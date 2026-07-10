Tuyển Pháp vào bán kết World Cup 2026: Didier Deschamps ca ngợi tấm gương Kylian Mbappe Đánh bại Morocco 2-0 để lần thứ ba liên tiếp lọt vào bán kết World Cup, HLV Didier Deschamps đã lên tiếng bảo vệ thủ quân Mbappe trước những chỉ trích về lối chơi cá nhân.

Trận tứ kết World Cup 2026 đã khép lại với kịch bản quen thuộc của bản lĩnh và sự định đoạt từ những ngôi sao. Đội tuyển Pháp vượt qua hiện tượng Morocco với tỷ số 2-0, chính thức xác lập cột mốc lịch sử khi có lần thứ ba liên tiếp ghi tên mình vào nhóm 4 đội mạnh nhất hành tinh. Dưới sự dẫn dắt của Didier Deschamps, "Les Bleus" đang cho thấy một hành trình ổn định và đầy sức mạnh.

Bản lĩnh của nhà đương kim vô địch

Dù chiếm thế thượng phong ngay từ những phút đầu tiên, hành trình vào bán kết của tuyển Pháp không hề trải đầy hoa hồng. Sự kiên cường của Morocco đã khiến các chân sút áo lam có dấu hiệu nôn nóng sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ. Tuy nhiên, nút thắt của trận đấu chỉ thực sự được tháo gỡ khi đẳng cấp của Kylian Mbappe lên tiếng đúng lúc.

Chiến thắng này không chỉ mang ý nghĩa về mặt tỷ số mà còn là lời khẳng định cho sự bền bỉ của bóng đá Pháp. HLV Didier Deschamps chia sẻ sau trận đấu: "Đó là ba trận bán kết liên tiếp. Điều đó thật sự rất tốt. Dù việc chúng tôi có mặt ở đây nghe có vẻ hợp lý và tự nhiên, nhưng bạn vẫn phải nỗ lực rất nhiều để đạt được nó. Đây là một hành trình nhân văn mà chúng tôi đang cùng chia sẻ".

Kylian Mbappe và sự cứu rỗi của người thủ quân

Tâm điểm của trận đấu đổ dồn vào Kylian Mbappe, người đã trải qua những cung bậc cảm xúc trái ngược. Sau khi bỏ lỡ một quả phạt đền trong hiệp một, áp lực đè nặng lên vai số 10 của tuyển Pháp. Tuy nhiên, sự nghi ngờ nhanh chóng bị dập tắt khi Mbappe tỏa sáng với bàn mở tỷ số ngoạn mục, tạo tiền đề cho Ousmane Dembele ấn định chiến thắng chỉ 6 phút sau đó.

Deschamp ca ngợi bản lĩnh của Mbappe. (The Guardian)

Trước những ý kiến cho rằng Mbappe có lối chơi ích kỷ, Deschamps đã thẳng thắn bảo vệ học trò: "Trận đấu hôm nay rất khó khăn với quả phạt đền hỏng và tất cả những cơ hội mà chúng tôi không tận dụng được. Nhưng với Kylian, không có vấn đề gì cả, cậu ấy không bao giờ do dự. Nhiều người nói rằng Kylian là một kẻ độc tài, chỉ biết nghĩ cho bản thân, nhưng cậu ấy là đội trưởng và cậu ấy luôn gương mẫu".

Nỗi lo nhân sự trước thềm bán kết

Dù giành vé đi tiếp, tuyển Pháp vẫn phải đối mặt với những lo ngại về tình hình lực lượng. Kylian Mbappe đã phải rời sân khi trận đấu còn 13 phút do cảm thấy khó chịu ở vùng mắt cá chân. Dù đội ngũ y tế dự báo tình hình không quá nghiêm trọng, nhưng sự vắng mặt của anh trong những phút cuối vẫn khiến người hâm mộ lo lắng.

Bên cạnh đó, tiền vệ Manu Kone cũng phải rút ra nghỉ do một vết đau ở đầu gối và tình trạng chuột rút. Đây sẽ là bài toán nhân sự quan trọng mà Deschamps cần giải quyết trước khi bước vào trận bán kết, nơi họ sẽ đối đầu với đội thắng trong cặp đấu giữa Tây Ban Nha và Bỉ.

Với phong độ hiện tại và sự đoàn kết được Deschamps nhấn mạnh, tuyển Pháp đang tràn đầy tự tin trên hành trình bảo vệ ngôi vương tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.