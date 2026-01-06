Tuyển Đức đè bẹp Phần Lan 4-0: Màn thị uy sức mạnh của đoàn quân Nagelsmann Với chỉ số xG vượt trội 3.77 và cú đúp của Deniz Undav, đội tuyển Đức đã phô diễn sức mạnh tấn công tuyệt đối trong trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2026.

Đội tuyển Đức vừa có màn chạy đà không thể ấn tượng hơn cho chiến dịch World Cup 2026 bằng chiến thắng hủy diệt 4-0 trước Phần Lan. Tại MEWA ARENA, thầy trò Julian Nagelsmann đã trình diễn một thứ bóng đá tấn công ở đẳng cấp cao, biến trận giao hữu thành một buổi tập bắn đúng nghĩa.

Sự áp đảo tuyệt đối từ những con số thống kê

Nhìn vào các thông số kỹ thuật, giới chuyên môn dễ dàng nhận thấy sự chênh lệch mênh mông giữa hai đội bóng. Đội tuyển Đức kết thúc trận đấu với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 3.77, phản ánh chất lượng vượt trội của các cơ hội mà họ tạo ra. Ngược lại, Phần Lan chỉ đạt vỏn vẹn 0.4 xG và thậm chí không có nổi một cú sút trúng đích nào suốt 90 phút thi đấu.

Sự chủ động của "Die Mannschaft" được cụ thể hóa bằng 656 đường chuyền, gần gấp đôi so với 342 của đối phương. Với tỷ lệ kiểm soát bóng có lúc lên tới hơn 84%, các cầu thủ Đức hoàn toàn làm chủ không gian, khiến đối thủ Bắc Âu rơi vào tình trạng kiệt sức vì liên tục phải chống đỡ. 38 lần xâm nhập vào 1/3 cuối sân đối phương là minh chứng cho sự dồn ép nghẹt thở mà Đức đã tạo ra trên sân Mainz.

Deniz Undav và làn gió mới từ các nhân tố trẻ

Điểm sáng lớn nhất trong đêm thi đấu chính là Deniz Undav. Tiền đạo này đã có một màn trình diễn bùng nổ khi góp dấu giày vào 3/4 bàn thắng của đội nhà, bao gồm một cú đúp và một đường kiến tạo. Sự nhạy bén của Undav trong vòng cấm cùng khả năng phối hợp nhuần nhuyễn với các vệ tinh xung quanh giúp anh trở thành lời giải lý tưởng cho bài toán hàng công của HLV Julian Nagelsmann.

Bên cạnh đó, các nhân tố trẻ cũng khẳng định được giá trị. Tài năng trẻ Lennart Karl đã có một trận đấu xông xáo bên hành lang cánh với một đường kiến tạo và một pha dứt điểm trúng cột dọc. Ở tuyến giữa, Aleksandar Pavlovic thể hiện sự đĩnh đạc trong việc điều tiết lối chơi, đồng thời đóng góp kiến tạo cho Jamal Musiala ghi bàn thắng đẹp nhất trận bằng cú sút chân trái sấm sét.

Hệ thống pressing và sự trừng phạt tàn nhẫn

Chiến thắng hủy diệt này còn đến từ khả năng tận dụng sai lầm đối phương thông qua lối chơi pressing tầm cao đặc trưng. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Florian Wirtz là kết quả trực tiếp từ việc ép sân khiến hàng thủ Phần Lan lúng túng và chuyền hỏng ngay trong vòng cấm địa. Sự chủ quan và thiếu tập trung của đội khách đã bị các cầu thủ Đức khai thác triệt để.

Không chỉ tấn công sắc bén, hệ thống phòng ngự của Đức dưới sự chỉ huy của Joshua Kimmich cũng vận hành vô cùng chắc chắn. Việc giữ sạch lưới và không để đối phương sút trúng đích lần nào cho thấy sự tập trung cao độ của hàng thủ, dù đây chỉ là một trận giao hữu. Màn trình diễn áp đảo này chắc chắn sẽ tiếp thêm sự tự tin rất lớn cho thầy trò Nagelsmann trên hành trình hướng tới World Cup 2026.