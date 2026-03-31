Tuyển Đức đánh bại Ghana 2-1: Deniz Undav tỏa sáng phút cuối cứu rỗi Cỗ xe tăng Kai Havertz và Deniz Undav lần lượt lập công giúp tuyển Đức giành chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước Ghana trong trận giao hữu quốc tế đầy kịch tính tại Stuttgart.

Phút 88 tại MHP Arena, Stuttgart, đám đông khán giả Đức cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Cú dứt điểm cận thành của Deniz Undav không chỉ ấn định chiến thắng 2-1 trước Ghana mà còn giải tỏa áp lực đè nặng lên thầy trò HLV Julian Nagelsmann trong một trận đấu mà họ đã áp đảo nhưng lại thiếu đi sự sắc sảo cần thiết.

Sự áp đảo và dấu ấn VAR trong hiệp một

Đội tuyển Đức bước vào cuộc đối đầu với đại diện châu Phi với tâm thế của một ứng cử viên vô địch. Dù hệ thống của HLV Nagelsmann chưa thực sự vận hành trơn tru nhất, "Cỗ xe tăng" vẫn thể hiện sức mạnh vượt trội ngay từ tiếng còi khai cuộc. Suốt hiệp thi đấu thứ nhất, đội chủ nhà kiểm soát bóng lên tới 67%, liên tục dồn ép Ghana vào thế phòng ngự co cụm.

Điểm nhấn đáng chú ý đầu tiên đến từ Florian Wirtz. Ngôi sao trẻ này suýt chút nữa đã mở tỷ số với một cú đá phạt hàng rào kỹ thuật, nhưng bóng lại tìm đến đúng cột dọc. Ngay sau đó, Đức bị từ chối một bàn thắng do Nick Woltemade đã rơi vào thế việt vị trước khi chuyền bóng cho Wirtz dứt điểm tung lưới đối phương.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ của Đức chỉ được đền đáp ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp một. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài xác định Jonas Adjetey đã để bóng chạm tay trong vòng cấm từ cú sút của Wirtz. Trên chấm 11m, Kai Havertz đã thể hiện bản lĩnh với phong cách dứt điểm lạnh lùng, đánh lừa hoàn toàn thủ môn Asare để mở tỷ số trận đấu.

Havertz ghi bàn mở tỷ số.

Biến số từ ghế dự bị và sự quật khởi của Ghana

Bước sang hiệp hai, kịch bản trận đấu thay đổi chóng mặt khi HLV Otto Addo của Ghana thực hiện hàng loạt điều chỉnh nhân sự. Trong khi đó, việc thay đổi quá nhiều vị trí khiến cấu trúc phòng ngự của đội tuyển Đức bắt đầu xuất hiện những kẽ hở. Ghana tận dụng tối đa các đợt phản công tốc độ để gây sức ép ngược trở lại.

Phút 70, sự lỏng lẻo của hàng thủ Đức đã phải trả giá. Hậu vệ trái Derrick Kohn có pha độc diễn đẳng cấp, vượt qua Vagnoman trước khi thực hiện đường căng ngang chuẩn xác. Cầu thủ vào sân thay người Abdul Fatawu đã có mặt đúng lúc, đúng chỗ để dứt điểm tung lưới Alexander Nubel, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Abdul Fatawu lập công cho Ghana.

Trong nỗ lực tìm kiếm sự đột biến, HLV Nagelsmann đã tung thần đồng 18 tuổi Lennart Karl vào sân. Ngôi sao trẻ thuộc biên chế Bayern Munich ngay lập tức tạo ra những tình huống đi bóng lắt léo, khiến hàng thủ Ghana gặp nhiều khó khăn, dù chính anh đã bỏ lỡ một cơ hội ghi bàn rõ rệt ngay sau đó.

Đẳng cấp ngôi sao định đoạt trận đấu

Khi trận đấu trôi dần về những phút cuối và nhiều người đã nghĩ đến một kết quả hòa, đẳng cấp của các ngôi sao kỳ cựu bên phía tuyển Đức đã lên tiếng đúng lúc. Phút 88, Leroy Sane thực hiện pha phối hợp bật tường một-hai đầy tinh tế với Leon Goretzka để thoát xuống với tốc độ xé gió.

Cú đánh đầu nối của Sane sau đó đặt Deniz Undav vào vị trí không thể thuận lợi hơn. Tiền đạo đang khoác áo Stuttgart không bỏ lỡ cơ hội, dứt điểm tung nóc lưới Ghana, mang về chiến thắng nghẹt thở cho đội chủ nhà.

Deniz Undav ghi bàn thắng quyết định cho Đức.

Chung cuộc, Đức giành chiến thắng 2-1. Dù kết quả này khiến Ghana nối dài chuỗi trận thua lên con số 5, nhưng màn trình diễn quật khởi trước một đối thủ lớn như Đức đã mang lại nhiều tín hiệu tích cực cho đại diện châu Phi. Ngược lại, dù còn nhiều lỗ hổng trong khâu phòng ngự và vận hành lối chơi, thầy trò HLV Nagelsmann vẫn cho thấy họ là một kẻ thách thức đáng gờm hướng tới World Cup 2026.

Thống kê trận đấu Đức vs Ghana