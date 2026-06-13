Tuyển Mỹ đè bẹp Paraguay 4-1 tại World Cup 2026: Show diễn của Folarin Balogun Cú đúp đẳng cấp của Folarin Balogun cùng sự thống trị tuyệt đối nơi tuyến giữa đã giúp đoàn quân của Mauricio Pochettino có khởi đầu hoàn hảo tại World Cup 2026.

Trận ra quân của tuyển Mỹ tại World Cup 2026 đã biến thành một thông điệp đanh thép gửi tới các đối thủ. Dưới sự dẫn dắt của Mauricio Pochettino, đội bóng xứ sở cờ hoa không chỉ giành chiến thắng áp đảo 4-1 trước Paraguay mà còn trình diễn một lối chơi tấn công rực lửa, dựa trên nền tảng kỹ thuật và chiều sâu đội hình vượt trội.

Folarin Balogun: Sự khẳng định của một sát thủ vòng cấm

Điểm sáng rực rỡ nhất tại SVĐ trong ngày khai màn chính là màn trình diễn của Folarin Balogun. Tiền đạo này đã thể hiện bản năng săn bàn nhạy bén với cú đúp ngay trong hiệp một, trực tiếp định đoạt số phận trận đấu. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 31 là kết quả của khả năng chọn vị trí thông minh, trong khi cú dứt điểm bằng chân trái ở phút bù giờ hiệp một đã minh chứng cho bộ kỹ năng hoàn thiện của chân sút này.

Không dừng lại ở việc ghi bàn, Balogun đóng vai trò là hạt nhân trong các đợt triển khai tấn công. Anh liên tục gây áp lực lên hàng thủ Paraguay bằng những tình huống tì đè và di chuyển không bóng khôn ngoan, tạo khoảng trống cho các vệ tinh xung quanh băng lên.

Balogun đã có ngày thi đấu rất hiệu quả.

Sự áp đảo nơi tuyến giữa và kiểm soát thế trận

Số liệu thống kê sau trận phản ánh sự chênh lệch đẳng cấp: tuyển Mỹ kiểm soát bóng tới 65%, có những thời điểm con số này chạm mốc 75%. Bộ ba tiền vệ Tyler Adams, Weston McKennie và Malik Tillman đã thiết lập một hệ thống kiểm soát hoàn hảo. Họ không chỉ đánh chặn từ xa các nỗ lực phản công của Paraguay mà còn điều tiết nhịp độ trận đấu một cách chủ động.

Sự cơ động của Antonee Robinson và Christian Pulisic ở hai biên đã kéo giãn đội hình đối phương, tạo điều kiện cho các pha xâm nhập trung lộ đầy hiểm hóc. Tuy nhiên, một chút lo lắng đã xuất hiện khi Pulisic phải rời sân ngay sau hiệp một do gặp vấn đề về sức khỏe.

Chiều sâu đội hình và dấu ấn từ băng ghế dự bị

Sức mạnh của tuyển Mỹ dưới triều đại Pochettino còn nằm ở chiều sâu đội hình đáng nể. Khi Pulisic rời sân, những sự thay thế như Timothy Weah và Giovanni Reyna vẫn giúp đội chủ nhà duy trì cường độ tấn công khủng khiếp. Khi Paraguay nỗ lực dâng cao tìm bàn gỡ trong hiệp hai, chính các nhân tố dự bị đã tung đòn kết liễu.

Tuyển Mỹ hiện đang sở hữu dàn cầu thủ chất lượng.

Pha phối hợp sắc nét dẫn đến bàn ấn định tỷ số 4-1 ở phút 90+8 là minh chứng rõ nét nhất cho việc Mỹ không hề suy giảm sức mạnh dù thay đổi nhân sự. Điều này hứa hẹn sẽ là lợi thế lớn của họ trong một giải đấu dài hơi như World Cup.

Bản lĩnh hàng thủ và sự can thiệp của công nghệ VAR

Dù có khoảnh khắc mất tập trung dẫn đến bàn thua ở phút 73, nhìn chung hệ thống phòng ngự của Mỹ với Tim Ream và Chris Richards đã vận hành ổn định. Họ đã vô hiệu hóa 8 nỗ lực dứt điểm từ phía Paraguay bằng sự tỉnh táo và bọc lót tốt.

Công nghệ VAR cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giữ vững tâm lý cho đội chủ nhà. Phút 53, sau khi xem lại băng hình, trọng tài đã hủy bỏ tấm thẻ đỏ dành cho Tim Ream, đồng thời cảnh cáo hành vi giả vờ của Miguel Almiron. Quyết định chính xác này giúp tuyển Mỹ bảo toàn quân số để đứng vững trước áp lực từ đối thủ.

Trận đấu kết thúc với sự khẳng định về vị thế của tuyển Mỹ. Họ không chỉ thắng về tỷ số mà còn thắng về cách áp đặt lối chơi hiện đại. Ngược lại, Paraguay cho thấy sự rời rạc trong khâu phòng ngự và thiếu phương án tấn công hiệu quả, dẫn đến một thất bại tâm phục khẩu phục.