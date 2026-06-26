Tuyển Đức thua ngược Ecuador 1-2: Hồi chuông báo động cho Manuel Neuer và hàng công Dù sớm dẫn bàn nhờ công của Leroy Sane, tuyển Đức vẫn phải nhận thất bại 1-2 trước Ecuador sau những sai lầm cá nhân và sự bế tắc trong triển khai lối chơi tấn công.

Trận đấu tại New York New Jersey không chỉ đơn thuần là một thất bại về mặt tỷ số đối với tuyển Đức. Dù sở hữu vị thế của một ứng viên vô địch, "Die Mannschaft" đã phải nhận gáo nước lạnh đầy sức nặng trước một Ecuador chơi kỷ luật và rực lửa. Thất bại 1-2 này bộc lộ những lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ thống của tuyển Đức, từ sự sa sút của các trụ cột hàng thủ đến sự thiếu sắc bén của những ngôi sao tấn công triệu Euro.

Tuyển Đức gây thất vọng ở trận thua Ecuador.

Sự sa sút của "tượng đài" Manuel Neuer

Nguyên nhân trực tiếp và gây tranh cãi nhất dẫn đến thất bại của Đức chính là phong độ của Manuel Neuer. Từng là chuẩn mực cho vị trí thủ môn hiện đại, nhưng tại giải đấu lần này, Neuer dường như đã bị thời gian bắt kịp. Các số liệu thống kê phản ánh một thực tế phũ phàng: anh để thủng lưới tới 4 bàn nhưng chỉ có đúng 3 pha cứu thua xuyên suốt vòng bảng.

Đỉnh điểm của sự chậm chạp là bàn thua ở phút 77. Sự do dự trong việc băng ra của Neuer đã tạo điều kiện cho Gonzalo Plata dứt điểm quyết định. Chỉ số xGOT (bàn thắng kỳ vọng sau cú sút) của Neuer ở tình huống này lên tới 0.94, cho thấy anh gần như không có phản ứng hiệu quả trước một pha dứt điểm không quá hiểm hóc. Niềm tin vào một chốt chặn tin cậy nơi hậu phương đang lung lay hơn bao giờ hết trước khi vòng knock-out bắt đầu.

Pedro Vite và nghệ thuật bóp nghẹt tuyến giữa

Trong khi Đức bế tắc, Ecuador lại trình diễn một lối chơi khoa học và đầy năng lượng. Tâm điểm của sự chú ý là Pedro Vite. Với 9 pha tắc bóng thành công – một kỷ lục của cầu thủ Ecuador tại đấu trường World Cup – Vite cùng Moises Caicedo đã biến khu trung tuyến thành một vùng cấm địa thực sự đối với các cầu thủ áo trắng.

Hàng tiền vệ Ecuador bóp nghẹt những ngôi sao tấn công bên phía tuyển Đức.

Sự cơ động của hàng tiền vệ Ecuador không chỉ vô hiệu hóa hoàn toàn những ý tưởng sáng tạo từ Florian Wirtz hay Jamal Musiala mà còn trực tiếp tạo ra cơ hội. Chính Vite là người đã cướp bóng ngay trong chân Nmecha trước khi kiến tạo cho Angulo ghi bàn gỡ hòa 1-1, xoay chuyển hoàn toàn cục diện trận đấu.

Hàng công triệu Euro và sự phung phí cơ hội

Tuyển Đức đã có khởi đầu như mơ khi Leroy Sané ghi bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 2 – bàn thắng nhanh thứ hai trong lịch sử World Cup của đội bóng này. Tuy nhiên, đó cũng là khoảnh khắc rực sáng duy nhất của hàng công. Từ phút thứ 2 đến phút 87, đại diện châu Âu hầu như không tạo ra thêm mối đe dọa thực sự nào về phía khung thành đối phương.

Những ngôi sao như Kai Havertz thi đấu mờ nhạt và bị thay ra sớm, trong khi các cơ hội của Sane hay Deniz Undav ở cuối trận đều đi chệch mục tiêu một cách đáng tiếc. Sự thiếu sắc bén này là lời cảnh báo đắt giá, bởi ở những trận đấu loại trực tiếp, việc phung phí cơ hội thường đi kèm với cái giá phải trả rất đắt.

Bước ngoặt VAR và bản lĩnh Nam Mỹ

Cục diện trận đấu có thể đã khác nếu quả phạt đền ở phút 48 của Đức không bị hủy bỏ. Công nghệ VAR đã can thiệp chính xác để chỉ ra lỗi của Sane trước đó, tước đi cơ hội nới rộng cách biệt của người Đức. Quyết định này không chỉ thay đổi tỷ số mà còn giáng một đòn mạnh vào tâm lý thi đấu của các học trò HLV Nagelsmann.

Trong khi Đức có dấu hiệu chủ quan sau khi sớm dẫn bàn, Ecuador lại chiến đấu với tinh thần của những chiến binh. Họ phòng ngự quả cảm đến những giây cuối cùng và tận dụng triệt để những sai lầm nhỏ nhất của đối thủ. Chiến thắng 2-1 là phần thưởng xứng đáng cho đội bóng Nam Mỹ, đồng thời buộc tuyển Đức phải nghiêm túc nhìn nhận lại những vấn đề về nhân sự và chiến thuật nếu không muốn sớm dừng bước ở vòng sau.