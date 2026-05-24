Tuyển Indonesia không dùng cầu thủ nhập tịch tại AFF Cup 2026: Cơ hội lớn cho Việt Nam Huấn luyện viên John Herdman xác nhận Indonesia sẽ chỉ sử dụng cầu thủ nội cho chiến dịch Đông Nam Á sắp tới, do các câu lạc bộ châu Âu từ chối nhả người ngoài lịch FIFA.

Đội tuyển Việt Nam vừa nhận được tín hiệu đầy lạc quan trong hành trình chinh phục ngôi vương tại AFF Cup 2026. Huấn luyện viên trưởng tuyển Indonesia, ông John Herdman, đã chính thức xác nhận đội bóng xứ vạn đảo sẽ không có sự phục vụ của dàn cầu thủ nhập tịch đang thi đấu tại châu Âu vào giải đấu diễn ra tháng 7 sắp tới.

Rào cản từ quy định của FIFA

Quyết định này không xuất phát từ yếu tố chuyên môn mà do vướng mắc về lịch thi đấu. Vì AFF Cup không nằm trong hệ thống thi đấu chính thức thuộc lịch FIFA (FIFA Days), các câu lạc bộ chủ quản tại châu Âu hoàn toàn không có nghĩa vụ phải cho phép cầu thủ trở về phục vụ đội tuyển quốc gia.

Chiến lược gia 50 tuổi người Canada thừa nhận đây là bài toán nhân sự bất khả kháng: "Cơ hội cho các cầu thủ từ châu Âu tham gia là có, nhưng các câu lạc bộ không cho phép. Luật của FIFA là luật của FIFA". Ông Herdman cũng chia sẻ thêm rằng bản thân đã có kinh nghiệm đối mặt với những tình huống tương tự tại khu vực CONCACAF.

Chuyển dịch trọng tâm sang World Cup

Việc thiếu vắng dàn sao nhập tịch cũng phản ánh sự thay đổi trong chiến lược phát triển của bóng đá Indonesia. Thay vì dồn toàn lực cho sân chơi khu vực, Liên đoàn bóng đá nước này đang ưu tiên tối đa cho các mục tiêu tầm cỡ quốc tế hơn.

HLV Herdman nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ sử dụng các cầu thủ trong nước tại AFF Cup. Điều này rất quan trọng vì mục tiêu cốt lõi của chúng tôi là World Cup và Asian Cup 2027". Việc sử dụng nội binh tại giải Đông Nam Á được xem là cơ hội để rà soát lực lượng và tìm kiếm những nhân tố mới cho các chiến dịch lớn hơn.

Lợi thế cho đội tuyển Việt Nam

Sự vắng mặt của dàn cầu thủ đang thi đấu tại lục địa già chắc chắn sẽ làm suy giảm sức mạnh đáng kể của Indonesia - đối thủ đầy duyên nợ của bóng đá Việt Nam trong những năm gần đây. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn để vượt qua vòng bảng một cách suôn sẻ.

Việc Indonesia chỉ dùng nội binh không chỉ giúp giảm bớt áp lực cho các đối thủ cùng bảng mà còn làm thay đổi cục diện cuộc đua vô địch. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đội hình ổn định, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể tự tin hướng tới mục tiêu bảo vệ thành công chiếc cúp vô địch Đông Nam Á trước các đối thủ đang trong quá trình chuyển giao hoặc thiếu hụt lực lượng.