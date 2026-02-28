Tuyển nữ Việt Nam chính thức tới Australia: Khởi đầu chiến dịch săn vé World Cup Thầy trò HLV Mai Đức Chung đã có mặt tại Perth, sẵn sàng cho hành trình chinh phục tấm vé dự World Cup lần thứ hai sau sự tiếp đón nồng hậu từ cộng đồng kiều bào.

Sáng ngày 28-2 (giờ địa phương), đội tuyển nữ Việt Nam đã chính thức đặt chân đến thành phố Perth, Australia, đánh dấu sự khởi đầu cho chiến dịch đầy tham vọng tại đấu trường châu lục. Đây là bước đi chiến lược quan trọng trong nỗ lực tái lập kỳ tích giành vé tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung.

Ngay tại sân bay, bầu không khí trở nên ấm áp khi bà Nguyễn Thanh Hà - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Úc cùng đông đảo kiều bào đã có mặt từ sớm để đón đoàn. Những bó hoa tươi thắm và sự quan tâm chân tình nơi đất khách đã tiếp thêm nguồn sức mạnh tinh thần to lớn cho các "cô gái vàng" trước khi bước vào những thử thách cam go sắp tới.

Tuyển nữ Việt Nam được các kiều bào chào đón nồng nhiệt tại sân bay.

Lịch trình thích nghi và cường độ tập luyện

Sau khi hoàn tất các thủ tục nhập cảnh, toàn đội di chuyển về khách sạn Four Points by Sheraton để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, ban huấn luyện đã lập tức triển khai kế hoạch tập luyện ngay vào chiều tối cùng ngày. Việc tập luyện sớm nhằm giúp các cầu thủ nhanh chóng thích nghi với nhịp sinh học và duy trì cảm giác bóng tốt nhất trong điều kiện thời tiết tại Australia.

Theo lịch thi đấu chính thức tại sân vận động Perth Rectangular, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đối mặt với lịch trình dày đặc:

Ngày 4-3: Chạm trán tuyển Ấn Độ

Đối đầu với tuyển Đài Loan Ngày 10-3: Gặp đương kim vô địch Nhật Bản

Phân tích cục diện: Những trận cầu then chốt

Trong bảng đấu này, Nhật Bản được đánh giá là đối thủ mạnh nhất với nền tảng kỹ thuật và đẳng cấp vượt trội. Tuy nhiên, huấn luyện viên Mai Đức Chung nhận định rằng hai cuộc đối đầu với Đài Loan và Ấn Độ mới mang tính chất then chốt, quyết định trực tiếp đến cơ hội đi tiếp của Việt Nam.

Để chuẩn bị cho chiến dịch này, đội tuyển đã có sự đầu tư nghiêm túc khi hội quân từ giữa tháng 1 và trải qua chuyến tập huấn chất lượng tại Trung Quốc với hai trận giao hữu bổ ích. Chiến lược gia lão làng khẳng định, sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng sự kết hợp giữa các cựu binh bản lĩnh và tài năng trẻ đầy khát khao sẽ là chìa khóa để hiện thực hóa giấc mơ World Cup một lần nữa.