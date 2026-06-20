Tuyển Mỹ thắng áp đảo Australia 2-0: Pochettino giải mã bài toán thiếu Pulisic Đội tuyển Mỹ chính thức giành vé vào vòng knock-out World Cup sau chiến thắng thuyết phục trước Australia tại Seattle, khẳng định sức mạnh chiều sâu đội hình dưới thời Mauricio Pochettino.

Tại thánh địa Seattle, đội tuyển Mỹ đã gửi đi một thông điệp đanh thép về tham vọng của mình tại World Cup năm nay. Dù thiếu vắng ngôi sao số một Christian Pulisic, đoàn quân của Mauricio Pochettino vẫn vận hành trơn tru để đánh bại Australia với tỷ số 2-0, qua đó sớm ghi tên mình vào vòng đấu loại trực tiếp.

Tuyển Mỹ dễ dàng đánh bại Australia để giành vé đi tiếp.

Sự biến ảo từ hệ thống của Mauricio Pochettino

Nghi ngại về khả năng sáng tạo của hàng công khi thiếu Pulisic nhanh chóng bị dập tắt bởi những điều chỉnh chiến thuật sắc sảo từ Pochettino. Chiến lược gia người Argentina đã gây bất ngờ khi bố trí Ricardo Pepi và Folarin Balogun cùng xuất phát trên hàng công, tạo nên một hệ thống pressing tầm cao đầy năng lượng.

Sức ép nghẹt thở ngay từ những phút đầu đã khiến hệ thống phòng ngự của Australia bị xô lệch. Phút thứ 11, bước ngoặt đầu tiên xuất hiện khi Balogun thực hiện pha bứt tốc xé toang hành lang cánh trái. Đường căng ngang khó chịu của tiền đạo đang khoác áo AS Monaco đã khiến trung vệ Cameron Burgess bên phía Australia lúng túng phản lưới nhà trong nỗ lực lùi về bọc lót.

Dấu ấn VAR và sự định đoạt của Alex Freeman

Australia, dưới sự dẫn dắt của Tony Popovic, đã cố gắng duy trì khối đội hình thấp để hạn chế thiệt hại. Tuy nhiên, sự cơ động của Sergino Dest và các mũi nhọn phía trên khiến đội bóng xứ Chuột túi liên tục rơi vào trạng thái báo động đỏ. Phút 43, sau một tình huống lộn xộn từ cú dứt điểm của Dest, trung vệ Alex Freeman đã có mặt đúng lúc để đánh đầu bồi nhân đôi cách biệt.

Kịch tính được đẩy lên cao khi trọng tài Felix Zwayer ban đầu không công nhận bàn thắng. Tuy nhiên, sau khi tham khảo kỹ lưỡng từ tổ VAR, quyết định đã được thay đổi. Sân vận động Seattle như nổ tung khi bàn thắng được xác nhận là hợp lệ, giáng một đòn mạnh vào ý chí chiến đấu của đội khách ngay trước giờ nghỉ giải lao.

Australia không thể gây ra nhiều khó khăn cho tuyển Mỹ.

Sự thống trị tuyệt đối tại tuyến giữa

Bước sang hiệp hai, kịch bản không có nhiều thay đổi dù Australia đã thực hiện ba sự thay đổi người chiến thuật. Tyler Adams đã có một màn trình diễn xứng đáng được đưa vào sách giáo khoa về vai trò tiền vệ mỏ neo. Anh cùng Weston McKennie kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến, giúp Mỹ duy trì thời lượng kiểm soát bóng lên tới hơn 70%.

Thống kê cho thấy Australia gần như vô hại trước hệ thống phòng ngự được tổ chức kỷ luật của Mỹ. Suốt cả trận đấu, đội khách chỉ tung ra được vỏn vẹn 3 cú dứt điểm, trong đó không có tình huống nào thực sự khiến thủ thành Matt Freese phải trổ tài hết mức. Mỹ chủ động giảm nhịp độ trong 20 phút cuối để bảo toàn lực lượng, nhưng vẫn duy trì được sự an toàn tuyệt đối.

Thống kê kỹ thuật trận đấu

Thông số Mỹ Australia Tỷ số 2 0 Kiểm soát bóng 72% 28% Số cú sút 14 3 Sút trúng đích 6 1 Phạt góc 5 2

Chiến thắng này không chỉ giúp Mỹ củng cố ngôi đầu bảng D mà còn khẳng định chiều sâu đội hình đáng nể của họ. Trong khi đó, Australia sẽ phải bước vào trận cầu sinh tử với Paraguay ở lượt trận cuối để hy vọng lách qua khe cửa hẹp.