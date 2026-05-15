Tuyển Pháp tại World Cup 2026: Nỗi lo từ tuyến giữa thiếu nhạc trưởng đẳng cấp HLV Didier Deschamps thực hiện cuộc thay máu rầm rộ với hơn 50% đội hình mới, nhưng việc thiếu vắng một tiền vệ sáng tạo đang trở thành tử huyệt của Les Bleus.

Khi Didier Deschamps công bố danh sách 26 cái tên lên đường sang Bắc Mỹ dự World Cup 2026, giới mộ điệu không khỏi ngỡ ngàng trước quy mô của cuộc đại tu đội hình. Nhà đương kim Á quân thế giới đang bước vào một lộ trình thay máu đầy táo bạo nhưng cũng đầy rẫy rủi ro khi những giá trị cốt lõi làm nên thành công của họ trong gần một thập kỷ qua đang dần biến mất.

Đội hình tuyển Pháp mang đến ít nhiều nỗi lo.

Sự sụt giảm đáng kể về kinh nghiệm trận mạc

Những con số thống kê không hề biết nói dối về sự mỏng manh của tập thể mới này. Chỉ có 11 cầu thủ (chiếm 42,6%) từ đội hình chinh chiến tại Qatar 2022 được giữ lại. Điều này dẫn đến sự sụt giảm mạnh về thâm niên thi đấu quốc tế: số lần khoác áo đội tuyển quốc gia trung bình giảm từ 34,2 xuống còn 29,35 mỗi cầu thủ.

Việc chia tay những "lão tướng" dày dạn bản lĩnh như Hugo Lloris, Antoine Griezmann hay Olivier Giroud đã để lại một khoảng trống khổng lồ về mặt tinh thần. Giờ đây, Kylian Mbappe với 96 lần ra sân chính là người dày dạn nhất, gánh vác trọng trách thủ lĩnh cho một tập thể dù có độ tuổi trung bình không đổi (26,4) nhưng lại rất "non" về kinh nghiệm tại các giải đấu đỉnh cao.

Tử huyệt từ tuyến giữa thiếu sức sáng tạo

Vấn đề nghiêm trọng nhất nằm ở khu trung tuyến. Nhìn lại chức vô địch World Cup 2018, Pháp từng thống trị nhờ cặp bài trùng Paul Pogba và N'Golo Kante – sự kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh cơ bắp và khả năng luân chuyển bóng biến hóa. Đến kỳ World Cup lần này, linh hồn của lối chơi đó đã không còn nguyên vẹn.

Dù N'Golo Kante vẫn góp mặt như một "di sản" ở tuổi 35, nhưng gánh nặng tuổi tác khiến anh khó lòng duy trì cường độ cao liên tục. Trong khi đó, Adrien Rabiot hay Aurelien Tchouameni dù là những cái tên chất lượng nhưng thiên về xu hướng đánh chặn và giữ nhịp an toàn. Tuyển Pháp đang thiếu một "X-factor" – người có khả năng cầm trịch và tung ra những đường chuyền định đoạt trận đấu.

Tuyển Pháp thiếu một tiền vệ trung tâm đẳng cấp như Paul Pogba.

Canh bạc của Didier Deschamps

Chiến lược gia 57 tuổi dường như đang đặt cược vào sức mạnh thể chất và khao khát của những nhân tố mới. Một nghịch lý đang tồn tại trong đội hình Les Bleus: đội hình già hơn về tuổi đời (với 6 cầu thủ trên 30 tuổi) nhưng lại trẻ hơn về tuổi nghề quốc tế. Việc ưu tiên các gương mặt mới như thủ thành Risser cho thấy mong muốn đổi mới toàn diện của Deschamps.

Tuy nhiên, World Cup luôn là sân chơi tôn vinh bản lĩnh và những khoảnh khắc xuất thần của các nhạc trưởng. Việc thiếu đi một bộ não thực thụ ở giữa sân có thể khiến lối chơi của tuyển Pháp trở nên khô cứng và dễ bị bắt bài trước những đối thủ có tuyến giữa linh hoạt. Liệu sự quyết đoán của Deschamps sẽ mang lại vinh quang thứ ba hay sẽ là rào cản ngăn bước "Gà trống Gaulois" trên đất Bắc Mỹ?