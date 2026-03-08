Tuyển nữ Việt Nam thua sốc Đài Loan 0-1 và điểm tin bóng đá nổi bật ngày 8/3 Thất bại trước Đài Loan đẩy tuyển nữ Việt Nam vào thế khó tại Asian Cup 2026; thủ môn Văn Toản tái xuất ấn tượng giúp Đà Nẵng cầm hòa Ninh Bình tại V-League.

Thất bại tối thiểu 0-1 trước Đài Loan tại lượt trận thứ hai bảng C Asian Cup 2026 đã giáng một đòn mạnh vào tham vọng đi tiếp của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Trong bối cảnh đội tuyển nữ đang gặp khó, sân cỏ trong nước lại chứng kiến màn tái xuất rực rỡ của thủ môn Nguyễn Văn Toản sau thời gian dài vắng bóng.

Nỗi lo từ những đôi chân mệt mỏi của tuyển nữ Việt Nam

Trận thua sát nút trước Đài Loan không chỉ phản ánh kết quả trên bảng điện tử mà còn phơi bày những vấn đề cốt lõi về nhân sự của tuyển nữ Việt Nam. Dưới cái nắng gay gắt 38 độ C tại Australia, đội hình với nhiều trụ cột trên 30 tuổi đã nhanh chóng bộc lộ sự xuống sức, dẫn đến những sai số trong phối hợp và khả năng duy trì sự tập trung.

Đội tuyển nữ Việt Nam bất ngờ để thua Đài Loan.

HLV Mai Đức Chung thẳng thắn thừa nhận đội nhà đã mất bình tĩnh trong những thời điểm quyết định. Bàn thua ở phút 26 sau pha dứt điểm của Su Yu Hsuan là hệ quả từ lỗ hổng trong hệ thống phòng ngự. Dù Huỳnh Như được tung vào sân trong hiệp hai nhằm tìm kiếm sự đột biến, nhưng sự vô duyên của các chân sút cùng các quyết định từ VAR đã khiến Việt Nam trắng tay. Hiện tại, đội rơi xuống vị trí thứ ba bảng C và buộc phải có kết quả khả quan trước Nhật Bản để nuôi hy vọng đi tiếp qua suất đội đứng thứ ba có thành tích tốt.

Sự trở lại của Văn Toản và diện mạo mới tại V-League

Trái ngược với nỗi buồn của tuyển nữ, vòng 15 LPBank V-League 2025 - 2026 chứng kiến màn trình diễn đỉnh cao của thủ môn Nguyễn Văn Toản. Trong màu áo Đà Nẵng, cựu thủ thành U23 Việt Nam đã khiến HLV Vũ Tiến Thành của Ninh Bình phải thốt lên sự kinh ngạc.

Văn Toản chơi xuất thần.

Sau gần một năm ngồi dự bị tại Hải Phòng, Văn Toản đã thực hiện ít nhất ba pha cứu thua mười mươi, trực tiếp giúp Đà Nẵng rời sân Ninh Bình Arena với 1 điểm. Đây được xem là tín hiệu tích cực cho vị trí gác đền của các đội tuyển quốc gia trong tương lai gần. Tuy nhiên, ở một diễn biến khác, thủ môn trẻ Trung Kiên dù chơi nỗ lực cũng không thể giúp Hoàng Anh Gia Lai tránh khỏi trận thua 0-1 trước Công An TP.HCM, khiến đội bóng phố Núi tiếp tục lún sâu vào cuộc đua trụ hạng.

Bê bối nhập tịch tại Malaysia và biến động quốc tế

Bóng đá Đông Nam Á đang rúng động trước vụ bê bối 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị cáo buộc làm giả giấy tờ. Nhóm cổ động viên Ultras Malaya hiện đang gây áp lực buộc chính phủ thu hồi quốc tịch của những cầu thủ này sau khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) giữ nguyên án cấm thi đấu 12 tháng.

Đáng chú ý, tiền đạo Rodrigo Holgado đã ngay lập tức xóa tài khoản mạng xã hội để tránh bão dư luận. Vụ việc này không chỉ ảnh hưởng đến sức mạnh của đội tuyển Malaysia mà còn là bài học đắt giá về quy trình kiểm soát nhân sự nhập tịch trong khu vực.

Tại bảng A Asian Cup nữ, đội tuyển Iran cũng đang thu hút sự chú ý khi các tổ chức nhân quyền kêu gọi Australia cấp quyền tị nạn cho các cầu thủ. Sau hành động giữ im lặng khi quốc ca vang lên trong trận gặp Hàn Quốc, nhiều lo ngại về an toàn của các nữ cầu thủ khi trở về nước đã được đặt ra, thu hút hơn 30.000 chữ ký ủng hộ trực tuyến.

Thống kê đáng chú ý