Tuyển nữ Việt Nam hội quân mùng 2 Tết: Quyết tâm săn vé dự World Cup lần thứ hai HLV Mai Đức Chung cùng các học trò chấp nhận gác lại niềm vui Tết đoàn viên, tập trung cao độ cho mục tiêu tái lập kỳ tích tại VCK Asian Cup 2026 và tấm vé World Cup 2027.

Trong khi hàng triệu gia đình Việt Nam vẫn đang tận hưởng không khí đoàn viên của những ngày đầu năm mới Nhâm Dần, đội tuyển nữ Việt Nam đã sớm bắt tay vào guồng quay tập luyện. Việc hội quân ngay từ mùng 2 Tết không chỉ là một kế hoạch chuyên môn đơn thuần, mà còn là lời khẳng định cho tham vọng tái lập kỳ tích dự World Cup của bóng đá nữ nước nhà.

Ký ức 2022 và động lực từ những hy sinh

HLV Mai Đức Chung, người kiến trúc sư trưởng cho những thành công của bóng đá nữ Việt Nam, không khỏi bồi hồi khi nhắc lại kỷ niệm Tết Nhâm Dần 2022. Đó là thời điểm toàn đội phải đón năm mới tại Ấn Độ trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Tuy nhiên, sự ủng hộ từ kiều bào cùng tấm vé lịch sử dự World Cup đã biến những ngày xa nhà thành ký ức đẹp nhất trong sự nghiệp cầm quân của ông.

Sự hy sinh niềm vui riêng tư để đổi lấy vinh quang chung đã trở thành một phần bản sắc của đội tuyển nữ. Bước sang năm 2026, thử thách được dự báo sẽ còn lớn hơn khi sân chơi châu lục ngày càng trở nên khắc nghiệt với sự trỗi dậy của nhiều thế lực mới.

Tuyển nữ Việt Nam quyết tâm tái lập kỳ tích dự World Cup.

Giai đoạn chuyển giao và bài toán nhân sự

Năm 2025 khép lại với nhiều biến động trong đội hình. Những trụ cột lâu năm như Chương Thị Kiều và Dương Thị Vân phải đối mặt với chấn thương dai dẳng, trong khi tiền vệ kỳ cựu Tuyết Dung đã bắt đầu chuyển dịch sang công tác huấn luyện. Dù vậy, dưới sự chèo lái của HLV Mai Đức Chung, tuyển nữ Việt Nam vẫn hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng: giành vé dự VCK Asian Cup 2026, đoạt HCĐ AFF Cup và HCB SEA Games 33.

Điểm sáng lớn nhất chính là sự tiến bộ của lứa cầu thủ trẻ. Việc được trao cơ hội cọ xát ở các giải đấu quốc tế quan trọng đã giúp họ trưởng thành nhanh chóng về cả tư duy chiến thuật lẫn bản lĩnh trận mạc. Đây chính là nền tảng để ban huấn luyện thực hiện chiến lược kết hợp giữa kinh nghiệm của các cựu binh và sức trẻ của những nhân tố mới.

Chiến lược 200% sức mạnh cho VCK Asian Cup 2026

Để chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2026, HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh rằng nỗ lực bình thường là chưa đủ. Ông khẳng định đấu trường châu lục đòi hỏi mỗi cá nhân phải nỗ lực từ 150% đến 200% khả năng mới có hy vọng cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ hàng đầu.

Kết hợp hài hòa giữa nền tảng thể lực dồi dào và lối chơi bóng ngắn, phối hợp nhỏ đặc trưng. Động lực tinh thần: Lấy cảm hứng từ thành công của đội U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á đầu năm 2026 để nuôi dưỡng ý chí chiến đấu.

"Chúng tôi đặt mục tiêu vượt qua được VCK Asian Cup 2026 để lần thứ hai góp mặt ở World Cup", HLV Mai Đức Chung chia sẻ đầy quyết tâm. Với sự chuẩn bị bài bản và tinh thần quật khởi, tuyển nữ Việt Nam đang từng bước biến áp lực thành động lực, hướng tới mục tiêu đưa bóng đá Việt Nam một lần nữa bước ra sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới.