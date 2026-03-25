Tuyển Malaysia chạm đáy 20 năm trên BXH FIFA: Bộ trưởng Thể thao thất vọng sâu sắc Việc sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện khiến Malaysia bị AFC và FIFA trừng phạt, rơi xuống vị trí 135 thế giới. Bộ trưởng Taufiq Johari yêu cầu FAM cải tổ quyết liệt.

Bóng đá Malaysia đang trải qua giai đoạn đen tối nhất trong hai thập kỷ qua khi rơi tự do xuống vị trí thứ 135 trên bảng xếp hạng FIFA. Tiến sĩ Taufiq Johari, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, đã bày tỏ sự thất vọng sâu sắc trước những bê bối liên quan đến hồ sơ cầu thủ nhập tịch dẫn đến các án phạt nặng nề từ AFC và FIFA.

Khủng hoảng từ những sai phạm hành chính

Việc tụt 14 bậc trên bảng xếp hạng thế giới là hệ quả trực tiếp từ quyết định của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Theo đó, Malaysia bị tước bỏ kết quả hai trận thắng trước Nepal (2-0) và Việt Nam (4-0) tại vòng loại Asian Cup 2027 do sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu. Đây là thứ hạng thấp nhất của đội tuyển nước này kể từ năm 2006.

Đáng chú ý, sai phạm này mang tính hệ thống khi Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) trước đó cũng đã xử thua Malaysia 0-3 trong các trận đấu quốc tế với Cape Verde, Singapore và Palestine. Tổng cộng có 7 cầu thủ gốc nước ngoài bị phát hiện gặp trục trặc về giấy tờ nhập tịch, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và điểm số tích lũy của đội tuyển quốc gia trên đấu trường quốc tế.

Áp lực cải tổ và chiến lược dài hạn

Trước làn sóng chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ hướng về Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), Bộ trưởng Taufiq Johari khẳng định ông thấu hiểu nỗi thất vọng của giới mộ điệu sau những bê bối liên tiếp. Tuy nhiên, ông cũng xác nhận Bộ Thanh niên và Thể thao sẽ tôn trọng tính độc lập của liên đoàn và không can thiệp trực tiếp vào bộ máy quản lý nội bộ của FAM.

Thay vì can thiệp hành chính, chính phủ Malaysia sẽ thông qua Hội đồng Thể thao quốc gia để tập trung vào các chương trình phát triển bóng đá cơ sở. Đây được xem là chiến lược cốt lõi nhằm xây dựng một nền móng bền vững hơn, giảm bớt sự phụ thuộc rủi ro vào các cầu thủ nhập tịch không đủ tiêu chuẩn pháp lý.

Thử thách tại vòng loại Asian Cup

Trong bối cảnh niềm tin của người hâm mộ đang xuống thấp, đội tuyển Malaysia đang chuẩn bị cho trận tái đấu quan trọng với Việt Nam vào ngày 31/3 tới. Đây là lượt trận cuối cùng thuộc khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027. Kết quả của trận đấu này không chỉ có ý nghĩa về mặt điểm số mà còn là bước đi đầu tiên trong hành trình tìm lại vị thế vốn có của bóng đá Malaysia tại khu vực và châu lục.