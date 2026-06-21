Tuyển Đức ngược dòng hạ Bờ Biển Ngà 2-1: Deniz Undav sắm vai người hùng Vào sân từ băng ghế dự bị, Deniz Undav chỉ mất 8 phút để ghi bàn thắng quyết định giúp tuyển Đức giành chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước Bờ Biển Ngà tại bảng E World Cup 2026.

Trận đấu tại bảng E World Cup 2026 giữa tuyển Đức và Bờ Biển Ngà đã diễn ra với kịch bản đầy kịch tính. Dù được đánh giá cao hơn, đoàn quân của huấn luyện viên tuyển Đức đã phải trải qua những giây phút nghẹt thở trước lối chơi giàu sức mạnh của đại diện châu Phi, trước khi tìm thấy ánh sáng nhờ cái duyên ghi bàn của Deniz Undav.

Sự tương phản giữa các ngôi sao và nhân tố dự bị

Đội tuyển Đức bước vào trận đấu với đội hình gồm nhiều ngôi sao đang đạt phong độ cao như Jamal Musiala và Florian Wirtz. Tuy nhiên, trước một hàng phòng ngự chơi kỷ luật và không ngại va chạm của Bờ Biển Ngà, các mũi tấn công của "Die Mannschaft" đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.

Đáng chú ý, Jamal Musiala – người được kỳ vọng sẽ là linh hồn trong lối chơi của tuyển Đức – đã có một ngày thi đấu mờ nhạt. Số 10 gặp khó khăn trong việc tìm kiếm không gian và không thể tạo ra tầm ảnh hưởng như thường lệ trước khi bị thay ra sân sớm.

Jamal Musiala đã có một trận đấu dưới sức khi bị các hậu vệ Bờ Biển Ngà phong tỏa chặt chẽ.

Trong bối cảnh bế tắc, Deniz Undav một lần nữa chứng minh tại sao anh được gọi là "thần tài" của đội bóng. Chỉ 8 phút sau khi được tung vào sân, tiền đạo này đã có pha dứt điểm điềm tĩnh, thể hiện bản năng sát thủ đáng kinh ngạc để ấn định tỷ số 2-1, mang về 3 điểm quý giá cho tuyển Đức.

Deniz Undav ăn mừng bàn thắng quyết định giúp tuyển Đức ngược dòng thành công.

Felix Nmecha và nguồn năng lượng nơi tuyến giữa

Nếu Undav là người kết liễu trận đấu, thì Felix Nmecha chính là động cơ giúp cỗ xe tăng Đức vận hành trong những thời điểm khó khăn nhất. Với nguồn năng lượng dồi dào và khả năng tranh chấp mạnh mẽ, Nmecha không chỉ làm tốt nhiệm vụ thu hồi bóng mà còn chính là người tung đường chuyền quyết định cho Undav ghi bàn.

Felix Nmecha được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu nhờ màn trình diễn toàn diện.

Ở hàng phòng ngự, tuyển Đức phải chịu tổn thất khi Nico Schlotterbeck gặp chấn thương bong gân mắt cá chân và phải rời sân sau hiệp một. Tuy nhiên, sự ổn định của Manuel Neuer và nỗ lực của hậu vệ trẻ Nathaniel Brown đã giúp tuyển Đức đứng vững trước áp lực từ phía Kessie và các đồng đội bên phía Bờ Biển Ngà sau khi bị dẫn bàn trước.

Chấm điểm chi tiết đội tuyển Đức

Dưới đây là bảng điểm chi tiết cho màn trình diễn của các cầu thủ Đức trong trận đấu vừa qua:

Cầu thủ Điểm số Ghi chú Deniz Undav 8.2 Ghi bàn thắng quyết định sau 8 phút vào sân. Felix Nmecha 7.9 Kiến tạo và kiểm soát tuyến giữa xuất sắc. Manuel Neuer 7.0 Chơi ổn định, không lỗi trong bàn thua. Joshua Kimmich 7.1 Cải thiện đáng kể trong hiệp hai. Jonathan Tah 7.1 Điều phối bóng tự tin từ tuyến dưới. Florian Wirtz 7.1 Năng nổ nhưng dứt điểm kém hiệu quả. Nathaniel Brown 7.1 Có pha cản phá xuất sắc cứu thua. Kai Havertz 6.6 Nỗ lực nhưng thiếu may mắn. Jamal Musiala 6.5 Thi đấu mờ nhạt, thiếu không gian. Leroy Sane 6.3 Không tạo được đột biến. Nico Schlotterbeck 5.9 Rời sân sớm do chấn thương.

Tổng hợp điểm số của các cầu thủ Đức sau trận thắng vất vả trước Bờ Biển Ngà.

Chiến thắng này giúp tuyển Đức củng cố vị thế tại bảng E, tuy nhiên huấn luyện viên trưởng chắc chắn sẽ còn nhiều việc phải làm để cải thiện hiệu suất của các ngôi sao tấn công chính như Musiala hay Sane trước khi bước vào các vòng đấu loại trực tiếp khốc liệt hơn.