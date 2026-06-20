Tuyển Mỹ vào vòng 32 đội World Cup 2026: Dấu ấn rực nét của Mauricio Pochettino Với chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Australia, đội tuyển Mỹ chính thức vượt qua vòng bảng World Cup 2026 sớm một vòng đấu, khẳng định vị thế của nước chủ nhà dưới thời HLV Mauricio Pochettino.

Trong bầu không khí rực lửa tại quê nhà, đội tuyển Mỹ đã chính thức ghi tên mình vào vòng loại trực tiếp World Cup 2026 sau chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Australia. Đây không chỉ là một kết quả thuận lợi về mặt điểm số, mà còn là lời khẳng định cho sự tiến bộ vượt bậc về bản lĩnh trận mạc của đội bóng xứ cờ hoa dưới triều đại Mauricio Pochettino.

Mauricio Pochettino hài lòng với chiến thắng của tuyển Mỹ.

Bản lĩnh của đội chủ nhà

Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, sân vận động như nổ tung trong những tiếng hô vang "Poch-e-ttino". Nhà cầm quân người Argentina đã mang đến một diện mạo mới cho tuyển Mỹ: chủ động, kỷ luật và đầy hiệu quả. Dù đối đầu với một Australia được đánh giá là đối thủ khó chịu nhất bảng đấu, các học trò của Pochettino đã kiểm soát hoàn toàn thế trận ngay từ hiệp một.

Chia sẻ với FOX Sports sau trận đấu, HLV Mauricio Pochettino không giấu nổi vẻ tự hào: "Tôi nghĩ đó là một trận đấu tuyệt vời. Hiệp một đã diễn ra rất tốt. Đây là một đối thủ rất mạnh mà khi xem kết quả bốc thăm hồi tháng 12, tôi từng nghĩ sẽ thực sự khó khăn. Đó quả thực là một cuộc đối đầu gian nan, và cách các cầu thủ chơi bóng khiến tôi thấy vô cùng mãn nguyện."

Sức mạnh từ khán đài: Sự cộng hưởng kiểu Argentina

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong chiến thắng này không chỉ nằm ở những pha dàn xếp chiến thuật trên sân, mà còn ở sự kết nối kỳ lạ giữa đội bóng và người hâm mộ. Pochettino, một người con của đất nước Argentina vốn nổi tiếng với sự cuồng nhiệt bóng đá cực đoan, đã có sự so sánh đầy thú vị về bầu không khí tại Mỹ.

"Chúng tôi có những người hâm mộ tuyệt vời, và tôi cảm giác bầu không khí này đang sánh ngang với Argentina. Người hâm mộ của chúng tôi thật tuyệt vời. Tôi rất vui mừng cho họ," chiến lược gia 52 tuổi nhấn mạnh. Sự cuồng nhiệt từ các khán đài đang trở thành điểm tựa tâm lý vững chắc, biến các sân vận động tại Mỹ thành những "thánh địa" thực sự cho đội chủ nhà.

Khởi đầu hoàn hảo và lộ trình phía trước

Với hai chiến thắng liên tiếp, đội tuyển Mỹ đã hoàn thành mục tiêu tiên quyết là vượt qua vòng bảng sớm một lượt trận. Việc duy trì phong độ ổn định và giữ sạch lưới (clean sheet) trước những đối thủ có lối chơi giàu thể lực như Australia cho thấy hệ thống phòng ngự mà Pochettino xây dựng đang vận hành trơn tru.

Sự tỏa sáng của những trụ cột như Christian Pulisic cùng sự gắn kết của tập thể đang biến tuyển Mỹ thành một ẩn số thú vị tại vòng 32 đội. Với lợi thế sân nhà và tâm lý hưng phấn, đoàn quân của Pochettino đang sẵn sàng viết tiếp những chương mới đầy tham vọng trong kỳ World Cup lịch sử này.