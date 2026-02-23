Tuyển Malaysia đối mặt nguy cơ bị xử thua Việt Nam 0-3 vì 7 cầu thủ nhập tịch Luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli cảnh báo Malaysia có thể bị tước chiến thắng 4-0 trước Việt Nam và bị xử thua 0-3 nếu CAS bác bỏ tư cách của nhóm cầu thủ nhập tịch.

Bóng đá Malaysia đang đứng trước một cuộc khủng hoảng pháp lý nghiêm trọng khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) chuẩn bị đưa ra phán quyết cuối cùng về tư cách thi đấu của 7 cầu thủ nhập tịch. Nếu đơn kháng cáo thất bại, đội tuyển quốc gia nước này không chỉ mất điểm số mà còn đối mặt với việc bị xử thua trắng ở các trận đấu quan trọng, bao gồm cả cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam.

Nguy cơ xử thua 0-3 và sự bất lực của CAS

Dư luận Malaysia đang dồn sự chú ý vào phiên tòa phúc thẩm của CAS diễn ra vào ngày 26/2 tới. Trung tâm của vụ tranh chấp là 7 cầu thủ nhập tịch mà tư cách đại diện cho đội tuyển quốc gia (ĐTQG) đang bị đặt dấu hỏi lớn về tính pháp lý. Luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli nhận định rằng viễn cảnh tệ nhất đang hiển hiện trước mắt "Hổ Malay".

Từ chiến thắng 4-0, ĐT Malaysia có thể bị xử thua 0-3 trước Việt Nam. Ảnh: VTV

Theo ông Nik Erman, nếu CAS bác bỏ kháng cáo từ phía Malaysia, tất cả các trận đấu có sự góp mặt của nhóm cầu thủ này sẽ bị hủy kết quả thực tế. Cụ thể, chiến thắng 4-0 trước Việt Nam có thể bị đảo ngược thành trận thua 0-3 theo quy định của FIFA về việc sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện.

Giải thích về khía cạnh pháp lý, vị luật sư này nhấn mạnh: "CAS có thẩm quyền tạm hoãn thi hành án, nhưng họ không thể biến một cầu thủ không đủ điều kiện trở thành đủ điều kiện thi đấu ngay từ đầu. Một lệnh tạm hoãn thi hành án chỉ có giá trị đình chỉ hình phạt, chứ không thể tạo ra một tư cách pháp lý mà cầu thủ đó chưa từng sở hữu". Điều này đồng nghĩa với việc nếu phán quyết cuối cùng khẳng định nhóm cầu thủ này sai phạm, mọi nỗ lực tạm hoãn trước đó đều vô hiệu.

Hệ lụy dây chuyền đến cấp độ câu lạc bộ và ACLE

Không chỉ dừng lại ở cấp độ đội tuyển quốc gia, phán quyết từ CAS còn có khả năng gây ra hiệu ứng domino lên các câu lạc bộ (CLB) chủ quản tại Malaysia. Ông Nik Erman cảnh báo rằng, tùy thuộc vào phạm vi của văn bản phán quyết, các đội bóng đang thi đấu tại giải quốc nội và đặc biệt là đấu trường châu lục như AFC Champions League Elite (ACLE) cũng sẽ bị liên lụy.

Trong trường hợp xấu nhất, nếu các cầu thủ này bị tước tư cách thi đấu toàn diện, các CLB sử dụng họ có thể bị xử thua trong các trận đấu đã qua. Tuy nhiên, luật sư Nik Erman cũng đưa ra một tia hy vọng nhỏ cho các đội bóng cấp CLB. Ông cho rằng có cơ sở để bảo vệ kết quả cũ vì tại thời điểm ra sân, các cầu thủ này chưa phải nhận bất kỳ lệnh cấm chính thức nào từ cơ quan có thẩm quyền.

Nhìn chung, phán quyết vào thứ Năm tuần này sẽ là cột mốc quyết định tương lai của bóng đá Malaysia trong nhiều năm tới. Nếu thất bại tại CAS, bóng đá nước này không chỉ chịu tổn thất về thành tích mà còn đối mặt với sự sụt giảm uy tín nghiêm trọng trên bản đồ bóng đá quốc tế.