Tuyển nữ Việt Nam lỡ hẹn World Cup 2027 sau thất bại 0-4 trước Nhật Bản Trận thua đậm tại vòng bảng Asian Cup 2026 chính thức khép lại giấc mơ World Cup của thầy trò HLV Mai Đức Chung, đồng thời phơi bày khoảng cách lớn về đẳng cấp và lực lượng.

Hành trình tìm kiếm tấm vé dự World Cup lần thứ hai liên tiếp của đội tuyển nữ Việt Nam đã chính thức khép lại sau thất bại 0-4 trước Nhật Bản vào chiều ngày 10/3. Kết thúc vòng bảng Asian Cup nữ 2026 với vị trí thứ ba bảng C, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung không thể lọt vào nhóm các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất do kém hiệu số so với Philippines và Uzbekistan.

Đội tuyển nữ Việt Nam cần một cuộc cải tổ triệt để.

Kết quả này không chỉ là một thất bại về mặt tỷ số mà còn phản ánh thực tế về sự tụt hậu đẳng cấp của bóng đá nữ nước nhà so với những đội bóng hàng đầu châu lục. Trong một kịch bản nghiệt ngã, sự nỗ lực của các cô gái áo đỏ là không đủ để lấp đầy khoảng cách về trình độ kỹ thuật lẫn tư duy chiến thuật trước một đối thủ đang đứng ở đẳng cấp thế giới.

Thử nghiệm mạo hiểm và bức tường phòng ngự hiệp một

Trong trận đấu mang tính chất quyết định này, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã gây bất ngờ khi thực hiện cuộc thử nghiệm nhân sự quy mô lớn. Nhiều cầu thủ dự bị như thủ môn Khổng Thị Hằng, trung vệ Trần Thị Hải Linh và tiền đạo Nguyễn Thị Thúy Hằng được tin dùng ngay từ đầu thay cho các trụ cột quen thuộc. Đây được xem là động thái nhằm tìm kiếm làn gió mới trong bối cảnh các cựu binh đã có dấu hiệu quá tải.

Dù xáo trộn đội hình, tinh thần thi đấu kiên cường vẫn giúp các cô gái Việt Nam tạo nên một "bức tường" phòng ngự vững chắc trong hiệp một. Điểm sáng lớn nhất thuộc về thủ môn Khổng Thị Hằng với 4 pha cứu thua ngoạn mục trước những cú dứt điểm hiểm hóc của đối phương. Tuy nhiên, áp lực nghẹt thở từ phía Nhật Bản cuối cùng cũng mang lại hiệu quả. Phút 22, tiền đạo đang chơi tại Ngoại hạng Anh là Riko Ueki đã khai thông thế bế tắc bằng một cú đánh đầu hiểm hóc, buộc thủ môn Khổng Thị Hằng phải vào lưới nhặt bóng.

Sự sụp đổ về thể lực và đẳng cấp trong hiệp hai

Bước sang hiệp hai, sự chênh lệch về trình độ và thể lực bắt đầu lộ rõ dưới thời tiết nắng nóng. Khi các cầu thủ Việt Nam không còn đủ sức bám đuổi lối chơi phối hợp ngắn tốc độ cao của đối thủ, hệ thống phòng ngự bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Bàn thua thứ hai đến ở phút 50 do công của Hamano Maika sau một pha dàn xếp tấn công mẫu mực.

Việc phải chống đỡ thụ động trong thời gian dài khiến nền tảng thể lực của các cầu thủ Việt Nam suy giảm nhanh chóng. Hệ quả là hàng thủ tiếp tục nhận thêm hai bàn thua nữa ở các phút 64 và 67, ấn định chiến thắng 4-0 cho Nhật Bản. Thống kê sau trận cho thấy sự áp đảo tuyệt đối của đội bóng xứ mặt trời mọc về tỷ lệ kiểm soát bóng cũng như số pha dứt điểm trúng đích.

Bài toán cải tổ lực lượng và tương lai bóng đá nữ

Thất bại này gióng lên hồi chuông báo động về việc bóng đá nữ Việt Nam đang thiếu hụt thế hệ kế cận trầm trọng. Đội tuyển hiện tại vẫn phải dựa dẫm quá nhiều vào những cựu binh như Huỳnh Như, người đã bắt đầu cho thấy sự suy giảm về phong độ và sức bật do gánh nặng tuổi tác. Trong khi đó, các phương án thay thế vẫn chưa cho thấy sự trưởng thành cần thiết để khỏa lấp khoảng trống mà các đàn chị để lại.

Đáng chú ý, trong khi những đối thủ trực tiếp trong khu vực như Philippines hay Đài Loan đang tiến bộ thần tốc nhờ chính sách nhập tịch và đầu tư mạnh mẽ vào lực lượng trẻ khỏe, đội tuyển nữ Việt Nam lại có dấu hiệu chững lại. Nhìn rộng hơn, để không tiếp tục bị bỏ lại phía sau, bóng đá nữ nước nhà cần một cuộc cách mạng triệt để, bắt đầu từ việc nâng cao chất lượng giải vô địch quốc gia đến việc đổi mới hệ thống đào tạo trẻ theo tiêu chuẩn quốc tế.