Tuyển nữ Việt Nam đấu Đài Loan tại Asian Cup 2026: Tái hiện ký ức World Cup dưới nắng gắt Sau khởi đầu thuận lợi trước Ấn Độ, thầy trò HLV Mai Đức Chung hướng tới mục tiêu sớm giành vé vượt qua vòng bảng khi đối đầu Đài Loan tại khung giờ thi đấu đặc biệt.

Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Đài Loan vào ngày 7/3 được xem là nút thắt quan trọng nhất cho mục tiêu sớm giành vé vào vòng trong của thầy trò HLV Mai Đức Chung tại Asian Cup 2026. Với 3 điểm làm vốn sau chiến thắng kịch tính 2-1 trước Ấn Độ, các cô gái Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để duy trì mạch thắng tại giải đấu đang diễn ra trên đất Úc.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng cho cuộc đấu Đài Loan.

Thử thách khung giờ trưa và điểm tựa lịch sử

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của màn đối đầu này nằm ở khung giờ lăn bóng lúc 13 giờ địa phương (12 giờ Việt Nam). Dù thi đấu dưới cái nắng gắt được coi là thử thách khắc nghiệt về thể lực, nhưng đối với đội tuyển nữ Việt Nam, đây lại là thời điểm gợi lại những kỷ niệm hào hùng bậc nhất của bóng đá nữ nước nhà.

Cách đây 4 năm tại Ấn Độ, cũng trong khung giờ ăn trưa này, Việt Nam đã kiên cường vượt qua những khó khăn do dịch Covid-19 để đánh bại chính đối thủ Đài Loan với tỷ số 2-1. Chiến thắng đó đã chính thức mở ra cánh cửa lịch sử, đưa đội tuyển nữ Việt Nam lần đầu tiên góp mặt tại vòng chung kết World Cup 2023.

HLV Mai Đức Chung thừa nhận những khó khăn về điều kiện thời tiết: "Trận trước chúng tôi thi đấu buổi tối, trong khi Đài Loan đã quen với việc thi đấu vào khung giờ trưa. Tuy vậy, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nỗ lực khắc phục những bất lợi này để hướng tới kết quả tốt nhất".

Sự thận trọng trước đối thủ 'lột xác'

Dù có lợi thế về tâm lý từ lịch sử đối đầu, ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam vẫn bày tỏ sự thận trọng tối đa trước sự tiến bộ của đối phương. Đài Loan hiện tại không còn là đội bóng mà Việt Nam từng dễ dàng bắt bài cách đây vài năm.

Theo phân tích của HLV Mai Đức Chung, đội hình Đài Loan đã có nhiều thay đổi đáng kể từ nhân sự đến ban huấn luyện. Đặc biệt, sự xuất hiện của các cầu thủ nhập tịch, trong đó có những gương mặt gốc Nhật Bản, đã giúp lối chơi của Đài Loan trở nên hiện đại và giàu sức mạnh hơn trước.

Bài toán nhân sự và niềm hy vọng từ những trụ cột

Về mặt lực lượng, đội tuyển nữ Việt Nam đang phải đối mặt với tổn thất nơi hàng phòng ngự khi trung vệ trụ cột Chương Thị Kiều vắng mặt do chấn thương. Điều này đòi hỏi hệ thống phòng ngự phải duy trì sự tập trung cao độ trước các đợt hãm thành của đối phương.

Ở mặt trận tấn công, mọi sự chú ý đang đổ dồn vào Quả bóng vàng Bích Thùy – người từng ghi bàn thắng quyết định trong trận play-off lịch sử năm nào. Bên cạnh đó, tài năng trẻ Ngân Thị Vạn Sự cũng được kỳ vọng sẽ tạo ra đột biến nhờ tốc độ và sự khát khao. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ được xem là chìa khóa để Việt Nam vượt qua thử thách này, qua đó khẳng định vị thế tại đấu trường châu lục.