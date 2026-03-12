Tuyển Iran chính thức rút khỏi World Cup 2026: Cơn địa chấn và bài toán hóc búa của FIFA Việc Iran bỏ giải chỉ 3 tháng trước ngày khai mạc World Cup 2026 buộc FIFA phải tìm phương án thay thế khẩn cấp tại bảng G, đồng thời làm gián đoạn kế hoạch tổ chức.

Đội tuyển Iran đã tạo ra một cú sốc lớn cho làng túc cầu thế giới khi chính thức xác nhận rút lui khỏi chiến dịch World Cup 2026. Quyết định này không chỉ để lại khoảng trống về chuyên môn mà còn đẩy Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vào một cuộc khủng hoảng quản lý chưa từng có trong kỷ nguyên hiện đại.

Lịch sử lặp lại sau gần 8 thập kỷ

Kể từ năm 1950, khi Pháp và Ấn Độ từ bỏ quyền tham dự World Cup tại Brazil vì những lý do liên quan đến chi phí và quy định, người hâm mộ mới lại chứng kiến một kịch bản tương tự. Tuy nhiên, lần này bối cảnh phức tạp hơn nhiều. Bộ trưởng Thể thao Iran, ông Ahmad Donyamali, đã chính thức xác nhận việc tẩy chay giải đấu cao nhất hành tinh.

Iran đã giành vé dự World Cup với ngôi đầu bảng.

Lý do được đưa ra xuất phát từ những xung đột địa chính trị và quân sự đang leo thang nghiêm trọng tại khu vực. Đối với FIFA, đây là một "cơn địa chấn" thực sự khi giải đấu chỉ còn cách ngày khởi tranh vỏn vẹn 3 tháng, khiến mọi kế hoạch hậu cần và lịch thi đấu bị đảo lộn hoàn toàn.

Bài toán thay thế và hiệu ứng domino tại bảng G

Trước khi rút lui, tuyển Iran đã thể hiện phong độ ấn tượng khi giành vé với ngôi nhất bảng A tại vòng loại khu vực châu Á. Theo lịch trình, đội bóng Tây Á này nằm ở bảng G cùng với New Zealand, Bỉ và Ai Cập. Các trận đấu của họ dự kiến diễn ra tại hai thành phố Los Angeles và Seattle của Mỹ.

Hiện tại, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang phải đối mặt với áp lực tìm kiếm cái tên thay thế nhằm đảm bảo tính toàn vẹn cho giải đấu 48 đội. Có hai kịch bản chính đang được cân nhắc:

Phương án 1: Đôn thẳng tuyển Iraq lên thay thế. Trong trường hợp này, trận play-off liên lục địa giữa Suriname và Bolivia có thể trở thành trận loại trực tiếp quyết định suất còn lại.

Đôn thẳng tuyển Iraq lên thay thế. Trong trường hợp này, trận play-off liên lục địa giữa Suriname và Bolivia có thể trở thành trận loại trực tiếp quyết định suất còn lại. Phương án 2: Nếu Iraq đã giành vé qua đường play-off, suất đặc cách có thể được trao cho Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) - đội bóng có thành tích tốt tiếp theo tại vòng loại châu Á.

Việc Iran bỏ giải đặt FIFA vào thế khó.

Tuy nhiên, tiến trình này đang gặp trở ngại khi vòng play-off bị đình trệ. HLV Graham Arnold của tuyển Iraq đã lên tiếng yêu cầu hoãn các trận đấu do lo ngại về an ninh khi di chuyển qua các khu vực đang bất ổn.

Khi bóng đá nhường bước trước thời cuộc

Sự việc của tuyển Iran một lần nữa cho thấy ranh giới mong manh giữa thể thao và những biến động toàn cầu. Dù Chủ tịch Gianni Infantino đã nỗ lực đàm phán trực tiếp với giới chức nước chủ nhà Mỹ để đảm bảo sự chào đón nồng nhiệt dành cho đại diện Tây Á, nhưng những nỗ lực ngoại giao thể thao đã không thể vượt qua thực tế khách quan.

World Cup 2026 vốn được kỳ vọng là ngày hội bóng đá lớn nhất lịch sử, nhưng sự vắng mặt của một thế lực châu Á như Iran là tổn thất đáng tiếc. Trong những ngày tới, năng lực quản trị khủng hoảng của FIFA sẽ được đặt dưới sự giám sát chặt chẽ khi họ phải tìm ra giải pháp vừa đúng luật, vừa đảm bảo tính công bằng cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.