Tuyển sinh 2026: Tổ hợp D01 có nhiều trường duy trì xét tuyển
Tuyển sinh 2026, tổ hợp D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) tiếp tục được nhiều trường đại học sử dụng. Nhiều trường đại học trên cả nước đã công bố kế hoạch tuyển sinh dự kiến cho năm 2026, với nhiều ngành đào tạo áp dụng tổ hợp D01 trong các phương thức xét tuyển.
Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) – Đại học Quốc gia Hà Nội
Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) – Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố thông tin tuyển sinh đại học chính quy dự kiến năm 2026. Đáng chú ý, năm nay nhà trường không sử dụng điểm học bạ THPT làm phương thức xét tuyển cho tất cả các ngành đào tạo.
Phương thức xét tuyển đại học chính quy trong nước
Phương thức 1 (mã 301): Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT.
Phương thức 2 (mã 100): Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Nhà trường chấp nhận quy đổi điểm chứng chỉ IELTS hoặc tương đương để thay thế điểm thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh.
Phương thức 3 (mã 401): Xét tuyển kết quả thi Đánh giá năng lực (HSA) còn hiệu lực của Đại học Quốc gia Hà Nội.
Phương thức 4 (mã 500): Xét tuyển kết quả thi phỏng vấn EQ với kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Tuyển sinh đại học liên kết đào tạo với nước ngoài (Đại học Victoria)
Phương thức: Xét tuyển với bằng tốt nghiệp THPT, điểm trung bình chung lớp 12 và chứng chỉ Tiếng Anh.
Phương thức: Xét tuyển sử dụng điểm thi A-Level.
Danh sách ngành tuyển sinh năm 2026 của HSB
|STT
|Tên ngành
|Mã ngành
|Tổ hợp xét tuyển (điểm TN THPT)
|1
|Quản trị doanh nghiệp và công nghệ
|7900101
|A01, D01, D07, D08, D09, D10, X25, X26, X27, X28
|2
|Marketing và truyền thông
|7900102
|3
|Quản trị nhân lực và nhân tài
|7900103
|4
|Quản trị và An ninh
|7900189
|5
|Quản trị An ninh phi truyền thống
|7340401
|6
|Quản trị dịch vụ khách hàng và Chăm sóc sức khỏe
|7340101
|7
|Kinh doanh (Chuyên ngành kép: Marketing và Phân tích kinh doanh)
|7340101.99
Các ngành tuyển sinh năm 2026 của Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) – Đại học Quốc gia Hà Nội.
Không quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp. Các tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được nhà trường dự kiến sử dụng gồm: A01, D01, D07, D08, D09, D10, X25, X26, X27, X28.
Chi tiết các tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 tại HSB
|STT
|Mã tổ hợp
|Tổ hợp xét tuyển theo điểm thi TN THPT 2026
|1
|A01
|Toán, Vật lý, Tiếng Anh
|2
|D01
|Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
|3
|D07
|Toán, Hóa, Tiếng Anh
|4
|D08
|Toán, Sinh, Tiếng Anh
|5
|D09
|Toán, Lịch sử, Tiếng Anh
|6
|D10
|Toán, Địa lý, Tiếng Anh
|7
|X25
|Toán, Tiếng Anh; GDKTPL
|8
|X26
|Toán, Tiếng Anh, Tin Học
|9
|X27
|Toán, Công nghệ công nghiệp, Tiếng Anh
|10
|X28
|Toán, Công nghệ nông nghiệp, Tiếng Anh
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội xét tuyển tổ hợp D01 năm 2026
Tổ hợp D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) cũng được Trường Đại học Xây dựng Hà Nội sử dụng trong mùa tuyển sinh 2026. Các ngành đào tạo xét tuyển bằng tổ hợp D01 gồm: Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng/Tin học xây dựng, Kinh tế xây dựng, Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Khoa học dữ liệu, Quản lý dự án, Quản lý xây dựng/Kinh tế và quản lý bất động sản, cùng nhiều ngành khác.
Danh sách ngành đào tạo và chỉ tiêu dự kiến năm 2026
Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN sử dụng tổ hợp D01 cho 16 chương trình
Tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội, tổ hợp D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) được nhà trường sử dụng để xét tuyển cho 16 chương trình đào tạo, gồm: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Ả Rập, Ngôn ngữ Đức, Ngôn ngữ Nhật và nhiều chương trình khác.
Danh mục tổ hợp xét tuyển năm 2026 của ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN
|TT
|Mã tổ hợp
|Tên tổ hợp
|1
|D15
|Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
|2
|D14
|Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
|3
|D07
|Toán, Hóa học, Tiếng Anh
|4
|D01
|Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
|5
|D08
|Toán, Sinh học, Tiếng Anh
|6
|A01
|Toán, Vật lí, Tiếng Anh
|7
|D42
|Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Nga
|8
|D62
|Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nga
|9
|D02
|Toán, Ngữ văn, Tiếng Nga
|10
|D44
|Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Pháp
|11
|D64
|Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Pháp
|12
|D03
|Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp
|13
|D45
|Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Trung
|14
|D65
|Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Trung
|15
|D04
|Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung
|16
|D41
|Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Đức
|17
|D61
|Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Đức
|18
|D05
|Toán, Ngữ văn, Tiếng Đức
|19
|D43
|Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Nhật
|20
|D63
|Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nhật
|21
|D06
|Toán, Ngữ văn, Tiếng Nhật
|22
|DH1
|Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Hàn
|23
|DH5
|Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Hàn
|24
|DD2
|Toán, Ngữ văn, Tiếng Hàn
Nhiều trường đại học khác cũng đã công bố phương án tuyển sinh 2026
Trước đó, nhiều trường đại học đã thông báo phương án tuyển sinh dự kiến năm 2026 như: Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang; Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM; Trường Đại học Yersin Đà Lạt; Trường Đại học Nam Cần Thơ, Trường Đại học Tân Trào, Trường Đại học Tây Đô...