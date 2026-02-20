Tuyển Malaysia im lặng tuyệt đối trước trận gặp Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 Sau bê bối 7 cầu thủ nhập tịch bị FIFA trừng phạt, đội tuyển Malaysia chọn cách bưng bít thông tin tập luyện trước thềm cuộc đối đầu trực tiếp với đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Malaysia đang rơi vào trạng thái im lặng tuyệt đối trước thềm trận đấu quyết định tại vòng loại Asian Cup 2027 gặp Việt Nam vào ngày 31/3 tới. Động thái bưng bít thông tin này diễn ra ngay sau khi FIFA giáng đòn trừng phạt nặng nề liên quan đến các cầu thủ nhập tịch.

Áp lực từ án phạt của FIFA và nguy cơ mất ngôi đầu bảng F

Theo thông tin từ NST, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cùng 7 cầu thủ vừa bị FIFA trừng phạt do cáo buộc làm giả giấy tờ để đủ điều kiện thi đấu. Bê bối này không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng mà còn đe dọa trực tiếp đến vị thế của "Bầy hổ Malaya" tại bảng F.

Malaysia chuẩn bị tái đấu Việt Nam.

Hiện tại, Malaysia đang dẫn đầu bảng với 15 điểm tuyệt đối sau năm lượt trận. Tuy nhiên, nếu Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xác nhận các sai phạm, đội bóng này đối mặt với nguy cơ bị xử thua các trận đấu trước đó. Điều này có thể khiến cục diện bảng đấu đảo chiều, mở ra cơ hội lớn cho đội tuyển Việt Nam, đội bóng hiện đang xếp thứ hai với 12 điểm.

Chiến thuật phong tỏa thông tin của HLV Peter Cklamovski

Trước sức ép từ dư luận, HLV Peter Cklamovski cùng ban huấn luyện đã quyết định phong tỏa mọi thông tin về kế hoạch tập luyện và chiến thuật. Các trang mạng xã hội chính thức của đội tuyển Malaysia cũng ngừng cập nhật hình ảnh sinh hoạt của các cầu thủ, làm dấy lên tin đồn họ đang âm thầm tổ chức tập huấn tại nước ngoài.

Sự kín kẽ này cho thấy áp lực cực lớn mà đội bóng vùng Đảo quốc đang phải gánh chịu. Việc giữ bí mật tuyệt đối về nhân sự và lối chơi được xem là cách để Malaysia bảo vệ tâm lý cầu thủ và tạo bất ngờ cho đối thủ trong bối cảnh lực lượng đang bị sứt mẻ vì án phạt.

Đội tuyển Việt Nam sẵn sàng với những nhân tố mới

Trái ngược hoàn toàn với sự khép kín của đối phương, đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik đang thể hiện sự cởi mở trong quá trình chuẩn bị. Chiến lược gia người Hàn Quốc đang tích cực lên kế hoạch gia tăng sức mạnh bằng việc triệu tập thêm các nhân tố nhập tịch và Việt kiều chất lượng.

Những cái tên như Gustavo Sant Ana (Đỗ Phi Long), Hendrio Araujo (Đỗ Hoàng Hên) hay thủ môn Patrik Lê Giang được kỳ vọng sẽ mang lại luồng gió mới cho đội hình "Chiến binh Sao Vàng". Trận tái đấu sắp tới vào ngày 31/3 chắc chắn sẽ là bước ngoặt quan trọng nhất, quyết định tấm vé trực tiếp tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027 của cả hai đội.