà chịu áp lực lớn.

Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) chính thức xác nhận tiền đạo Neymar sẽ vắng mặt trong lượt trận thứ hai bảng C World Cup gặp Haiti. Đây là tổn thất lớn về mặt nhân sự lẫn tinh thần cho đội bóng xứ Samba sau khởi đầu không như ý tại giải đấu năm nay.

Neymar chưa thể ra sân ở trận đấu với Haiti.

Giai đoạn hồi phục đầy thử thách của số 10

Thay vì cùng các đồng đội di chuyển đến Philadelphia để chuẩn bị cho trận đấu, ngôi sao 34 tuổi sẽ ở lại New Jersey. Quyết định này nhằm giúp Neymar tập trung tối đa vào giai đoạn cuối của quá trình hồi phục chấn thương bắp chân phải, vấn đề anh gặp phải từ ngày 17/5 khi còn thi đấu cho Santos.

Dù đã nỗ lực không ngừng để góp mặt tại kỳ World Cup thứ tư trong sự nghiệp, Neymar vẫn chưa thể tập luyện trọn vẹn cùng toàn đội kể từ khi hội quân. Điểm sáng duy nhất là việc anh đã quay lại sân tập để thực hiện các bài tập thể lực và tham gia một phần giáo án chung vào giữa tuần qua. Những tràng pháo tay khích lệ từ các đồng đội trên sân tập cho thấy tầm ảnh hưởng và giá trị tinh thần to lớn mà Neymar mang lại cho Selecao.

Bài toán hóc búa cho huấn luyện viên Carlo Ancelotti

Sự vắng mặt của Neymar đặt ra một thách thức lớn cho huấn luyện viên Carlo Ancelotti, đặc biệt là sau trận hòa 1-1 đầy thất vọng trước Morocco ở ngày ra quân. Tại quê nhà, dư luận Brazil đang chia rẽ về quyết định triệu tập Neymar. Nhiều ý kiến cho rằng việc đưa một cầu thủ chưa đạt 100% thể trạng vào danh sách thi đấu là một canh bạc mạo hiểm.

Tuy nhiên, tầm vóc của Neymar là điều không thể bàn cãi. Anh hiện là chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển quốc gia Brazil với 79 bàn thắng, vượt qua kỷ lục 77 bàn của huyền thoại Pele. Thiếu vắng một biểu tượng trên hàng công, Brazil buộc phải tìm kiếm những phương án xuyên phá mới để giải quyết bài toán ghi bàn trước Haiti.

Thống kê và bối cảnh của tuyển Brazil

Kỷ lục cá nhân: Neymar đang nắm giữ 79 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia.

Neymar đang nắm giữ 79 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia. Tình hình bảng đấu: Brazil cần một chiến thắng để cải thiện vị trí tại bảng C sau trận hòa mở màn.

Brazil cần một chiến thắng để cải thiện vị trí tại bảng C sau trận hòa mở màn. Lộ trình hồi phục: Cầu thủ sẽ tiếp tục trị liệu tại khách sạn với hy vọng sớm trở lại ở các vòng đấu sau.

Brazil, đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới, đang đứng trước áp lực phải giành trọn 3 điểm để lấy lại niềm tin từ người hâm mộ. Trong bối cảnh "nỗi lo Neymar" vẫn hiện hữu, niềm hy vọng của Selecao giờ đây sẽ được đặt lên vai những ngôi sao trẻ khác để vượt qua giai đoạn vòng bảng đầy cam go.