Tuyển Pháp thách thức World Cup 2026 bằng hỏa lực hàng đầu thế giới Với sự bùng nổ của Kylian Mbappé, Michael Olise cùng dàn nhân sự có chiều sâu kỷ lục, đội tuyển Pháp đang sở hữu hàng công hiệu quả nhất hành tinh trước thềm World Cup 2026.

Đội tuyển Pháp bước vào World Cup 2026 với một hàng công được đánh giá là mạnh nhất thế giới hiện nay. Dưới sự dẫn dắt của Didier Deschamps, "Les Bleus" không chỉ sở hữu những cá nhân kiệt xuất như Kylian Mbappé hay Michael Olise mà còn có chiều sâu đội hình vượt trội, sẵn sàng áp đặt thế trận trước mọi đối thủ.

ĐT Pháp sở hữu hàng công đáng sợ.

Sức mạnh từ những con số thống kê áp đảo

Hỏa lực của tuyển Pháp được cụ thể hóa bằng hiệu suất ghi bàn và kiến tạo khủng khiếp từ các trụ cột. Trong mùa giải 2025/26, bộ đôi Kylian Mbappé và Michael Olise đã in dấu giày vào tổng cộng 48 bàn thắng mỗi người cho câu lạc bộ chủ quản. Tại châu Âu, thành tích này chỉ đứng sau Harry Kane (68 bàn) và đã chính thức vượt mặt siêu sao Erling Haaland (47 bàn).

Trong khi Mbappé tiếp tục duy trì vị thế thống trị tại La Liga với danh hiệu Vua phá lưới năm thứ hai liên tiếp, thì Michael Olise lại cho thấy sự thăng hoa rực rỡ với cú hat-trick vào lưới Bắc Ireland ngay trước thềm giải đấu. Sự kết hợp giữa tốc độ, kỹ thuật và khả năng dứt điểm sắc bén của bộ đôi này biến hành lang cánh của Pháp trở thành nỗi khiếp sợ cho mọi hàng thủ.

Sự đa dạng trong các phương án tấn công

Điểm đáng sợ nhất của tuyển Pháp chính là sự ổn định và chiều sâu ở mọi vị trí trên hàng công. Ousmane Dembélé đang đạt đến độ chín của sự nghiệp với hiệu suất trung bình cứ 71 phút lại đóng góp một bàn thắng hoặc kiến tạo. Khả năng gây đột biến cao của Dembélé giúp HLV Deschamps có thêm nhiều lựa chọn trong việc phá vỡ các khối phòng ngự lùi sâu.

Dembele và Mbappe vừa trải qua mùa giải cá nhân ấn tượng ở cấp CLB.

Bên cạnh các ngôi sao chạy cánh, vị trí tiền đạo mục tiêu cũng được đảm bảo bởi Jean-Philippe Mateta. Chân sút vừa vô địch UEFA Conference League không chỉ sở hữu chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 23.1 mà còn là một "chiến binh" thực thụ với hơn 1.200 tình huống pressing tầm cao trong mùa giải qua. Đây là yếu tố then chốt giúp Pháp duy trì cường độ vây ráp ngay bên phần sân đối phương.

Ở vai trò kiến thiết, Rayan Cherki nổi lên như một "phù thủy" mới tại khu trung tuyến. Dù không thi đấu toàn bộ thời gian cho Manchester City, ngôi sao này vẫn sở hữu 16 đường kiến tạo, đạt tỷ lệ trung bình một kiến tạo sau mỗi hai trận – con số chỉ có Bruno Fernandes tại Ngoại hạng Anh mới có thể so bì.

Sự dịch chuyển về tư duy chiến thuật

Dựa trên dàn hỏa lực dồi dào, HLV Didier Deschamps đã có sự thay đổi lớn về mặt tiếp cận trận đấu. Thay vì lối chơi phòng ngự phản công thực dụng vốn đã thành thương hiệu, Pháp giờ đây chuyển sang sơ đồ 4-2-3-1 với xu hướng áp đặt thế trận toàn diện. Thống kê chỉ ra rằng số đường chuyền trung bình của đối phương bên phần sân của mình khi đối đầu với Pháp đã giảm mạnh từ 246 xuống còn 194 mỗi trận.

Sự xuất hiện của những nhân tố trẻ đầy triển vọng như Bradley Barcola, Marcus Thuram hay Desire Doue càng củng cố thêm sức mạnh cho băng ghế dự bị. Theo dữ liệu, có tới 63% số bàn thắng của Pháp kể từ sau EURO 2024 được ghi bởi các tiền đạo có tên trong danh sách tham dự World Cup lần này.

Trận ra quân gặp Senegal vào rạng sáng ngày 17/6 sẽ là cơ hội để "binh đoàn" áo lam chứng minh vị thế ứng viên số một. Thách thức lớn nhất hiện tại không nằm ở năng lực chuyên môn mà là khả năng gắn kết những cá tính lớn thành một khối thống nhất. Nếu vận hành trơn tru, mục tiêu giành chiếc cúp vàng thứ ba trong lịch sử hoàn toàn nằm trong tầm tay của bóng đá Pháp.