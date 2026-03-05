Tuyển nữ Việt Nam thắng kịch tính Ấn Độ, nhận thưởng nóng 500 triệu đồng từ VFF VFF quyết định thưởng nóng 500 triệu đồng cho tuyển nữ Việt Nam sau chiến thắng 2-1 trước Ấn Độ tại ngày ra quân vòng chung kết giải châu Á 2026.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã có khởi đầu thuận lợi tại vòng chung kết giải bóng đá nữ châu Á 2026 bằng chiến thắng sát nút 2-1 trước đối thủ Ấn Độ. Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, một tin vui lớn đã đến với thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung khi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) quyết định thưởng nóng 500 triệu đồng để khích lệ tinh thần toàn đội.

Đội tuyển nữ Việt Nam đánh bại Ấn Độ.

Sự ghi nhận cho bản lĩnh thép của các cô gái kim cương

Khoản thưởng 500 triệu đồng là sự động viên thiết thực và kịp thời từ phía lãnh đạo VFF. Thay mặt Thường trực Ban chấp hành, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt, biểu dương tinh thần thi đấu quả cảm của ban huấn luyện cùng các cầu thủ. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ trong hành trình chinh phục đấu trường châu lục.

Đặc biệt, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn dành lời khen ngợi cho bản lĩnh của các cầu thủ ở những thời điểm then chốt. Đáng chú ý nhất là giai đoạn đội tuyển bị đối phương gỡ hòa, các học trò của HLV Mai Đức Chung vẫn giữ vững tâm lý, không hề nao núng để tiếp tục gây sức ép và giành trọn vẹn 3 điểm trong ngày ra quân.

Thành quả từ sự chuẩn bị bài bản và mục tiêu tiếp theo

Theo đánh giá từ lãnh đạo VFF, kết quả ngọt ngào trước Ấn Độ không phải là sự ngẫu nhiên mà là thành quả từ quá trình chuẩn bị nghiêm túc và kỹ lưỡng. Đội tuyển đã cho thấy sự tiến bộ về cả tư duy chiến thuật lẫn nền tảng thể lực, giúp duy trì cường độ thi đấu cao trong suốt 90 phút.

Bên cạnh niềm vui chiến thắng, Chủ tịch VFF cũng nhắc nhở toàn đội cần nhanh chóng trở lại trạng thái tập trung cao độ. Nhiệm vụ cấp thiết hiện nay là hồi phục thể lực và chuẩn bị đấu pháp tối ưu cho trận đấu kế tiếp. Mục tiêu của tuyển nữ Việt Nam không chỉ dừng lại ở trận thắng mở màn mà là hướng tới những cột mốc xa hơn tại giải đấu năm nay.