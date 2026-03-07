Tuyển Nhật Bản được chào đón như người hùng sau World Cup 2026, đối lập với Hàn Quốc Dù dừng bước tại vòng 32 đội World Cup 2026, thầy trò HLV Hajime Moriyasu vẫn nhận được sự tri ân nồng nhiệt từ người hâm mộ, trái ngược với làn sóng phẫn nộ tại Hàn Quốc.

Hành trình của đội tuyển Nhật Bản tại World Cup 2026 có thể đã khép lại ở vòng 32 đội, nhưng sự trở về của các "Samurai Xanh" lại mang dáng dấp của những người chiến thắng. Tại sân bay Narita và Haneda, hàng trăm cổ động viên đã tạo nên một bầu không khí xúc động, khẳng định niềm tin tuyệt đối vào định hướng của bóng đá xứ sở mặt trời mọc.

ĐT Nhật Bản được người hâm mộ quê nhà chào đón nồng nhiệt. Ảnh: Mainichi.jp

Sự tri ân giữa lòng thất bại

Chiều ngày 2/7, các thành viên của đội tuyển Nhật Bản bắt đầu đáp chuyến bay từ Mỹ trở về quê nhà. Trong khi một nhóm cầu thủ hạ cánh xuống Narita, HLV Hajime Moriyasu cùng những gương mặt còn lại có mặt tại Haneda vài giờ sau đó. Dù kết quả chuyên môn không đạt được kỳ vọng tiến sâu, thái độ của công chúng dành cho đội tuyển vẫn vô cùng tích cực.

Hàng trăm cổ động viên với cờ và băng rôn đã túc trực từ sớm tại các sảnh chờ quốc tế. Khi các cầu thủ xuất hiện, một "biển người" đồng loạt vỗ tay và hô vang tên từng cá nhân. Không có những tiếng la ó hay chỉ trích; thay vào đó là những lời cảm ơn chân thành cho tinh thần chiến đấu kiên cường mà đội bóng đã thể hiện trên đất Mỹ.

Bản sắc Samurai Xanh và sự khác biệt với láng giềng

Sự nồng nhiệt này không chỉ đơn thuần là lòng hiếu khách, mà còn phản ánh sự ghi nhận của người hâm mộ đối với lối chơi và kỷ luật của đội bóng dưới thời HLV Moriyasu. Dù phải dừng bước sớm, Nhật Bản vẫn để lại dấu ấn về một tập thể đoàn kết, chơi bóng với tư duy hiện đại và không bao giờ bỏ cuộc. Những tràng pháo tay tại sân bay chính là phần thưởng xứng đáng cho tinh thần chiến binh đó.

Đáng chú ý, hình ảnh này tạo nên sự tương phản gay gắt với tình cảnh của đội tuyển Hàn Quốc. Cùng rời giải sớm, nhưng đội bóng xứ kim chi phải đối mặt với làn sóng phẫn nộ từ dư luận nhắm vào HLV Hong Myung-bo. Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) thậm chí đã phải hủy bỏ buổi lễ chào đón truyền thống tại sân bay để tránh những phản ứng tiêu cực và sự cố không đáng có từ phía người hâm mộ đang bất mãn.

Sự đối lập giữa hai cường quốc bóng đá Đông Á cho thấy tầm quan trọng của sự kết nối giữa đội tuyển và người hâm mộ. Với Nhật Bản, sự ủng hộ văn minh này sẽ là bệ phóng tâm lý quan trọng để họ tiếp tục hoàn thiện đội hình cho những mục tiêu quốc tế tiếp theo, minh chứng cho một nền bóng đá đang đi đúng hướng dù kết quả đôi khi không như ý.