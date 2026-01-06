Tuyển Mỹ hạ gục Senegal 3-2: Màn rượt đuổi kịch tính giữa Pulisic và Mane Christian Pulisic tỏa sáng rực rỡ giúp tuyển Mỹ dẫn trước, trước khi cú đúp của Sadio Mane đưa trận đấu về vạch xuất phát, mở đường cho bàn thắng quyết định của Folarin Balogun.

Tuyển Mỹ vừa giành chiến thắng sát nút 3-2 trước Senegal trong trận giao hữu tiền World Cup đầy kịch tính tại sân vận động Bank of America. Dưới sự dẫn dắt của HLV Mauricio Pochettino, đội bóng xứ cờ hoa đã thể hiện hai bộ mặt trái ngược: bùng nổ trong tấn công ở hiệp một nhưng lại bộc lộ nhiều khoảng trống phòng ngự sau những thay đổi nhân sự quy mô lớn.

Sức ép nghẹt thở từ Captain America

Ngay từ những phút đầu tiên, tuyển Mỹ đã áp đặt thế trận lên đại diện châu Phi bằng lối chơi chủ động. Phút thứ 7, Christian Pulisic khởi xướng đợt tấn công bằng đường chuyền dọn cỗ để hậu vệ Sergiño Dest băng vào dứt điểm cận thành mở tỷ số. Không dừng lại ở đó, ngôi sao thuộc biên chế AC Milan trực tiếp nhân đôi cách biệt ở phút 20 sau một pha thoát xuống thông minh và dứt điểm tinh tế ở góc hẹp.

Pulisic có hiệp 1 bùng nổ.

Lối chơi pressing tầm cao của Mỹ khiến Senegal gặp vô vàn khó khăn trong việc triển khai bóng. Tuy nhiên, đẳng cấp của Sadio Mane đã lên tiếng đúng lúc để duy trì hy vọng cho đội khách. Phút 44, Habib Diarra có pha đi bóng xé toang trung lộ trước khi kiến tạo để Mane dứt điểm tinh tế rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ngay trước giờ nghỉ.

Sai lầm hệ thống và sự trở lại của Sadio Mane

Bước sang hiệp hai, HLV Mauricio Pochettino thực hiện một quyết định táo bạo khi thay tới 10 vị trí trên sân nhằm thử nghiệm chiến thuật. Sự xáo trộn quá lớn này lập tức để lại hậu quả. Phút 52, sai lầm trong việc phối hợp giữa tân binh Chris Brady và các hậu vệ đã tạo cơ hội cho Sadio Mane ập vào cướp bóng, dễ dàng quân bình tỷ số 2-2 cho Senegal.

Mane chứng tỏ đẳng cấp ngôi sao.

Trận đấu sau đó trở nên vô cùng căng thẳng với liên tiếp các tình huống tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân. Tuyển Mỹ liên tục bị từ chối hai bàn thắng của Folarin Balogun và Malik Tillman do lỗi việt vị và lỗi va chạm trước đó. Tuy nhiên, nhịp độ dồn dập của đội chủ nhà cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng.

Folarin Balogun ấn định chiến thắng sát nút

Phút 63, sau đường căng ngang khó chịu của Timothy Weah vào vòng cấm, hàng thủ Senegal lóng ngóng phá bóng thiếu dứt khoát. Chớp thời cơ cực nhanh, Folarin Balogun nhanh chân dứt điểm quyết đoán vào góc xa, ấn định chiến thắng 3-2 cho đội bóng xứ cờ hoa.

Khoảng thời gian cuối trận chứng kiến nỗ lực ép sân điên cuồng của các cầu thủ Senegal hòng tìm kiếm bàn gỡ hòa lần hai. Tuy nhiên, hàng thủ của tuyển Mỹ đã chơi tập trung hơn để bảo toàn thành công lợi thế mong manh cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Thông số trận đấu Tuyển Mỹ Senegal Tỷ số chung cuộc 3 2 Người ghi bàn Dest (7'), Pulisic (20'), Balogun (63') Mané (44', 52') Cầu thủ xuất sắc nhất Christian Pulisic Sadio Mane

Chiến thắng này mang lại sự tự tin lớn cho thầy trò HLV Mauricio Pochettino trong quá trình chuẩn bị cho World Cup, dù vẫn còn nhiều bài toán cần giải quyết ở khâu phòng ngự khi có sự thay đổi nhân sự lớn. Đối với Senegal, dù thất bại nhưng màn trình diễn của Sadio Mane một lần nữa khẳng định vị thế ngôi sao hàng đầu của bóng đá châu Phi.