Tuyển nữ Việt Nam và nghịch lý nhánh đấu Asian Cup 2026: Vì sao nhì bảng C lại là rủi ro? Để hiện thực hóa giấc mơ World Cup 2027, thầy trò HLV Mai Đức Chung cần tính toán kỹ lưỡng vị trí tại Asian Cup 2026 nhằm tránh nhánh đấu tử thần ở vòng play-off.

Hành trình tìm kiếm tấm vé dự World Cup 2027 của đội tuyển nữ Việt Nam tại Asian Cup 2026 đang đối mặt với một nghịch lý về nhánh đấu đầy bất ngờ. Dù việc đứng nhì bảng thường được xem là mục tiêu ưu tiên để đảm bảo quyền đi tiếp, nhưng các phân tích thực tế về sơ đồ phân nhánh của AFC cho thấy vị trí này có thể đẩy thầy trò HLV Mai Đức Chung vào thế khó trong cuộc đua giành vé vớt.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng tranh tài tại Asian Cup 2026.

Rủi ro từ sơ đồ phân nhánh của AFC

Theo quy định, 6 suất tham dự World Cup 2027 dành cho khu vực châu Á sẽ được xác định thông qua 4 đội lọt vào bán kết và 2 đội thắng trong các trận play-off giữa những đội thua ở tứ kết. Dựa trên sơ đồ phân nhánh của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), nếu đứng nhì bảng C, tuyển nữ Việt Nam sẽ rơi vào nhánh tứ kết 2 và đối đầu với đội nhất bảng B – nhiều khả năng là những đối thủ cực mạnh như Trung Quốc hoặc CHDCND Triều Tiên.

Đáng chú ý, nếu thất bại ở trận tứ kết này, đối thủ của Việt Nam tại vòng play-off tranh vé vớt sẽ là đội thua ở tứ kết 4. Đây là trận đấu quy tụ những "chị đại" của bóng đá nữ châu lục như Hàn Quốc, Úc hoặc Trung Quốc. Đây được xem là thử thách cực đại vì cả bốn đội bóng này đều thuộc nhóm dẫn đầu với trình độ chuyên môn vượt trội hoàn toàn so với khu vực Đông Nam Á.

Lựa chọn mạo hiểm mang tên vị trí thứ ba xuất sắc nhất

Ngược lại, một kịch bản đầy tính toán là nếu lọt vào tứ kết với tư cách một trong những đội đứng thứ ba xuất sắc nhất, Việt Nam dù có thể gặp đối thủ mạnh ở vòng tứ kết nhưng cơ hội thắng play-off lại cao hơn đáng kể. Lý do là bởi đối thủ tiềm năng tại nhánh đấu này thường là các đội bóng thuộc nhóm dưới hoặc vừa tầm như Philippines, Uzbekistan hay Iran. Đây là những đối thủ mà chúng ta hoàn toàn có khả năng kiểm soát thế trận và giành chiến thắng.

Tuy nhiên, việc chủ động nhắm tới vị trí thứ ba là một "canh bạc" rủi ro cao. Nếu không thể cân bằng chỉ số phụ với các đội đứng thứ ba ở bảng đấu khác, đội tuyển có thể bị loại ngay từ vòng bảng, chấm dứt hy vọng World Cup từ sớm.

Quyết định chiến thuật của HLV Mai Đức Chung

Đứng trước bài toán chiến thuật phức tạp này, HLV Mai Đức Chung vẫn giữ quan điểm thận trọng. Chia sẻ về kế hoạch sắp tới, ông nhấn mạnh: "Đích ngắm của đội tuyển nữ Việt Nam là ngôi nhì bảng C." Quyết định này được xem là lựa chọn an toàn nhất để chắc chắn có mặt tại tứ kết, thay vì mạo hiểm chờ đợi kết quả từ các bảng đấu khác.

Tại bảng C, tuyển nữ Việt Nam sẽ lần lượt đối đầu với Ấn Độ, Đài Loan và Nhật Bản. Trong đó, Nhật Bản gần như chắc chắn chiếm ngôi đầu bảng, vì vậy cuộc cạnh tranh vị trí nhì bảng sẽ diễn ra khốc liệt giữa Việt Nam, Ấn Độ và Đài Loan. Việc cân bằng giữa tính toán nhánh đấu đường dài và sự an toàn trước mắt đòi hỏi sự tỉnh táo tuyệt đối từ ban huấn luyện trong từng trận đấu cụ thể.

Dù chọn con đường nào, mục tiêu tối thượng của bóng đá nữ Việt Nam vẫn là tái lập kỳ tích góp mặt tại sân chơi lớn nhất hành tinh vào năm 2027. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả chuyên môn lẫn chiến thuật sẽ là chìa khóa để hiện thực hóa tham vọng này.