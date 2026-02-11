Tuyển nữ Việt Nam thua 0-2 trước Trung Quốc: Thử nghiệm quan trọng tại Thâm Quyến Dù nỗ lực phòng ngự, tuyển nữ Việt Nam nhận thất bại 0-2 trước Trung Quốc tối 10/2, mở ra cơ hội thử nghiệm nhân sự quý giá trước thềm Asian Cup 2026.

Tuyển nữ Việt Nam nhận thất bại 0-2 trước chủ nhà Trung Quốc trong trận giao hữu tối 10/2 tại Thâm Quyến. Trận đấu này đóng vai trò là bài kiểm tra thực lực quan trọng, giúp HLV Mai Đức Chung rà soát hệ thống phòng ngự và nhân sự cho chiến dịch Asian Cup 2026 sắp tới.

Đội tuyển nữ Việt Nam đang tập huấn tại Trung Quốc.

Áp lực từ đẳng cấp hàng đầu châu lục

Trước đối thủ được đánh giá cao hơn về mọi mặt, các nữ cầu thủ Việt Nam chủ động triển khai lối chơi phòng ngự lùi sâu ngay từ đầu. Dù đã nỗ lực duy trì cự ly đội hình và tổ chức bọc lót tốt, hàng thủ đội khách chỉ có thể đứng vững đến phút 30 trước khi để tuyển nữ Trung Quốc cụ thể hóa ưu thế bằng bàn mở tỷ số.

Ngay đầu hiệp hai, kịch bản tương tự lặp lại khi đội chủ nhà gia tăng sức ép mạnh mẽ. Phút 46, một thoáng mất tập trung trong khâu kèm người đã khiến tuyển nữ Việt Nam phải nhận bàn thua thứ hai. Tỷ số 2-0 phản ánh chính xác sự chênh lệch về trình độ và khả năng tận dụng cơ hội của đội bóng xứ tỷ dân.

Thử nghiệm nhân sự trên diện rộng

Bất chấp việc bị dẫn bàn, điểm sáng của trận đấu nằm ở những quyết định thay đổi chiến thuật nhằm rà soát lực lượng. HLV Mai Đức Chung đã lần lượt tung vào sân các trụ cột và nhân tố triển vọng như Huỳnh Như, Dương Thị Vân, Vũ Thị Hoa và Nguyễn Thị Hoa để kiểm tra phong độ thực tế.

Sự góp mặt của các cầu thủ kinh nghiệm giúp thế trận của Việt Nam khởi sắc hơn trong nửa cuối hiệp hai với một vài tình huống uy hiếp khung thành đối phương. Tuy nhiên, trước hệ thống phòng ngự kiên cố của Trung Quốc, các học trò của ông Chung vẫn chưa thể tìm được đường vào mành lưới đối thủ.

Hướng tới trận tái đấu và mục tiêu Asian Cup

Thất bại này được xem là bước đệm cần thiết để đội tuyển nữ Việt Nam hoàn thiện lối chơi. Theo kế hoạch, hai đội sẽ có thêm trận tái đấu vào ngày 13/2 tới. Đây là cơ hội cuối cùng tại Thâm Quyến để ban huấn luyện khắc phục các nhược điểm ở hàng phòng ngự trung lộ và cải thiện hiệu suất dứt điểm.

Đáng chú ý, Vòng chung kết Asian Cup nữ 2026 tại Úc sẽ là giải đấu cuối cùng mà nhà cầm quân lão luyện Mai Đức Chung dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Những trải nghiệm từ các trận giao hữu chất lượng cao như thế này sẽ giúp ban huấn luyện sớm ổn định bộ khung nhân sự tối ưu nhất cho ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục diễn ra vào tháng 3 tới.