Tuyển Mỹ đè bẹp Paraguay 4-1: Folarin Balogun rực sáng, Christian Pulisic gây lo ngại Folarin Balogun khẳng định vị thế trung phong số một với cú đúp đẳng cấp giúp Mỹ thắng đậm 4-1, trong khi chấn thương của Pulisic để lại khoảng trống lớn.

Đội tuyển Mỹ vừa có màn trình diễn áp đảo trước Paraguay với chiến thắng cách biệt 4-1, một kết quả phản ánh đúng sự chênh lệch về hiệu quả tấn công giữa hai đội. Điểm sáng lớn nhất trong sơ đồ của HLV là trung phong Folarin Balogun, người đã có một ngày thi đấu hoàn hảo để nhận về điểm số cao nhất trận. Tuy nhiên, niềm vui của đội bóng xứ cờ hoa không trọn vẹn khi nhạc trưởng Christian Pulisic phải rời sân ngay sau hiệp thi đấu đầu tiên.

Cơn lốc tấn công mang tên Folarin Balogun

Trong một trận đấu mà hàng công Mỹ vận hành trơn tru, Folarin Balogun (8.6 điểm) chính là hạt nhân quan trọng nhất. Khả năng chọn vị trí thông minh cùng kỹ năng dứt điểm sắc bén của anh đã khiến hàng thủ Paraguay hoàn toàn vỡ vụn. Cú đúp của tiền đạo này không chỉ mang về lợi thế về mặt tỷ số mà còn khẳng định sự trưởng thành vượt bậc trong vai trò trung phong cắm hàng đầu.

Folarin Balogun (8.6): Điểm sáng lớn nhất trận đấu. Khả năng chọn vị trí, rê dắt và dứt điểm của anh đều hoàn hảo, khẳng định vị thế của một trung phong hàng đầu.

Christian Pulisic và tầm ảnh hưởng trong hiệp một

Dù chỉ thi đấu 45 phút, Christian Pulisic (6.9 điểm) vẫn cho thấy tầm vóc của một thủ lĩnh lối chơi. Anh trực tiếp góp dấu giày vào hai bàn thắng đầu tiên của Mỹ, bao gồm một đường kiến tạo dọn cỗ. Việc Pulisic rời sân sớm đã khiến nhịp độ tấn công của Mỹ giảm đi phần nào trong hiệp hai, đồng thời dấy lên những lo ngại về tình hình sức khỏe của anh cho các vòng đấu kế tiếp.

Christian Pulisic (6.9): Là linh hồn trong lối chơi hiệp 1 khi tạo ra bàn mở tỷ số và kiến tạo bàn thứ hai. Dù rời sân sớm, tầm ảnh hưởng của anh là không thể phủ nhận.

Sự ổn định từ tuyến giữa và đôi cánh

Tuyến giữa của tuyển Mỹ đã có một ngày làm việc hiệu quả dưới sự chỉ đạo của Weston McKennie (7.2 điểm). Anh không chỉ giúp đội nhà kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc luân chuyển bóng lên phía trên. Bên cạnh đó, Malik Tillman (7.8 điểm) cũng gây ấn tượng mạnh với sự tự tin và đường kiến tạo đẳng cấp cho Balogun.

Weston McKennie (7.2): Làm chủ hoàn toàn khu trung tuyến, đặc biệt là trong hiệp một và góp công lớn vào bàn mở tỷ số.

Malik Tillman (7.8): Chơi cực kỳ mượt mà và tự tin. Anh là chủ nhân của đường kiến tạo giúp Balogun ghi bàn thắng thứ hai cho tuyển Mỹ.

Ở hai hành lang biên, Antonee Robinson (7.2 điểm) và Alex Freeman (7.5 điểm) đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cả trong phòng ngự lẫn hỗ trợ tấn công. Trong khi Robinson tạo không gian thuận lợi cho Pulisic, Freeman lại mang đến sự sắc sảo với những pha dâng cao đầy đột biến.

Antonee Robinson (7.2): Hoàn thành xuất sắc vai trò bên hành lang trái, giúp Pulisic có nhiều không gian và thời gian cầm bóng để gây đột biến.

Alex Freeman (7.5): Một trận đấu vô cùng ấn tượng. Freeman chơi chắc chắn trong phòng ngự và thường xuyên dâng cao hỗ trợ tấn công đầy sắc sảo.

Hàng phòng ngự duy trì sự tập trung

Dù Paraguay có những nỗ lực phản công ở đầu trận, thủ thành Matt Freese (6.9 điểm) và bộ đôi trung vệ Tim Ream (7.1 điểm), Chris Richards (6.9 điểm) đã giữ vững được sự kỷ luật. Tyler Adams (6.9 điểm) dù chơi đúng phong độ ở vị trí máy quét nhưng việc phải nhận một thẻ vàng sẽ là điểm trừ đáng tiếc, buộc anh phải thận trọng hơn ở các trận đấu tới.

Tim Ream (7.1): Thể hiện kỹ năng chuyền bóng ở đẳng cấp thế giới. Dù gặp đôi chút khó khăn trong pha đua tốc độ sau một tình huống mất bóng, anh vẫn kịp thời sửa sai.

Nhìn chung, chiến thắng 4-1 trước Paraguay là một thông điệp mạnh mẽ về sức mạnh chiều sâu của đội tuyển Mỹ. Tuy nhiên, bài toán thay thế Pulisic nếu chấn thương của anh nghiêm trọng sẽ là thử thách lớn nhất cho ban huấn luyện trong giai đoạn tới.