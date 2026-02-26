Đời sống Tuyển sinh 2026: Tổ hợp D01 có nhiều trường duy trì xét tuyển Tuyển sinh 2026, tổ hợp D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) tiếp tục được nhiều trường đại học sử dụng. Nhiều trường đại học trên cả nước đã công bố kế hoạch tuyển sinh dự kiến cho năm 2026, với nhiều ngành đào tạo áp dụng tổ hợp D01 trong các phương thức xét tuyển.

Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) – Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) – Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố thông tin tuyển sinh đại học chính quy dự kiến năm 2026. Đáng chú ý, năm nay nhà trường không sử dụng điểm học bạ THPT làm phương thức xét tuyển cho tất cả các ngành đào tạo.

Phương thức xét tuyển đại học chính quy trong nước

Phương thức 1 (mã 301): Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT.

Phương thức 2 (mã 100): Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Nhà trường chấp nhận quy đổi điểm chứng chỉ IELTS hoặc tương đương để thay thế điểm thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh.

Phương thức 3 (mã 401): Xét tuyển kết quả thi Đánh giá năng lực (HSA) còn hiệu lực của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Phương thức 4 (mã 500): Xét tuyển kết quả thi phỏng vấn EQ với kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Tuyển sinh đại học liên kết đào tạo với nước ngoài (Đại học Victoria)

Phương thức: Xét tuyển với bằng tốt nghiệp THPT, điểm trung bình chung lớp 12 và chứng chỉ Tiếng Anh.

Phương thức: Xét tuyển sử dụng điểm thi A-Level.

Danh sách ngành tuyển sinh năm 2026 của HSB

STT Tên ngành Mã ngành Tổ hợp xét tuyển (điểm TN THPT) 1 Quản trị doanh nghiệp và công nghệ 7900101 A01, D01, D07, D08, D09, D10, X25, X26, X27, X28 2 Marketing và truyền thông 7900102 3 Quản trị nhân lực và nhân tài 7900103 4 Quản trị và An ninh 7900189 5 Quản trị An ninh phi truyền thống 7340401 6 Quản trị dịch vụ khách hàng và Chăm sóc sức khỏe 7340101 7 Kinh doanh (Chuyên ngành kép: Marketing và Phân tích kinh doanh) 7340101.99 Theo thông báo của Trường Quản trị và Kinh doanh, ĐHQGHN

Các ngành tuyển sinh năm 2026 của Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) – Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) – Đại học Quốc gia Hà Nội

Không quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp. Các tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được nhà trường dự kiến sử dụng gồm: A01, D01, D07, D08, D09, D10, X25, X26, X27, X28.

Chi tiết các tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 tại HSB

STT Mã tổ hợp Tổ hợp xét tuyển theo điểm thi TN THPT 2026 1 A01 Toán, Vật lý, Tiếng Anh 2 D01 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 3 D07 Toán, Hóa, Tiếng Anh 4 D08 Toán, Sinh, Tiếng Anh 5 D09 Toán, Lịch sử, Tiếng Anh 6 D10 Toán, Địa lý, Tiếng Anh 7 X25 Toán, Tiếng Anh; GDKTPL 8 X26 Toán, Tiếng Anh, Tin Học 9 X27 Toán, Công nghệ công nghiệp, Tiếng Anh 10 X28 Toán, Công nghệ nông nghiệp, Tiếng Anh

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội xét tuyển tổ hợp D01 năm 2026

Tổ hợp D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) cũng được Trường Đại học Xây dựng Hà Nội sử dụng trong mùa tuyển sinh 2026. Các ngành đào tạo xét tuyển bằng tổ hợp D01 gồm: Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng/Tin học xây dựng, Kinh tế xây dựng, Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Khoa học dữ liệu, Quản lý dự án, Quản lý xây dựng/Kinh tế và quản lý bất động sản, cùng nhiều ngành khác.

Danh sách ngành đào tạo và chỉ tiêu dự kiến năm 2026

Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN sử dụng tổ hợp D01 cho 16 chương trình

Tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội, tổ hợp D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) được nhà trường sử dụng để xét tuyển cho 16 chương trình đào tạo, gồm: Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Ả Rập, Ngôn ngữ Đức, Ngôn ngữ Nhật và nhiều chương trình khác.

Danh mục tổ hợp xét tuyển năm 2026 của ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN

TT Mã tổ hợp Tên tổ hợp 1 D15 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh 2 D14 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh 3 D07 Toán, Hóa học, Tiếng Anh 4 D01 Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh 5 D08 Toán, Sinh học, Tiếng Anh 6 A01 Toán, Vật lí, Tiếng Anh 7 D42 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Nga 8 D62 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nga 9 D02 Toán, Ngữ văn, Tiếng Nga 10 D44 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Pháp 11 D64 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Pháp 12 D03 Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp 13 D45 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Trung 14 D65 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Trung 15 D04 Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung 16 D41 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Đức 17 D61 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Đức 18 D05 Toán, Ngữ văn, Tiếng Đức 19 D43 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Nhật 20 D63 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nhật 21 D06 Toán, Ngữ văn, Tiếng Nhật 22 DH1 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Hàn 23 DH5 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Hàn 24 DD2 Toán, Ngữ văn, Tiếng Hàn

Nhiều trường đại học khác cũng đã công bố phương án tuyển sinh 2026

Trước đó, nhiều trường đại học đã thông báo phương án tuyển sinh dự kiến năm 2026 như: Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang; Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM; Trường Đại học Yersin Đà Lạt; Trường Đại học Nam Cần Thơ, Trường Đại học Tân Trào, Trường Đại học Tây Đô...