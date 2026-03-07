Tuyển nữ Việt Nam thua sát nút 0-1 trước Đài Bắc Trung Hoa dưới nắng gắt tại Australia Thất bại tối thiểu trước Đài Bắc Trung Hoa đẩy tuyển nữ Việt Nam xuống vị trí thứ ba bảng C Asian Cup 2026, đối mặt thử thách cực đại từ Nhật Bản ở lượt cuối.

Trong một chiều thi đấu dưới sức nóng thiêu đốt tại Perth (Australia), đội tuyển nữ Việt Nam đã không thể tạo nên bất ngờ trước Đài Bắc Trung Hoa. Thất bại 0-1 không chỉ khiến thầy trò HLV Mai Đức Chung đứt mạch hưng phấn mà còn đặt ra bài toán nan giải cho mục tiêu tiến sâu tại Vòng chung kết Giải bóng đá nữ châu Á 2026.

Tuyển nữ Việt Nam thi đấu dưới trời nắng gắt.

Nỗ lực bất thành dưới sức nóng khắc nghiệt

Ngay từ tiếng còi khai cuộc của lượt trận thứ hai bảng C, Đài Bắc Trung Hoa đã chủ động kiểm soát bóng và thực hiện pressing tầm cao. Lối chơi áp sát khiến các cô gái Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng từ tuyến dưới. Bước ngoặt của trận đấu đến vào phút thứ 25, khi Su Yu Hsuan tận dụng tốt cơ hội từ một tình huống lộn xộn trong vòng cấm, thực hiện cú đánh đầu nối hiểm hóc ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Đáng chú ý, đây là kết quả của sự chênh lệch thể hình và khả năng tì đè mà đối phương đã khai thác triệt để. Dù rất nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ trong hiệp hai, những đôi chân của các tuyển thủ Việt Nam dường như nặng nề hơn dưới cái nắng gắt tại Perth. Việc thi đấu dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt đã bào mòn thể lực đáng kể, làm giảm độ chính xác trong các pha xử lý cuối cùng.

Phản ứng từ người hâm mộ và góc nhìn chiến thuật

Ngay sau trận đấu, cộng đồng mạng đã có những chia sẻ đầy cảm xúc. Đa số ý kiến đều bày tỏ sự xót xa cho các cầu thủ khi phải vắt kiệt sức lực dưới thời tiết nắng nóng gay gắt. "Thời tiết quá nắng, nhìn các cầu thủ chạy trên sân mà thương", một cổ động viên chia sẻ trên mạng xã hội. Bên cạnh yếu tố ngoại cảnh, sự tiến bộ vượt bậc của bóng đá nữ Đài Bắc Trung Hoa cũng được ghi nhận khi họ vừa có màn trình diễn lỳ lợm trước ứng cử viên vô địch Nhật Bản ở lượt trận trước.

Bên cạnh đó, các chuyên gia và người hâm mộ cũng chỉ ra hạn chế về thể hình khi đối đầu với những đối thủ cao to hơn. Tuy nhiên, việc tạm thời đứng thứ ba bảng đấu được nhìn nhận là một kịch bản có thể nằm trong tính toán để tối ưu hóa cơ hội đi tiếp thông qua nhóm các đội hạng ba có thành tích tốt nhất, phục vụ mục tiêu lớn hơn là tấm vé dự World Cup.

Thử thách cực đại phía trước

Thất bại này đẩy Việt Nam xuống vị trí thứ ba bảng C, khiến cơ hội đi tiếp phụ thuộc rất nhiều vào kết quả của lượt trận cuối cùng. Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ phải đối mặt với thử thách mang tên Nhật Bản – đội bóng mạnh nhất bảng đấu.

Nhìn chung, dù trắng tay trong trận đấu này, tinh thần quả cảm của các nữ tuyển thủ dưới điều kiện khắc nghiệt là điểm sáng đáng ghi nhận. Tuyển nữ Việt Nam cần nhanh chóng hồi phục thể trạng và điều chỉnh chiến thuật để hướng tới một kết quả khả quan nhất trước đại diện xứ sở mặt trời mọc, nuôi hy vọng tiến sâu tại giải đấu châu lục năm nay.