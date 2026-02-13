Đời sống Tuyên Quang bắn pháo hoa Tết Bính Ngọ 2026 tại 2 điểm Theo Công văn 4766/UBND-VHXH, tỉnh Tuyên Quang tổ chức bắn pháo hoa đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành – Núi Thổ Sơn và khu vực Núi Cấm

UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Công văn số 4766/UBND-VHXH ngày 29/12/2025 hướng dẫn địa điểm và thời gian tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới Bính Ngọ 2026. Nội dung được quy định cụ thể tại Mục 1 của công văn, xác định rõ khung giờ và vị trí bắn pháo hoa, bảo đảm đồng bộ trong toàn tỉnh.

2 địa điểm bắn pháo hoa Tết Âm lịch 2026 tại Tuyên Quang

Khu vực Quảng trường Nguyễn Tất Thành – Núi Thổ Sơn, phường Minh Xuân Khu vực Núi Cấm, phường Hà Giang 1

Theo văn bản, thời gian bắn pháo hoa được ấn định vào:

0 giờ 00 phút ngày 17/02/2026 (Đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026).

Địa điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán 2026 Tuyên Quang

Tổ chức theo hướng trang trọng, an toàn

Dù công văn tập trung hướng dẫn về địa điểm và thời gian, việc quy định rõ từng điểm bắn cho thấy tỉnh đã tính toán về điều kiện địa lý, hạ tầng và phương án bảo đảm an ninh trật tự.

Thông lệ tổ chức tại Tuyên Quang những năm gần đây cho thấy các điểm trung tâm thường được bố trí lực lượng quân sự phụ trách kỹ thuật bắn, công an bảo đảm an ninh – giao thông và chính quyền địa phương chịu trách nhiệm phối hợp điều hành.