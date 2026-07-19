Tuyển Pháp thua Anh 4-6 tại World Cup 2026: Mbappe lập kỷ lục trong ngày hàng thủ sụp đổ Dù Kylian Mbappe tỏa sáng rực rỡ với cú đúp để chính thức vượt qua kỷ lục của Messi, tuyển Pháp vẫn phải nhận thất bại 4-6 trước Anh trong trận tranh hạng ba đầy kịch tính.

Trận tranh hạng ba World Cup 2026 đã biến thành một cuộc rượt đuổi tỷ số điên rồ, kết thúc với thắng lợi 6-4 nghiêng về phía đội tuyển Anh. Trong một đêm mà hàng công của "Les Bleus" vẫn nổ súng đều đặn, sự sụp đổ dây chuyền của hệ thống phòng ngự đã khiến đoàn quân của nước Pháp không thể hoàn thành mục tiêu giành huy chương đồng.

Mbappe đơn độc trên đỉnh cao kỷ lục

Điểm sáng lớn nhất của tuyển Pháp không ai khác ngoài thủ quân Kylian Mbappe. Với cú đúp bàn thắng vào lưới "Tam Sư", siêu sao này không chỉ vực dậy tinh thần rệu rã của đồng đội mà còn chính thức vượt qua kỷ lục ghi bàn của Lionel Messi tại các kỳ World Cup. Tuy nhiên, sự xuất sắc của Mbappe là không đủ để khỏa lấp những lỗ hổng mênh mông ở phía dưới.

Kylian Mbappe 8.4: Đẳng cấp siêu sao được khẳng định khi anh một tay vực dậy tinh thần rệu rã của Les Bleus. Với cú đúp bàn thắng, anh chính thức vượt qua kỷ lục của Messi tại sân chơi World Cup.

Bên cạnh Mbappe, Michael Olise cũng có một ngày thi đấu đầy năng lượng. Tiền vệ này đóng vai trò "ngòi nổ" chính với những đường chuyền dọn cỗ sắc lẹm cho các tiền đạo, đồng thời liên tục uy hiếp khung thành đối phương bằng những pha dứt điểm hiểm hóc.

Michael Olise 6.5: Là "ngòi nổ" nguy hiểm nhất bên hành lang cánh với những đường chuyền dọn cỗ cho Mbappé. Nếu may mắn và sắc bén hơn, anh đã có thể tự mình điền tên lên bảng tỷ số.

Cơn ác mộng của hàng phòng ngự Les Bleus

Ngược lại với sự thăng hoa của hàng công, các hậu vệ Pháp đã có một ngày thi đấu thảm họa. Ibrahima Konate và Theo Hernandez liên tục mắc lỗi vị trí, để các chân sút tuyển Anh như Bukayo Saka và Marcus Rashford khai thác triệt để. Konate thậm chí phải rời sân ngay sau hiệp một khi không thể chỉ huy được hàng thủ trước sức ép nghẹt thở.

Ibrahima Konate: 4.8: "Thảm họa" là từ để mô tả màn trình diễn của trung vệ này. Việc không thể chỉ huy hàng thủ trước sức ép nghẹt thở từ phía Tam Sư khiến anh bị thay ra ngay sau giờ nghỉ.

Thủ thành Mike Maignan dù có những pha cứu thua xuất thần nhưng cũng không thể cứu vãn một đêm ác mộng khi phải vào lưới nhặt bóng tới 6 lần. Sai lầm của Malo Gusto ở cuối trận dẫn đến quả phạt đền càng xát thêm muối vào nỗi đau của người Pháp, tạo điều kiện cho Saka hoàn tất cú hat-trick cá nhân.

Mike Maignan 5.5: Dù có pha bay người cứu thua ngoạn mục trước cú sút xa của Rashford, thủ thành này vẫn trải qua một đêm ác mộng khi phải vào lưới nhặt bóng tới 6 lần.

Chi tiết chấm điểm đội hình tuyển Pháp

Nhìn chung, tuyến giữa của Pháp cũng gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát thế trận. Ngoại trừ Adrien Rabiot duy trì được sự điềm tĩnh, những tài năng trẻ như Warren Zaire-Emery hay Rayan Cherki đều tỏ ra hụt hơi trước cường độ thi đấu của tuyển Anh.

Hàng thủ: Maxence Lacroix (5.1) và Theo Hernandez (4.8) đều có ngày thi đấu dưới sức, thường xuyên để lộ khoảng trống cho đối phương khai thác.

Maxence Lacroix (5.1) và Theo Hernandez (4.8) đều có ngày thi đấu dưới sức, thường xuyên để lộ khoảng trống cho đối phương khai thác. Tuyến giữa: Zaire-Emery (5.7) khởi đầu tốt nhưng dần đánh mất thế trận; Desire Doue (5.4) thất thế trong các pha tranh chấp tay đôi.

Zaire-Emery (5.7) khởi đầu tốt nhưng dần đánh mất thế trận; Desire Doue (5.4) thất thế trong các pha tranh chấp tay đôi. Hàng công: Mbappe (8.4) và Olise (6.5) là hai cái tên hiếm hoi nhận được đánh giá tích cực.

Chấm điểm tuyển Pháp sau thất bại trước tuyển Anh tại World Cup 2026.

Thất bại 4-6 trong một trận cầu có tới 10 bàn thắng là cái kết không trọn vẹn cho hành trình của tuyển Pháp tại World Cup 2026. Dù Mbappe đã đi vào lịch sử, nhưng bài toán về sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự sẽ là điều mà ban huấn luyện Les Bleus cần đặc biệt quan tâm trong thời gian tới.