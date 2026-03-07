Tuyển nữ Việt Nam thua đáng tiếc 0-1 trước Đài Bắc Trung Hoa tại Asian Cup 2026 Dù kiểm soát thế trận trong hiệp hai và sở hữu nhiều cơ hội rõ rệt, thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn nhận thất bại tối thiểu trước Đài Bắc Trung Hoa tại lượt trận thứ hai bảng C.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã phải nhận thất bại sát nút 0-1 trước Đài Bắc Trung Hoa trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng C tại VCK Asian Cup nữ 2026. Bàn thắng duy nhất của Su Yu Hsuan ở phút 26 đã định đoạt số phận trận đấu, khiến các cô gái "Sao Vàng" đối mặt với thử thách lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Áp lực từ thời tiết và đòn hồi mã thương

Trận đấu diễn ra dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt khi bóng lăn vào lúc 12h00 trưa. Cái nắng gay gắt không chỉ bào mòn thể lực của các cầu thủ mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng duy trì nhịp độ chiến thuật. Đài Bắc Trung Hoa, sau thất bại ngày ra quân, đã nhập cuộc với tâm thế chủ động, thực hiện chiến thuật áp sát tầm cao (high pressing) ngay từ phần sân đối phương.

Sự chủ động này khiến hàng tiền vệ Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc luân chuyển bóng. Phút 14, thủ môn Kim Thanh đã phải băng ra khỏi vòng cấm để hóa giải tình huống thoát xuống tốc độ của Chen Yu Chin. Tuy nhiên, áp lực liên tục của đối thủ cuối cùng cũng mang lại kết quả ở phút 26. Sau một pha di chuyển chiến thuật khiến hàng thủ Việt Nam mất phương hướng, Matsunaga Saki tung cú sút dội xà ngang, tạo điều kiện cho Su Yu Hsuan băng vào đánh đầu bồi mở tỷ số.

Tuyển nữ Việt Nam thua Đài Bắc Trung Hoa.

Sự thay đổi chiến thuật và nỗ lực không mệt mỏi

Ngay sau bàn thua, HLV Mai Đức Chung yêu cầu các học trò đẩy cao đội hình. Phút 29, Phạm Hải Yến có đường chọc khe tinh tế cho Trần Thị Duyên, nhưng cú dứt điểm của hậu vệ này lại đưa bóng đi chệch cột dọc. Hiệp một khép lại với ưu thế tạm nghiêng về phía Đài Bắc Trung Hoa nhờ khả năng thích nghi tốt hơn với điều kiện thời tiết.

Bước sang hiệp hai, tiền đạo kỳ cựu Huỳnh Như được tung vào sân nhằm gia tăng sức sáng tạo cho hàng công. Sự hiện diện của thủ quân tuyển Việt Nam giúp lối chơi của đội trở nên thanh thoát hơn. Các tình huống dàn xếp tấn công biên với sự góp mặt của Thanh Nhã và Vạn Sự liên tục gây sóng gió lên khung thành đối phương.

Các cô gái Việt Nam chơi nỗ lực.

Tranh cãi penalty và sự nghiệt ngã của bóng đá

Kịch tính của trận đấu đạt đỉnh điểm ở phút 68. Sau pha căng ngang của Thái Thị Thảo, Bích Thùy tung cú dứt điểm đưa bóng chạm tay một hậu vệ Đài Bắc Trung Hoa trong vòng cấm. Tuy nhiên, trọng tài chính đã không cắt còi thổi phạt đền bất chấp sự phản ứng quyết liệt từ ban huấn luyện Việt Nam. Đây được xem là khoảnh khắc gây tranh cãi nhất trận đấu, có thể đã thay đổi hoàn toàn cục diện nếu VAR can thiệp hoặc trọng tài có góc quan sát tốt hơn.

Trong những phút cuối, tuyển nữ Việt Nam dồn toàn lực tấn công nhưng sự thiếu chính xác ở những nhịp cuối cùng cùng sự tập trung kỷ luật của hàng thủ Đài Bắc Trung Hoa đã ngăn cản bàn gỡ hòa. Thất bại 0-1 buộc thầy trò HLV Mai Đức Chung phải nỗ lực tối đa ở lượt trận cuối cùng để nuôi hy vọng đi tiếp tại giải đấu châu lục.

Kết quả chung cuộc: Đài Bắc Trung Hoa 1-0 Việt Nam

Ghi bàn: Su Yu Hsuan (26')