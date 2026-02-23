Tuyển nữ Việt Nam giành giải Khoảnh khắc vĩ đại nhất lịch sử bóng đá nữ châu Á Vượt qua Australia với tỷ lệ bình chọn sát sao, hành trình dự World Cup 2023 của tuyển nữ Việt Nam chính thức được AFC vinh danh là cột mốc vĩ đại nhất lịch sử khu vực.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa chính thức công bố kết quả cuộc bình chọn "Khoảnh khắc vĩ đại nhất lịch sử bóng đá nữ châu Á". Vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký, hành trình giành vé dự World Cup 2023 của đội tuyển nữ Việt Nam đã được vinh danh ở vị trí cao nhất, khẳng định vị thế và sức truyền cảm hứng mạnh mẽ của bóng đá Đông Nam Á trên bản đồ châu lục.

Tuyển nữ Việt Nam vượt mặt Australia, thắng giải "Khoảnh khắc vĩ đại nhất lịch sử" của AFC. Ảnh: AFC.

Chiến thắng kịch tính trước những gã khổng lồ châu Á

Cuộc đua bình chọn do AFC tổ chức chứng kiến sự góp mặt của 9 cột mốc chói lọi nhất lịch sử bóng đá nữ khu vực. Trong danh sách đề cử là những thành tựu lẫy lừng như chức vô địch thế giới của Nhật Bản, sự thống trị của Trung Quốc tại đấu trường châu lục hay bước tiến thần tốc của bóng đá nữ Australia.

Tuy nhiên, câu chuyện về nghị lực phi thường của các "Cô gái Kim cương" Việt Nam đã tạo nên một làn sóng ủng hộ mạnh mẽ từ người hâm mộ khắp châu Á. Kết quả chung cuộc, tuyển nữ Việt Nam cán đích ở vị trí số 1 với 24% tổng số phiếu bầu. Chiến thắng này mang màu sắc kịch tính của một trận chung kết thực thụ khi thầy trò HLV Mai Đức Chung chỉ nhỉnh hơn đối thủ xếp thứ hai là Australia đúng 1% (23%). Trong khi đó, tuyển nữ Thái Lan đứng thứ ba với 11% số phiếu.

Hành trình từ nghịch cảnh đến kỳ tích World Cup

Khoảnh khắc được AFC tôn vinh không đơn thuần là tấm vé tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, mà là cả một hành trình vượt khó không tưởng tại giải vô địch châu Á 2022. Đối mặt với bão dịch bệnh COVID-19 khiến đội hình sứt mẻ nghiêm trọng cùng lịch thi đấu khắc nghiệt, tinh thần quật cường của các cầu thủ áo đỏ trong loạt trận play-off đã trở thành biểu tượng cho ý chí của phụ nữ Á đông.

Việc vượt qua những nền bóng đá có cơ sở hạ tầng và nguồn lực vượt trội như Australia hay Nhật Bản trong cuộc bình chọn này cho thấy giá trị tinh thần mà tuyển nữ Việt Nam mang lại. Đó là minh chứng cho thấy sự bền bỉ và khát vọng có thể khỏa lấp những khoảng cách về chuyên môn và mức độ đầu tư trên sân cỏ.

Cú hích tinh thần trước thềm Asian Cup 2026

Giải thưởng danh giá từ AFC đến vào thời điểm vô cùng ý nghĩa khi tuyển nữ Việt Nam đang ráo riết chuẩn bị cho Vòng chung kết bóng đá nữ châu Á 2026. Nằm tại bảng C cùng các đối thủ Nhật Bản, Ấn Độ và Đài Loan (Trung Quốc), sự ghi nhận này sẽ là liều "doping tinh thần" cực lớn để toàn đội tự tin hướng tới những mục tiêu xa hơn.

Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có trận ra quân gặp đối thủ Ấn Độ vào ngày 4/3 tới. Với vị thế mới và sự ủng hộ cuồng nhiệt từ khán giả châu lục, tuyển nữ Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục viết nên những chương mới đầy tự hào, khẳng định rằng kỳ tích World Cup 2023 không phải là ngẫu nhiên mà là kết quả của một quá trình nỗ lực bền bỉ.