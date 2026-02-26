Đời sống Tuyển sinh 2026 Ngành Khoa học máy tính: Thêm trường công bố tuyển sinh Tuyển sinh 2026, thêm nhiều cơ sở đào tạo ngành Khoa học máy tính đã công bố phương thức xét tuyển, chỉ tiêu dự kiến.

6 phương thức xét tuyển của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội năm 2026

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội vừa công bố thông tin tuyển sinh đại học chính quy dự kiến năm 2026 với 43 chương trình đào tạo, 6 phương thức xét tuyển.

Phương thức 1 (PT1): Xét tuyển sử dụng kết quả của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Riêng ngành Mỹ thuật đô thị, nhóm ngành Kiến trúc và quy hoạch, các ngành thuộc Chương trình đào tạo Nghệ thuật và thiết kế: xét kết hợp kết quả thi môn năng khiếu năm 2026.

Phương thức 2 (PT2): Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) kết hợp với điều kiện về điểm thi tốt nghiệp THPT.

Phương thức 3 (PT3): Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi Đánh giá tư duy năm 2025, năm 2026 do Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì tổ chức.

Phương thức 4 (PT4): Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2026 do Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức.

Phương thức 5 (PT5): Xét tuyển sử dụng kết quả thi Đánh giá đầu vào đại học trên máy tính năm 2026 do các Trường Đại học phối hợp với Trung tâm Khảo thí quốc gia và Đánh giá chất lượng giáo dục, Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT tổ chức.

Phương thức 6 (PT6): Tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến một số ngành nổi bật

Về chỉ tiêu tuyển sinh, nhà trường dự kiến tuyển 100 chỉ tiêu ngành Khoa học máy tính (chương trình chuẩn);

250 chỉ tiêu ngành Công nghệ thông tin (chương trình chuẩn);

50 chỉ tiêu ngành Kỹ thuật vật liệu (chương trình chuẩn);

50 chỉ tiêu ngành Kỹ thuật Môi trường (chương trình chuẩn), cùng nhiều ngành đào tạo khác.

Danh mục 43 ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2026

Danh mục các ngành đào tạo hệ đại học chính quy áp dụng trong kỳ tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, trong đó có ngành Khoa học máy tính. Ảnh: Nhà trường

Mã tổ hợp và tổ hợp môn xét tuyển tại ĐH Xây dựng Hà Nội 2026

Mã tổ hợp và tổ hợp môn xét tuyển kết quả học tập cấp THPT (học bạ); kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT và kết quả thi môn năng khiếu (nếu xét tổ hợp có môn năng khiếu):

Stt Mã tổ hợp Tổ hợp môn xét tuyển 1 A00 Toán, Vật lý, Hoá học 2 A01 Toán, Vật lý, Tiếng Anh 3 A02 Toán, Vật lý, Sinh học 4 B00 Toán, Hóa học, Sinh học 5 C01 Ngữ văn, Toán, Vật lý 6 C02 Ngữ văn, Toán, Hóa 7 D01 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 8 D07 Toán, Hóa học, Tiếng Anh 9 D24 Toán, Hóa học, Tiếng Pháp 10 D29 Toán, Vật lý, Tiếng Pháp 11 H00 Ngữ văn, Hình họa, Bố cục/Trang trí 12 H07 Toán, Hình họa, Bố cục/Trang trí 13 V00 Toán, Vật lý, Vẽ Mỹ thuật 14 V01 Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật 15 V02 Toán, Tiếng Anh, Vẽ Mỹ thuật 16 V06 Toán, Địa lý, Vẽ Mỹ thuật 17 V10 Toán, Tiếng Pháp, Vẽ Mỹ thuật 18 X05 Toán, Vật lý, Giáo dục Kinh tế và pháp luật 19 X06 Toán, Vật lý, Tin học 20 X14 Toán, Sinh học, Tin học 21 X26 Toán, Tin học, Tiếng Anh

Lưu ý: Môn Vẽ Mỹ Thuật là tổng điểm của 2 bài thi: Hình họa và Sáng tác.

Nhiều trường đại học khác cũng đã công bố phương án tuyển sinh 2026

Trước đó, nhiều trường đại học đã thông báo phương án tuyển sinh dự kiến năm 2026 như: Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang; Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM; Trường Đại học Yersin Đà Lạt; Trường Đại học Nam Cần Thơ, Trường Đại học Tân Trào, Trường Đại học Tây Đô...