Tuyển Brazil và bài toán bản sắc: Sự thực dụng của Ancelotti có cứu vãn được Samba? Trước thềm World Cup tại Mỹ, đội tuyển Brazil đang đối mặt với áp lực nặng nề từ thành tích vòng loại bết bát và những quyết định nhân sự đầy rủi ro của HLV Carlo Ancelotti.

Trận mở màn bảng C gặp Morocco tại sân MetLife, New Jersey đang trở thành tâm điểm của sự chú ý với giá vé thị trường đen bị đẩy lên mức 2.000 bảng. Tuy nhiên, đằng sau sức nóng truyền thông, đội tuyển Brazil đang bước vào chiến dịch World Cup với tâm thế của một "ông lớn" đang lạc lối. Đã gần một phần tư thế kỷ kể từ thế hệ của Ronaldo năm 2002, đại diện Nam Mỹ vẫn chưa thể chạm tay vào chiếc cúp vàng danh giá.

Brazil bước vào giải đấu này với nhiều nỗi lo.

Khủng hoảng bản sắc và nỗi lo từ vòng loại

Sự bất ổn của nhà cựu vô địch thế giới lộ rõ qua chiến dịch vòng loại khu vực Nam Mỹ đầy thất vọng. Brazil chỉ cán đích ở vị trí thứ 5 trong số 6 vé đi thẳng, nếm mùi thất bại ở 6 trên tổng số 18 trận đấu, bao gồm cả những trận thua trước các đối thủ dưới cơ như Paraguay và Bolivia.

Lối chơi nghèo nàn khiến họ xếp sau cả Argentina, Ecuador, Colombia và Uruguay. Với vỏn vẹn 24 pha lập công tại vòng loại, đạt hiệu suất chưa đầy 1,5 bàn mỗi trận, đội bóng này không còn duy trì được sự bùng nổ vốn có. Để cải thiện tình hình, HLV Carlo Ancelotti đã triệu tập tới 9 tiền đạo, song giới chuyên môn nhận định thành tích của họ sẽ phải dựa nhiều vào bản năng thực dụng của chiến lược gia người Ý.

Canh bạc nhân sự của Carlo Ancelotti

Những quyết định của vị thuyền trưởng người Ý đang vấp phải nhiều sự hoài nghi. Việc triệu tập Neymar sau hai năm rưỡi vắng bóng được xem như một canh bạc rủi ro cao. Ở tuổi 34, tiền đạo này hoàn toàn không đủ thể lực để đá trận mở màn, khiến quyết định của Ancelotti bị xem là một sự thỏa hiệp trước áp lực công chúng hơn là tính toán chuyên môn thuần túy.

Bên cạnh đó, việc gọi lại tiền vệ Casemiro sau 18 tháng vắng mặt cũng gây lo ngại. Ở tuổi 34, cầu thủ đang chơi tại giải Ngoại hạng Anh sẽ phải hoạt động trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt lên tới hơn 90 độ F tại New Jersey, một thử thách thể lực cực đại cho tuyến giữa Brazil.

Ancelotti liệu có chọn lối chơi thực dụng cho Brazil?

Khung sườn thực dụng trong sơ đồ 4-2-4

Mặc dù đối mặt với nhiều hoài nghi, Brazil vẫn sở hữu bộ khung nhân sự chất lượng cao. Hệ thống phòng ngự được đảm bảo bởi cặp trung vệ đẳng cấp hàng đầu là Gabriel (Arsenal) và Marquinhos (PSG). Trên mặt trận tấn công, ngôi sao Vinicius Junior giữ vai trò ngòi nổ bên hành lang cánh trái, trong khi Matheus Cunha được kỳ vọng sẽ chiếm suất đá trung phong.

HLV Carlo Ancelotti, người vừa gia hạn hợp đồng đến năm 2030, đã liên tục kêu gọi các học trò phải biết hy sinh và đoàn kết vì mục tiêu chung. Ông cảnh báo các ngôi sao không được phép tìm kiếm vinh quang cá nhân tại giải đấu lần này. Cuộc đối đầu với Morocco tới đây sẽ là thước đo đầu tiên cho sức mạnh thực sự của đội quân vàng xanh trên đất Bắc Mỹ.