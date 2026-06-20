Tuyển Mỹ hạ Australia 2-0: Tấm vé vòng knock-out và khoảnh khắc hy hữu của trọng tài Felix Zwayer Chiến thắng thuyết phục trước Australia giúp chủ nhà Mỹ sớm ghi tên vào vòng knock-out World Cup 2026, trong một trận đấu mà trọng tài chính Felix Zwayer bất ngờ trở thành tâm điểm vì sự cố y tế.

Đội tuyển Mỹ tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng tại World Cup 2026 bằng chiến thắng 2-0 trước Australia trên sân Seattle vào rạng sáng 20/6 (giờ Hà Nội). Kết quả này giúp đội bóng xứ cờ hoa chính thức giành quyền vào vòng knock-out sớm một lượt đấu, khẳng định vị thế của một ứng viên nặng ký khi được chơi trên sân nhà.

Sự thống trị của chủ nhà Mỹ

Dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả tại Seattle, tuyển Mỹ tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sức ép liên tục được tạo ra từ hai hành lang cánh, nơi các cầu thủ Mỹ tận dụng tốc độ để khoét sâu vào hệ thống phòng ngự của Australia. Phút thứ 11, bước ngoặt đầu tiên xuất hiện khi Folarin Balogun thực hiện pha căng ngang đầy khó chịu, khiến hậu vệ Cameron Burgess lúng túng phản lưới nhà, mở tỷ số cho Mỹ.

Dù dẫn trước, Mỹ vẫn duy trì nhịp độ kiểm soát bóng chủ động. Cuối hiệp một, từ một tình huống bóng bật ra trong vùng cấm, Freeman đã có mặt đúng lúc để đánh đầu tung lưới đối phương. Ban đầu, trọng tài biên căng cờ báo việt vị, nhưng sau khi VAR can thiệp, bàn thắng đã được công nhận trong sự vỡ òa của các cổ động viên chủ nhà.

Khoảnh khắc hy hữu: Trọng tài "dính chấn thương"

Kịch tính của trận đấu không chỉ nằm ở các bàn thắng mà còn đến từ một tình huống chưa từng có tiền lệ tại kỳ World Cup này. Trong những phút bù giờ của hiệp hai, khi Australia đang nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ, trọng tài chính Felix Zwayer bất ngờ đổ gục xuống sân do bị chuột rút.

Trọng tài Felix Zwayer phải nhờ đến sự giúp đỡ của cầu thủ hai đội và đồng nghiệp để có thể hoàn thành nốt trận đấu.

Trận đấu phải tạm dừng để các nhân viên y tế và thậm chí là cầu thủ hai đội hỗ trợ sơ cứu cho "vị vua áo đen" người Đức. Hình ảnh các cầu thủ Australia và Mỹ cùng giúp trọng tài Zwayer căng cơ đã trở thành khoảnh khắc nhân văn và thú vị nhất từ đầu giải đấu. Sau ít phút điều trị, ông Zwayer đã có thể đứng dậy và điều khiển trận đấu cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Khẳng định vị thế ứng viên

Với 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận (thắng Paraguay 4-1 và Australia 2-0), đội tuyển Mỹ đang cho thấy sự lột xác về mặt lối chơi lẫn bản lĩnh thi đấu. Dù thiếu vắng ngôi sao số một Christian Pulisic trong đội hình xuất phát, đoàn quân của huấn luyện viên tuyển Mỹ vẫn vận hành trơn tru với sơ đồ chiến thuật linh hoạt.

Chiến thắng này không chỉ mang ý nghĩa về mặt điểm số mà còn là lời khẳng định về sức mạnh của bóng đá Mỹ trên bản đồ thế giới. Việc sớm giành vé vào vòng 16 đội giúp chủ nhà có quyền toan tính cho lực lượng ở lượt trận cuối cùng, chuẩn bị cho những thử thách cam go hơn ở vòng đấu loại trực tiếp.