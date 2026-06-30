Tuyển Đức bị loại sốc tại World Cup 2026: Julian Nagelsmann và sự sụp đổ của một đế chế Thất bại tủi hổ trước Paraguay trên chấm luân lưu không chỉ khiến Đức dừng bước sớm tại World Cup 2026 mà còn đẩy tương lai của HLV Julian Nagelsmann vào bóng tối.

Khi Jose Canale bước lên chấm 11m và bình tĩnh đánh bại Marc-Andre ter Stegen, một sự im lặng chết chóc bao trùm lên những người hâm mộ bóng đá Đức tại Boston. Đó không chỉ là khoảnh khắc một quả phạt đền thành công; đó là tiếng chuông cáo chung cho hy vọng phục hưng của một nền bóng đá từng thống trị thế giới. Lần đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup, Đức thất bại trong một loạt sút luân lưu, khép lại hành trình World Cup 2026 ngay từ vòng 32 đội.

Nagelsmann đối mặt áp lực lớn khi Đức dừng bước sớm ở World Cup 2026. Ảnh: Getty Images.

Sự bế tắc của cỗ xe tăng 75% thời lượng kiểm soát bóng

Trên lý thuyết, trận đấu tại Boston là một cuộc đối đầu không cân sức. Đức, đội bóng xếp hạng 10 FIFA, đối đầu với Paraguay đứng thứ 41. Thực tế trên sân cho thấy sự áp đảo về mặt con số: đoàn quân của Julian Nagelsmann nắm giữ tới 75% thời lượng kiểm soát bóng. Tuy nhiên, quyền kiểm soát bóng vô hồn ấy chỉ làm nổi bật thêm sự bế tắc trong việc xuyên phá hệ thống phòng ngự lùi sâu và kỷ luật của đại diện Nam Mỹ.

Paraguay đã chơi một thứ bóng đá thực dụng đến mức khắc nghiệt. Họ tận dụng tối đa sai lầm của hàng thủ Đức để vươn lên dẫn trước nhờ công của Julio Enciso. Dù Kai Havertz đã thắp lại hy vọng bằng một cú đánh đầu chéo góc hiểm hóc, và VAR đã tước đi một bàn thắng đầy tranh cãi của Jonathan Tah, nhưng sự thiếu sắc bén trong 120 phút đã buộc Đức phải bước vào màn đấu súng may rủi.

Lời nguyền luân lưu và sự tan vỡ của niềm tin cuối cùng

Trước đêm Boston định mệnh, tuyển Đức là biểu tượng của sự lỳ lợm trên chấm 11m với kỷ lục toàn thắng 4/4 lần tại các kỳ World Cup. Nhưng tại Bắc Mỹ, niềm tự hào đó đã tan thành mây khói. Áp lực từ sự kỳ vọng quá lớn đã khiến những đôi chân triệu đô trở nên nặng nề.

Kai Havertz và Nick Woltemade lần lượt sút hỏng, trước khi Jonathan Tah đưa bóng đi vọt xà ngang. Thất bại 3-4 trên chấm luân lưu không chỉ là một kết quả thể thao; nó là sự sụp đổ của thành trì tâm lý cuối cùng mà bóng đá Đức còn bám víu vào. Tờ Bild đã không ngần ngại gọi đây là "Cơn ác mộng tiếp theo của bóng đá Đức".

Đức thất bại ở loạt sút luân lưu. Ảnh: Sky Sports.

Julian Nagelsmann và chiếc ghế nóng bên bờ vực thẳm

Thất bại này đặt Julian Nagelsmann vào tâm điểm của những sự chỉ trích. Tiếp quản đội tuyển từ tháng 9/2023 với kỳ vọng mang lại làn gió mới, nhưng cựu thuyền trưởng Bayern Munich dường như đang lặp lại những sai lầm của người tiền nhiệm. Dù có những chiến thắng tưng bừng trước Curacao (7-1) hay màn ngược dòng trước Bờ Biển Ngà, nhưng khi đối đầu với những đối thủ có tổ chức như Ecuador hay Paraguay, hệ thống của Nagelsmann lại tỏ ra mong manh.

"Bị loại bởi Paraguay là một kết cục cay đắng. Điều đó chứng tỏ tuyển Đức không còn nằm trong nhóm đẳng cấp nhất nữa", Nagelsmann thừa nhận sau trận đấu. Trong khi chiến lược gia 38 tuổi vẫn muốn tiếp tục, dư luận Đức đã bắt đầu gọi tên Jurgen Klopp như một cứu cánh cuối cùng để trục vớt con tàu đắm Die Mannschaft.

Cuộc khủng hoảng bản sắc: Khi sự hoa mỹ giết chết sự gai góc

Phân tích sâu hơn về thất bại, cựu danh thủ Thomas Hitzlsperger chỉ ra một vấn đề mang tính hệ thống. Bóng đá Đức đã quá mải mê theo đuổi sự đổi mới chiến thuật và lối chơi đẹp mắt mà bỏ quên đi thứ vũ khí lợi hại nhất của mình: sự gai góc và lỳ lợm.

Đức nhận thất bại trước Paraguay. Ảnh: Sky Sports.

Hitzlsperger nhận định: "Chúng ta tập trung quá nhiều vào khả năng chuyền bóng và phong cách thi đấu. Nhưng trong những khoảnh khắc sinh tử, chúng ta thiếu đi những cá nhân sẵn sàng chơi thực dụng, xù xì để giành chiến thắng". Tuyển Đức hiện tại thiếu một thủ lĩnh tinh thần, một người có thể giữ cái đầu lạnh khi đối thủ chơi lùi sâu và sẵn sàng trừng phạt mọi sai lầm.

World Cup 2026 khép lại với người Đức bằng một nỗi đau dài. Nếu không có một cuộc đại phẫu thực sự từ cấp độ đào tạo trẻ cho đến tư duy chiến thuật của ban huấn luyện, kịch bản về những "cơn ác mộng" sẽ còn tiếp tục lặp lại với Die Mannschaft trong tương lai.