Tuyển Iraq trở lại World Cup 2026 sau 40 năm: Bản hùng ca từ nghịch cảnh Vượt qua nghịch cảnh chiến tranh và hành trình di chuyển bão táp, 'Sư tử Lưỡng Hà' chính thức trở lại World Cup 2026, sẵn sàng đối đầu Pháp và Na Uy tại bảng đấu tử thần.

Sau 4 thập kỷ chờ đợi, đội tuyển quốc gia Iraq đã chính thức viết lại lịch sử khi giành tấm vé tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia Graham Arnold, đội bóng đại diện cho 46 triệu dân không chỉ mang tới World Cup 2026 một tập thể thiện chiến mà còn là tinh thần quật khởi vươn lên từ tro tàn của chiến tranh.

Iraq dự World Cup sau 40 năm.

Hành trình kỳ diệu của suất World Cup thứ 48

Tấm vé đến Mỹ, Mexico và Canada của Iraq được xem là một trong những câu chuyện thần kỳ nhất vòng loại năm nay. Bước ngoặt lớn nhất xảy ra vào tháng 11 năm ngoái tại Basra, khi Amir Al-Ammari thực hiện thành công quả phạt đền ở phút bù giờ cuối cùng trước UAE, mở ra cánh cửa đá play-off liên lục địa.

Hành trình giành suất cuối cùng của giải đấu đầy rẫy chông gai khi xung đột Trung Đông khiến không phận bị đóng cửa. Toàn đội đã phải trải qua 12 giờ di chuyển bằng đường bộ từ Baghdad đến Amman, tiếp nối bằng chuyến bay dài 17 giờ tới Mexico. Chỉ 10 ngày sau khi đặt chân đến Monterrey, họ đã đánh bại Bolivia 2-1 nhờ bàn thắng quyết định của Aymen Hussein để chính thức ghi tên mình vào lịch sử.

Chiến thuật của Graham Arnold và những quân bài then chốt

HLV Graham Arnold đã đi vào lịch sử khi trở thành nhà cầm quân người Úc đầu tiên dẫn dắt hai quốc gia khác nhau tham dự World Cup. Khi mới tiếp quản đội tuyển trong bối cảnh tinh thần chạm đáy, Arnold đã vực dậy các cầu thủ bằng triết lý niềm tin và sơ đồ 4-3-3 hoặc 4-4-2 linh hoạt với hai tiền đạo thực thụ.

Tại World Cup 2026, Iraq nằm ở bảng đấu được dự báo cực kỳ khó khăn cùng Pháp, Na Uy và Senegal. Tuy nhiên, Arnold vẫn đầy tự tin khẳng định: "Áp lực thuộc về các đối thủ. Chúng tôi không có gì để mất và sẽ khiến thế giới phải kinh ngạc".

Sức mạnh của Iraq dựa trên bộ khung gồm những cá nhân xuất sắc:

Aymen Hussein: Người hùng dân tộc từ một cầu thủ từng bị hoài nghi. Sau bàn thắng lịch sử vào lưới Bolivia, anh được tặng hộ chiếu ngoại giao cùng nhiều biệt thự và mức lương cao kỷ lục.

Người hùng dân tộc từ một cầu thủ từng bị hoài nghi. Sau bàn thắng lịch sử vào lưới Bolivia, anh được tặng hộ chiếu ngoại giao cùng nhiều biệt thự và mức lương cao kỷ lục. Amir Al-Ammari: Nhạc trưởng nơi tuyến giữa, người được ví như "Demetrio Albertini của Iraq" với khả năng điều tiết trận đấu thượng hạng.

Nhạc trưởng nơi tuyến giữa, người được ví như "Demetrio Albertini của Iraq" với khả năng điều tiết trận đấu thượng hạng. Marko Farji: Tài năng trẻ đang tỏa sáng tại Serie A trong màu áo Venezia, hứa hẹn là nhân tố gây đột biến ở hành lang cánh nhờ tốc độ và kỹ thuật cá nhân.

Hussein đang là người hùng dân tộc Iraq.

Biểu tượng của sự gắn kết dân tộc

Bất chấp những rào cản về địa chính trị, đội tuyển Iraq đang trở thành biểu tượng kết nối hàng triệu người dân, bao gồm cả cộng đồng hải ngoại khổng lồ tại Michigan hay Ontario. Dự kiến, các sân vận động tại Philadelphia hay Toronto sẽ được phủ kín bởi sắc áo xanh trắng của cổ động viên Iraq.

Việc màu cờ sắc áo Iraq tung bay tại World Cup sau 40 năm không chỉ là một sự kiện thể thao, mà còn là minh chứng cho sức mạnh bền bỉ của một dân tộc luôn biết cách vươn lên từ khó khăn.