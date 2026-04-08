Tuyển Futsal Việt Nam thua Thái Lan 2-4: Sai lầm nghiệt ngã và kịch bản bán kết Thất bại sát nút 2-4 trước chủ nhà Thái Lan tại lượt trận cuối bảng A khiến Futsal Việt Nam xếp nhì bảng, qua đó xác lập cuộc đối đầu với Indonesia tại bán kết Futsal Đông Nam Á 2026.

Đội tuyển Futsal Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ trước đối thủ đầy duyên nợ Thái Lan trong trận tranh ngôi nhất bảng A diễn ra tối 8/4. Dù có những thời điểm thi đấu ngang ngửa và triển khai chiến thuật hợp lý, thầy trò HLV Diego Giustozzi vẫn phải chấp nhận thất bại 2-4 sau những khoảnh khắc thiếu tập trung và sai lầm cá nhân ở những giây cuối cùng.

Sự áp đảo của chủ nhà và vận đen của tuyển Việt Nam

Bước vào trận đấu với tâm thế tranh chấp ngôi đầu, tuyển Futsal Việt Nam lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công chủ động. Ngay phút thứ 3, cơ hội mở tỷ số đã đến rất gần khi Nhan Gia Hưng tung cú dứt điểm hiểm hóc, nhưng bóng lại đi trúng xà ngang khung thành Thái Lan trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.

Sức ép liên tục từ phía đội chủ nhà cuối cùng cũng mang lại hiệu quả. Tận dụng triệt để các tình huống cố định, Thái Lan đã phá vỡ thế bế tắc. Prapaphang mở tỷ số ở phút 16 sau một pha dàn xếp đá phạt góc mẫu mực. Ngay trước khi hiệp một khép lại, Charoenphong nhân đôi cách biệt ở phút 20, cũng từ một tình huống phạt góc tương tự, khiến hàng thủ Việt Nam rơi vào thế bị động.

Thất bại trước chủ nhà Thái Lan, futsal Việt Nam sẽ đụng độ Indonesia ở bán kết.

Rượt đuổi kịch tính và chiến thuật Power-play

Sang hiệp hai, HLV Giustozzi thúc giục các học trò đẩy cao đội hình. Hy vọng được thắp lại ở phút 23 khi Từ Minh Quang thực hiện cú volley đẹp mắt rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Tuy nhiên, bản lĩnh của đội bóng hàng đầu khu vực được Thái Lan khẳng định ngay lập tức. Chỉ vài giây sau bàn thua, Piromyu tung cú sút xa đầy quyết đoán, tái lập khoảng cách hai bàn cho đội chủ nhà.

Trong 8 phút cuối trận, tuyển Việt Nam quyết định mạo hiểm khi chuyển sang chiến thuật Power-play. Sự thay đổi này giúp chúng ta kiểm soát hoàn toàn thế trận và có được bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3 do công của Đa Hải ở phút 35. Áp lực khủng khiếp được duy trì lên phần sân đối phương trong những phút còn lại, mở ra hy vọng về một trận hòa quý giá.

Sai lầm phút chót và bài học trước vòng bán kết

Khi trận đấu chỉ còn 40 giây và Việt Nam đang dốc toàn lực tấn công, một kịch bản nghiệt ngã đã xảy ra. Trong nỗ lực phối hợp, Ngọc Ánh đã có pha chuyền bóng bất cẩn về lưới nhà khi thủ môn đã dâng cao, ấn định chiến thắng 2-4 cho Thái Lan. Sai lầm cá nhân này đã dập tắt mọi nỗ lực bám đuổi của các cầu thủ áo đỏ.

Kết thúc vòng bảng với vị trí thứ nhì bảng A, tuyển Futsal Việt Nam sẽ chạm trán đối thủ đầy khó chịu là Indonesia trong trận bán kết diễn ra vào ngày 10/4. Đây được dự báo là thử thách cực đại đối với thầy trò HLV Giustozzi, yêu cầu sự tập trung tuyệt đối và bản lĩnh thép để hướng tới mục tiêu đi tiếp vào trận chung kết.