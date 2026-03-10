Tuyển nữ Việt Nam chia tay Asian Cup 2026 sau thất bại trước Nhật Bản Thất bại 0-4 trước đối thủ đẳng cấp thế giới khiến thầy trò HLV Mai Đức Chung dừng bước tại vòng bảng và lỡ hẹn với tấm vé tham dự World Cup.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã chính thức khép lại hành trình tại Asian Cup nữ 2026 sau thất bại 0-4 trước Nhật Bản ở lượt trận cuối vòng bảng. Kết quả này không chỉ khiến thầy trò HLV Mai Đức Chung dừng bước sớm mà còn chấm dứt cơ hội cạnh tranh tấm vé tham dự World Cup thông qua giải đấu châu lục này.

Bước vào trận đấu với tâm thế buộc phải có điểm để nuôi hy vọng đi tiếp, các cô gái Việt Nam đã nhập cuộc với tinh thần quả cảm. Tuy nhiên, sự chênh lệch quá lớn về trình độ giữa một đại diện Đông Nam Á và thế lực hàng đầu châu lục như Nhật Bản đã sớm lộ rõ. Dù nỗ lực phòng ngự kiên cường, lưới của tuyển Việt Nam vẫn phải rung lên 4 lần trước sức ép dồn dập từ đối thủ.

Tuyển nữ Việt Nam dừng bước ở Asian Cup 2026.

Thế khó sau trận thua Đài Bắc Trung Hoa

Nhìn lại cục diện bảng đấu, thất bại đáng tiếc trước Đài Bắc Trung Hoa ở lượt trận trước đó chính là bước ngoặt quyết định. Trận thua này đã đẩy đội tuyển Việt Nam vào "thế cửa tử", buộc phải đối đầu trực diện với Nhật Bản trong bối cảnh tâm lý và điểm số đều không thuận lợi. Việc không thể giành quyền đi tiếp vào nhóm các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất là hệ quả tất yếu khi các đối thủ cạnh tranh trực tiếp tận dụng tốt cơ hội hơn.

Đáng chú ý, dù tỷ số trên bảng điện tử nghiêng hẳn về phía đội bóng xứ sở mặt trời mọc, tinh thần thi đấu của các cầu thủ Việt Nam vẫn nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn và cộng đồng quốc tế. Trên các diễn đàn bóng đá khu vực, nhiều cổ động viên thừa nhận Nhật Bản ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt, và thất bại của Việt Nam trước một đối thủ quá mạnh là điều khó tránh khỏi.

Điểm sáng từ sự trung thành của người hâm mộ

Một trong những hình ảnh ấn tượng nhất tại giải đấu lần này chính là sự cuồng nhiệt của các cổ động viên Việt Nam trên khán đài. Ngay cả khi đội nhà bị dẫn bàn với cách biệt lớn, những tiếng hô vang cổ vũ vẫn không hề dứt, tạo nên một bầu không khí xúc động và đầy tự hào.

Sự kiên trì: Cổ động viên giữ lửa cổ vũ suốt 90 phút bất chấp kết quả trên sân.

Cổ động viên giữ lửa cổ vũ suốt 90 phút bất chấp kết quả trên sân. Sự thấu hiểu: Người hâm mộ nhìn nhận thực tế về khoảng cách trình độ để tiếp tục đồng hành cùng đội bóng.

Thất bại tại Asian Cup 2026 là một nốt trầm, nhưng đồng thời cũng là thước đo thực tế cho bóng đá nữ Việt Nam. Việc đối đầu với những đối thủ tầm cỡ thế giới giúp Ban huấn luyện và các cầu thủ nhận diện rõ những lỗ hổng trong hệ thống chiến thuật và nền tảng thể lực. Đây sẽ là những bài học kinh nghiệm đắt giá để bóng đá Việt Nam xây dựng các kế hoạch đầu tư dài hạn, hướng tới mục tiêu trở lại đấu trường thế giới trong tương lai.