Tuyển sinh 2026: Tổ hợp D15 có nhiều trường sử dụng xét tuyển
Tuyển sinh năm 2026, tổ hợp D15 (Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh) được nhiều trường đại học lựa chọn trong các tổ hợp xét tuyển.
Nhiều trường đại học trên cả nước đã công bố kế hoạch tuyển sinh dự kiến cho năm 2026, với nhiều ngành đào tạo áp dụng tổ hợp D15.
Trường Đại học Thành Đô
Trường Đại học Thành Đô vừa công bố thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2026. Nhà trường tuyển sinh 14 ngành đào tạo với 04 phương thức xét tuyển:
Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT
Xét tuyển theo kết quả học tập THPT
Xét tuyển theo kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy
Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngành đào tạo được nhà trường sử dụng tổ hợp D15 để xét tuyển gồm: Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Anh.
|TT
|Ngành tuyển sinh
|Chỉ tiêu (dự kiến)
|Tổ hợp xét tuyển
|A. Nhóm ngành Công nghệ
|1
|Công nghệ thông tin
|200
|A00, A01, A0C, C03, D01, D07
|2
|Công nghệ kỹ thuật Ô tô
|100
|3
|Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử
|60
|B. Nhóm ngành Kinh tế – Luật
|4
|Kế toán
|120
|A00, A01, C03, C00, D01, D09
|5
|Quản trị Kinh doanh
|100
|6
|Quản trị Văn phòng
|120
|7
|Luật
|60
|C. Nhóm ngành Sức khỏe
|8
|Dược học
|640
|A00, A02, A03, B00, B08, D07
|9
|Điều dưỡng
|80
|D. Nhóm ngành Ngôn ngữ – Khoa học xã hội (có tổ hợp D15)
|10
|Ngôn ngữ Anh
|120
|A00, C03, D01, D04, D09, D15
|11
|Ngôn ngữ Trung Quốc
|180
|12
|Quản trị khách sạn
|100
|A00, A01, C0G, C00
|13
|Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch)
|80
|14
|Giáo dục học
|60
|D01, C00, D09
Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, một số ngành đào tạo xét tuyển bằng tổ hợp D15 gồm: Di sản học (Kinh tế di sản); Ngôn ngữ Trung Quốc; Ngôn ngữ Anh; Luật (Luật Kinh tế); Xã hội học (Xã hội học kinh tế)...
Học viện Hành chính và Quản trị công
Tổ hợp D15 (Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh) cũng được Học viện Hành chính và Quản trị công sử dụng trong tuyển sinh 2026. Năm nay, nhà trường dự kiến tuyển sinh bằng 4 phương thức:
Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ).
Phương thức 3: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Phương thức 4: Xét tuyển kết hợp (kết hợp các mục a, b với học bạ THPT):
a) Kết quả bài thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức năm 2026.
b) Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.
|TT
|Mã tổ hợp
|Tên tổ hợp môn
|1
|A00
|Toán, Vật lí, Hóa học
|2
|A01
|Toán, Vật lí, Tiếng Anh
|3
|A07
|Toán, Lịch sử, Địa lí
|4
|C00
|Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
|5
|C03
|Ngữ văn, Toán, Lịch sử
|6
|C04
|Ngữ văn, Toán, Địa lí
|7
|D01
|Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
|8
|D07
|Toán, Hóa học, Tiếng Anh
|9
|D10
|Toán, Địa lí, Tiếng Anh
|10
|D14
|Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
|11
|D15
|Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
|12
|X26
|Toán, Tiếng Anh, Tin học
Trường Đại học Phú Yên
Trường Đại học Phú Yên vừa công bố phương án tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2026 với 12 ngành đào tạo và 4 phương thức xét tuyển:
Phương thức 1: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT.
Phương thức 2: Xét điểm học bạ cả năm lớp 12.
Phương thức 3: Xét kết quả thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
Phương thức 4: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Ngành đào tạo xét tuyển bằng tổ hợp D15 gồm: Sư phạm tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh.
Danh sách 12 ngành tuyển sinh năm 2026 của Trường ĐH Phú Yên
|STT
|Mã ngành
|Ngành đào tạo
|Chỉ tiêu (dự kiến)
|Tổ hợp xét tuyển
|Phương thức
|1
|7140201
|Giáo dục Mầm non
|90
|M03, M09
|PT 1 và 4
|2
|7140202
|Giáo dục Tiểu học
|180
|C03, C04, D01, X02
|3
|7140209
|Sư phạm Toán học
|40
|A00, A01, A04, X06
|4
|7140217
|Sư phạm Ngữ văn
|40
|C00, C03, D14, X70
|5
|7140231
|Sư phạm Tiếng Anh
|50
|D01, D14, D15, X78
|6
|7140247
|Sư phạm Khoa học tự nhiên
|30
|A00, B00, D07, X10
|7
|7220201
|Ngôn ngữ Anh
|60
|D01, D14, D15, X78
|PT 1, 2, 3, 4
|8
|7310630
|Việt Nam học
|50
|C00, C03, D14, X70
|9
|7340101
|Quản trị kinh doanh
|70
|A01, D01, D09, X25
|10
|7480201
|Công nghệ thông tin
|70
|A00, A01, X06
|11
|7620101
|Nông nghiệp
|30
|B00, B02, B03, D08
|12
|7810101
|Du lịch
|50
|C00, C03, D14, X70
Trường Đại học Vinh
Năm 2026, Trường Đại học Vinh tuyển sinh theo 4 phương thức:
Phương thức 1 (301): Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8).
Phương thức 2 (100): Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (xét tuyển cho tất cả các ngành/chương trình đào tạo).
Phương thức 3 (200): Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) — dùng kết quả học tập cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn để xét tuyển.
Phương thức 4 (405): Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với điểm thi năng khiếu của Trường Đại học Vinh tổ chức thi năm 2026.
Ngành đào tạo xét tuyển bằng tổ hợp D15 tại Trường Đại học Vinh: Sư phạm Địa lí.
Nhiều trường đại học khác cũng đã công bố phương án tuyển sinh 2026
Trước đó, nhiều trường đại học đã thông báo phương án tuyển sinh dự kiến năm 2026 như: Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang; Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM; Trường Đại học Yersin Đà Lạt; Trường Đại học Nam Cần Thơ, Trường Đại học Tân Trào, Trường Đại học Tây Đô...