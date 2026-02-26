Về Báo Hà Tĩnh
Đời sống

Tuyển sinh 2026: Tổ hợp D01 có nhiều trường duy trì xét tuyển

Quốc Duẩn 26/02/2026 11:14

Tuyển sinh 2026, tổ hợp D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) tiếp tục được nhiều trường đại học sử dụng. Nhiều trường đại học trên cả nước đã công bố kế hoạch tuyển sinh dự kiến cho năm 2026, với nhiều ngành đào tạo áp dụng tổ hợp D01 trong các phương thức xét tuyển.

Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) – Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) – Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố thông tin tuyển sinh đại học chính quy dự kiến năm 2026. Đáng chú ý, năm nay nhà trường không sử dụng điểm học bạ THPT làm phương thức xét tuyển cho tất cả các ngành đào tạo.

Phương thức xét tuyển đại học chính quy trong nước

Phương thức 1 (mã 301): Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT.

Phương thức 2 (mã 100): Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Nhà trường chấp nhận quy đổi điểm chứng chỉ IELTS hoặc tương đương để thay thế điểm thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh.

Phương thức 3 (mã 401): Xét tuyển kết quả thi Đánh giá năng lực (HSA) còn hiệu lực của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Phương thức 4 (mã 500): Xét tuyển kết quả thi phỏng vấn EQ với kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Tuyển sinh đại học liên kết đào tạo với nước ngoài (Đại học Victoria)

Phương thức: Xét tuyển với bằng tốt nghiệp THPT, điểm trung bình chung lớp 12 và chứng chỉ Tiếng Anh.

Phương thức: Xét tuyển sử dụng điểm thi A-Level.

Trường Quản trị và Kinh doanh (ĐHQGHN) công bố phương thức xét tuyển và bảng quy đổi điểm năm 2025

Danh sách ngành tuyển sinh năm 2026 của HSB

STTTên ngànhMã ngànhTổ hợp xét tuyển (điểm TN THPT)
1Quản trị doanh nghiệp và công nghệ7900101A01, D01, D07, D08, D09, D10, X25, X26, X27, X28
2Marketing và truyền thông7900102
3Quản trị nhân lực và nhân tài7900103
4Quản trị và An ninh7900189
5Quản trị An ninh phi truyền thống7340401
6Quản trị dịch vụ khách hàng và Chăm sóc sức khỏe7340101
7Kinh doanh (Chuyên ngành kép: Marketing và Phân tích kinh doanh)7340101.99Theo thông báo của Trường Quản trị và Kinh doanh, ĐHQGHN

Các ngành tuyển sinh năm 2026 của Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) – Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) – Đại học Quốc gia Hà Nội

Không quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp. Các tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được nhà trường dự kiến sử dụng gồm: A01, D01, D07, D08, D09, D10, X25, X26, X27, X28.

Chi tiết các tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 tại HSB

STTMã tổ hợpTổ hợp xét tuyển theo điểm thi TN THPT 2026
1A01Toán, Vật lý, Tiếng Anh
2D01Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
3D07Toán, Hóa, Tiếng Anh
4D08Toán, Sinh, Tiếng Anh
5D09Toán, Lịch sử, Tiếng Anh
6D10Toán, Địa lý, Tiếng Anh
7X25Toán, Tiếng Anh; GDKTPL
8X26Toán, Tiếng Anh, Tin Học
9X27Toán, Công nghệ công nghiệp, Tiếng Anh
10X28Toán, Công nghệ nông nghiệp, Tiếng Anh

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội xét tuyển tổ hợp D01 năm 2026

Tổ hợp D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) cũng được Trường Đại học Xây dựng Hà Nội sử dụng trong mùa tuyển sinh 2026. Các ngành đào tạo xét tuyển bằng tổ hợp D01 gồm: Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng/Tin học xây dựng, Kinh tế xây dựng, Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Khoa học dữ liệu, Quản lý dự án, Quản lý xây dựng/Kinh tế và quản lý bất động sản, cùng nhiều ngành khác.

Danh sách ngành đào tạo và chỉ tiêu dự kiến năm 2026

Danh mục các ngành đào tạo hệ đại học chính quy áp dụng trong kỳ tuyển sinh năm 2026 của Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, trong đó có ngành Khoa học máy tính. Ảnh: Nhà trường

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN sử dụng tổ hợp D01 cho 16 chương trình

Tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội, tổ hợp D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) được nhà trường sử dụng để xét tuyển cho 16 chương trình đào tạo, gồm: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Ả Rập, Ngôn ngữ Đức, Ngôn ngữ Nhật và nhiều chương trình khác.

Danh mục tổ hợp xét tuyển năm 2026 của ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN

TTMã tổ hợpTên tổ hợp
1D15Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
2D14Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
3D07Toán, Hóa học, Tiếng Anh
4D01Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
5D08Toán, Sinh học, Tiếng Anh
6A01Toán, Vật lí, Tiếng Anh
7D42Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Nga
8D62Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nga
9D02Toán, Ngữ văn, Tiếng Nga
10D44Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Pháp
11D64Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Pháp
12D03Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp
13D45Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Trung
14D65Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Trung
15D04Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung
16D41Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Đức
17D61Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Đức
18D05Toán, Ngữ văn, Tiếng Đức
19D43Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Nhật
20D63Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nhật
21D06Toán, Ngữ văn, Tiếng Nhật
22DH1Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Hàn
23DH5Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Hàn
24DD2Toán, Ngữ văn, Tiếng Hàn

Nhiều trường đại học khác cũng đã công bố phương án tuyển sinh 2026

Trước đó, nhiều trường đại học đã thông báo phương án tuyển sinh dự kiến năm 2026 như: Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang; Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM; Trường Đại học Yersin Đà Lạt; Trường Đại học Nam Cần Thơ, Trường Đại học Tân Trào, Trường Đại học Tây Đô...

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Nổi bật

          Mới nhất

            Xem thêm

            Đọc nhiều

              Đời sống
              Tuyển sinh 2026: Tổ hợp D01 có nhiều trường duy trì xét tuyển
              • Mặc định

              Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

              Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

              QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

              Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

              © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

              Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

              POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO