Tuyển nữ Việt Nam chia tay Asian Cup 2026 và biến động nhân sự tại ĐTQG

Hành trình của đội tuyển nữ Việt Nam tại Asian Cup 2026 đã chính thức khép lại sau thất bại đậm trước đối thủ đẳng cấp Nhật Bản. Trận đấu này không chỉ đánh dấu cột mốc về mặt kết quả mà còn là lời chia tay đầy cảm xúc của HLV Mai Đức Chung. Trong khi đó, ở cấp độ đội tuyển nam, danh sách triệu tập của HLV Kim Sang Sik đang dần lộ diện với sự trở lại của những gương mặt kỳ cựu.

Tuyển nữ Việt Nam dừng bước và lời chia tay của HLV Mai Đức Chung

Dù đã thi đấu đầy nỗ lực, đội tuyển nữ Việt Nam không thể tạo nên bất ngờ trước đội tuyển Nhật Bản có đẳng cấp vượt trội. Thất bại 0-4 khiến thầy trò HLV Mai Đức Chung kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 3 bảng C với hiệu số bàn thắng bại là -4. Kết quả này không đủ giúp Việt Nam đi tiếp khi so sánh với hai đội đứng thứ 3 có thành tích tốt hơn là Philippines và Uzbekistan (cùng hiệu số -2).

Nữ Nhật Bản cho thấy đẳng cấp khác biệt trước Việt Nam.

Ngay sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung đã chính thức xác nhận việc rời ghế nóng. Nhà cầm quân kỳ cựu chia sẻ: "Sau giải đấu lần này, tôi cũng xin rút lui khỏi đội tuyển nữ Việt Nam. Tôi rất vui khi sắp tới sẽ có người thay thế để tiếp tục dẫn dắt đội bóng". Đây là quyết định đã được dự báo từ trước, khép lại một chương huy hoàng trong lịch sử bóng đá nữ nước nhà dưới sự dẫn dắt của ông.

Xác định các cặp đấu tại tứ kết Asian Cup 2026

Kết thúc vòng bảng, 8 cái tên đi tiếp đã được xác định. Các cặp đấu tứ kết hứa hẹn sẽ mang đến những màn so tài kịch tính:

Cặp đấu Đội tuyển 1 Đội tuyển 2 Tứ kết 1 Hàn Quốc Uzbekistan Tứ kết 2 Nhật Bản Philippines Tứ kết 3 Trung Quốc Đài Bắc Trung Hoa Tứ kết 4 Australia Triều Tiên

Biến động tại PVF-CAND và danh sách Đội tuyển Việt Nam

Ở giải quốc nội, câu lạc bộ PVF-CAND đã có quyết định thay đổi nhân sự trên băng ghế huấn luyện. Do chuỗi thành tích bết bát khiến đội bóng rơi xuống vị trí bét bảng (11 điểm), HLV Nguyễn Thành Công đã phải rời vị trí. Người được chọn thay thế là ông Trần Tiến Đại, gương mặt quen thuộc từng giữ vai trò Giám đốc kỹ thuật và HLV trưởng tại CAHN.

Đáng chú ý hơn cả là thông tin về đợt hội quân của Đội tuyển Việt Nam vào cuối tháng 3/2026. Câu lạc bộ Công an Hà Nội (CAHN) tiết lộ có 8 ngôi sao được HLV Kim Sang Sik triệu tập. Bên cạnh những trụ cột như Nguyễn Filip, Quang Hải hay Bùi Hoàng Việt Anh, sự chú ý đổ dồn vào sự trở lại của Trần Đình Trọng và Đoàn Văn Hậu sau thời gian dài điều trị chấn thương.

Đình Trọng xứng đáng được lên tuyển.

Tuy nhiên, tài năng trẻ Nguyễn Đình Bắc sẽ vắng mặt do án phạt cấm thi đấu từ AFC. Ngoài nhóm cầu thủ CAHN, danh sách sơ bộ còn ghi nhận sự góp mặt của bộ đôi Xuân Son và Văn Vĩ từ Nam Định. Câu lạc bộ Ninh Bình cũng đóng góp 5 cái tên bao gồm: Đặng Văn Lâm, Trương Tiến Anh, Lê Ngọc Bảo, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Đức Chiến. Sự xuất hiện của trung vệ Lê Ngọc Bảo được xem là một trong những bất ngờ lớn nhất trong danh sách lần này.