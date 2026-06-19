Tuyển Mỹ lo sốt vó: Christian Pulisic tập riêng 4 ngày liên tiếp, nguy cơ lỡ trận gặp Australia Ngôi sao số một của đội tuyển Mỹ, Christian Pulisic, đang chạy đua với thời gian để kịp bình phục chấn thương bắp chân trái trước cuộc đối đầu quan trọng với Australia tại World Cup.

Đội tuyển Mỹ đang phải đối mặt với một kịch bản không mong muốn khi bước vào lượt trận thứ hai của vòng bảng World Cup. Thủ quân và cũng là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công, Christian Pulisic, đã phải tập riêng vào thứ Năm vừa qua. Đây là ngày thứ tư liên tiếp tiền đạo thuộc biên chế AC Milan không thể tham gia rèn luyện giáo án chung cùng các đồng đội do chấn thương bắp chân trái.

Tại buổi tập mới nhất, sự xuất hiện của Pulisic với chiếc băng ép dày trên bắp chân đã thu hút mọi sự chú ý. Sau khi tham gia cuộc hội ý ngắn đầu giờ với toàn đội, anh nhanh chóng tách đoàn để di chuyển vào phòng gym thực hiện các bài tập phục hồi cá nhân. Sự vắng mặt kéo dài này đang đặt ra một dấu hỏi lớn về khả năng ra sân của anh trong trận đấu then chốt với Australia sắp tới.

Christian Pulisic vẫn chưa thể tập luyện chung cùng đội hình tuyển Mỹ.

Tổn thất từ chiến thắng mở màn

Nguồn cơn của vấn đề bắt đầu từ chiến thắng áp đảo 4-1 trước Paraguay ở trận ra quân. Dù chỉ thi đấu 45 phút đầu tiên, Pulisic đã để lại dấu ấn đậm nét khi trực tiếp gây sức ép dẫn đến bàn phản lưới nhà của đối phương và có đường kiến tạo dọn cỗ cho Folarin Balogun ghi bàn. Tuy nhiên, cái giá phải trả là cảm giác căng cứng ở bắp chân, buộc HLV Mauricio Pochettino phải rút anh ra nghỉ ngay sau hiệp một để bảo vệ học trò.

Vai trò của Pulisic trong hệ thống chiến thuật của Pochettino là không thể thay thế. Anh không chỉ là người dẫn dắt lối chơi mà còn là điểm nổ quan trọng nhất trong các tình huống chuyển trạng thái. Sự vắng mặt của cầu thủ 27 tuổi chắc chắn sẽ khiến sức mạnh xuyên phá của tuyển Mỹ giảm sút đáng kể trước một Australia nổi tiếng với lối chơi kỷ luật và giàu thể lực.

Bài toán nhân sự của Mauricio Pochettino

Nếu Pulisic không kịp bình phục, HLV Mauricio Pochettino sẽ phải kích hoạt các phương án dự phòng. Brenden Aaronson và Tim Weah đang là hai ứng cử viên sáng giá nhất để lấp đầy khoảng trống ở hành lang cánh. Ngoài ra, những tài năng trẻ như Gio Reyna hay Malik Tillman cũng là những lựa chọn có thể mang lại sự đột biến từ băng ghế dự bị.

Dù đối mặt với khó khăn, tinh thần của toàn đội vẫn đang được duy trì ở mức cao. Tiền vệ Weston McKennie chia sẻ: "Tôi biết Pulisic đang khao khát ra sân hơn ai hết. Cậu ấy và ban huấn luyện đang nỗ lực từng giờ. Trong hoàn cảnh này, chúng tôi phải là một gia đình, luôn ở bên cạnh để vực dậy tinh thần cho nhau."

Đồng quan điểm, Cristian Roldan khẳng định quyết tâm: "Toàn bộ quốc gia đang đứng sau ủng hộ đội tuyển. Chúng tôi cần duy trì sự hưng phấn từ trận thắng đầu tiên và thể hiện bản lĩnh trong cuộc đối đầu quan trọng với Australia, dù có hay không có Pulisic trên sân."

Trận đấu với Australia không chỉ mang ý nghĩa về mặt điểm số mà còn là bài kiểm tra thực sự cho chiều sâu đội hình của tuyển Mỹ dưới thời Pochettino. Người hâm mộ đang nín thở chờ đợi những cập nhật cuối cùng về tình trạng thể lực của "Captain America" trước giờ bóng lăn.