Tuyển Pháp tại World Cup 2026: Didier Deschamps và áp lực thay đổi triết lý thực dụng Sở hữu dàn siêu sao tấn công như Mbappe và Dembele, tuyển Pháp đứng trước câu hỏi lớn về lối chơi thực dụng của Deschamps trong hành trình chinh phục cúp vàng.

Tuyển Pháp bước vào hành trình World Cup 2026 với tư thế của một "đế chế" sở hữu chiều sâu đội hình đáng kinh ngạc. Với nguồn nhân tài dồi dào, huấn luyện viên Didier Deschamps thậm chí có thể thiết lập ba sơ đồ xuất phát khác nhau mà vẫn đảm bảo vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Tuy nhiên, bài toán hóc búa nhất nằm ở sự xung đột giữa triết lý thực dụng truyền thống và sức tàn phá của dàn siêu sao tấn công hàng đầu thế giới.

Hỏa lực vô song và tham vọng kỷ lục của Mbappe

Tâm điểm của hàng công "Les Bleus" chính là Kylian Mbappe, chân sút đang khát khao phá vỡ cột mốc 13 bàn thắng tại các kỳ World Cup của huyền thoại Just Fontaine. Sát cánh cùng anh là Ousmane Dembele – chủ nhân Quả bóng vàng vừa trải qua mùa giải thăng hoa cùng PSG. Sự kết hợp giữa tốc độ xé gió của Mbappe và kỹ năng đạo diễn bóng điêu luyện của Dembele tạo nên một bộ đôi tấn công đáng sợ nhất bóng đá đương đại.

Didier Deschamps sở hữu nhiều ngôi sao tấn công trong đội hình.

Bên cạnh đó, băng ghế dự bị của tuyển Pháp cũng là niềm mơ ước của mọi chiến lược gia với những nhân tố trẻ như Desire Doue, Michael Olise hay Marcus Thuram và Bradley Barcola. Ngay cả khi thiếu vắng trung phong Hugo Ekitike do chấn thương, hỏa lực của đội bóng áo lam vẫn đủ sức duy trì cường độ áp đảo trước bất kỳ đối thủ nào.

Xung đột triết lý: Hiệu quả thực dụng hay sự nhàm chán?

Bất chấp sức mạnh tấn công bùng nổ, bản sắc của Didier Deschamps trong suốt một thập kỷ qua vẫn dựa trên sự vững chãi của hàng thủ. Với chốt chặn Mike Maignan trong khung gỗ và trung vệ William Saliba, nhà cầm quân 57 tuổi luôn kiên định với lối chơi ưu tiên sự an toàn. Đây là công thức từng đưa Pháp lên đỉnh thế giới năm 2018 nhưng cũng khiến ông đối mặt với không ít chỉ trích vì sự thiếu đột phá về cảm xúc.

Lối chơi thực dụng của Dider Deschamps vấp phải những ý kiến trái chiều.

Trong giải đấu lớn cuối cùng của triều đại mình, Deschamps đối mặt với thách thức phải "mở khóa" toàn bộ tiềm năng của đội bóng. Việc nằm chung bảng I "tử thần" với một Senegal đầy thể lực và một Na Uy sở hữu Erling Haaland đang ở đỉnh cao phong độ đòi hỏi Pháp không chỉ chơi phòng ngự tốt mà còn phải biết cách áp đặt thế trận. World Cup 2026 là chương cuối để Deschamps khẳng định vị thế huyền thoại, nơi việc kết nối những cái tôi siêu sao thành một khối thống nhất sẽ là chìa khóa để đưa chiếc cúp vàng thứ ba về với nước Pháp.