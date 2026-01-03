Tuyển nữ Việt Nam tại Asian Cup 2026: Toán tính giành vé tứ kết trước Đài Loan và Ấn Độ Nằm chung bảng với Nhật Bản tại VCK giải vô địch nữ châu Á 2026, thầy trò HLV Mai Đức Chung xác định hai trận đấu với Đài Loan và Ấn Độ là chìa khóa để tiến vào vòng knock-out.

Tại vòng chung kết (VCK) giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026 diễn ra ở Úc, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào hành trình chinh phục tấm vé tứ kết trong một bảng đấu đầy thách thức. Kết quả bốc thăm đưa thầy trò HLV Mai Đức Chung vào bảng C, nơi họ sẽ lần lượt chạm trán với Ấn Độ, Đài Loan và đối thủ vượt trội hoàn toàn là Nhật Bản.

Thử thách từ 'gã khổng lồ' Nhật Bản và triết lý thích ứng

Đội tuyển nữ Nhật Bản, hiện đứng hạng 8 thế giới, được nhận định là rào cản lớn nhất và cũng là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch tại bảng C. Sự chênh lệch về đẳng cấp giữa đại diện xứ sở mặt trời mọc và các đối thủ còn lại trong bảng là rất lớn. Dưới sự dẫn dắt của HLV Nils Nielsen, Nhật Bản không chỉ sở hữu những ngôi sao thi đấu quốc tế mà còn có lối chơi kỷ luật và biến ảo.

Đội tuyển nữ Nhật Bản là đối thủ mạnh và đáng gờm nhất với tuyển nữ Việt Nam.

Nhấn mạnh về yếu tố then chốt để duy trì vị thế, HLV Nils Nielsen chia sẻ: "Khả năng thích ứng trong trận đấu mang tính quyết định. Đội giành chiến thắng không phải là đội mắc ít sai lầm nhất, mà là đội có thể đối phó kịp thời và hiệu quả với những gì đối thủ làm trong trận". Với triết lý này, Nhật Bản sẽ là bài kiểm tra khắc nghiệt cho hệ thống phòng ngự của tuyển nữ Việt Nam.

Cuộc đối đầu trực tiếp với Đài Loan và Ấn Độ

Xác định Nhật Bản ở một trình độ khác, Ban huấn luyện tuyển nữ Việt Nam tập trung tối đa nguồn lực vào hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Đài Loan và Ấn Độ. Đây được xem là hai trận đấu 'sống còn' quyết định tương lai của thầy trò HLV Mai Đức Chung tại giải đấu năm nay.

Đài Loan (hạng 40 thế giới) là đối thủ đầy duyên nợ. Dù từng là thế lực cũ của bóng đá nữ châu lục, hiện tại họ đang trong quá trình tái thiết dưới thời HLV Prasobchoke Chokemor. Chiến lược gia này bày tỏ sự tự tin về cơ hội đi tiếp của Đài Loan khi phân tích tương quan sức mạnh giữa các đội trong bảng đấu, coi đây là thời điểm vàng để họ tìm lại vị thế.

Trong khi đó, Ấn Độ (hạng 67 thế giới) được coi là 'ẩn số' đáng gờm nhất bảng C. Sau khi lỡ hẹn với giải đấu năm 2022, đội tuyển này trở lại với sự đầu tư mạnh mẽ và sự dẫn dắt của HLV Amelia Valverde – người từng có kinh nghiệm cầm quân tại hai kỳ World Cup. Bà Valverde khẳng định: "Chúng tôi có một tập thể tập luyện rất tốt. Tập luyện càng tốt, chúng tôi càng tiến gần hơn đến việc thi đấu tốt".

Lộ trình tiến vào vòng knock-out

Theo thể thức thi đấu của Asian Cup 2026, hai đội dẫn đầu mỗi bảng và hai đội xếp thứ ba có thành tích xuất sắc nhất sẽ giành quyền vào chơi vòng tứ kết. Với vị thế hạng 36 thế giới, tuyển nữ Việt Nam đang nhỉnh hơn về thứ hạng so với Đài Loan và Ấn Độ, nhưng khoảng cách này không quá lớn để đảm bảo một chiến thắng dễ dàng.

Để hiện thực hóa mục tiêu đi tiếp, HLV Mai Đức Chung và các cộng sự đã chủ động xây dựng những phương án chiến thuật riêng biệt. Việc tận dụng tối đa kinh nghiệm trận mạc của các trụ cột và sự chuẩn bị kỹ lưỡng về thể lực sẽ là yếu tố quyết định giúp các cô gái Việt Nam cạnh tranh suất vào tứ kết, thông qua từng kịch bản cụ thể cho mỗi lượt trận.