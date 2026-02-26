Về Báo Hà Tĩnh
Tuyển sinh 2026: Tổ hợp D15 có nhiều trường sử dụng xét tuyển

Quốc Duẩn 26/02/2026 11:54

Tuyển sinh năm 2026, tổ hợp D15 (Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh) được nhiều trường đại học lựa chọn trong các tổ hợp xét tuyển.

Nhiều trường đại học trên cả nước đã công bố kế hoạch tuyển sinh dự kiến cho năm 2026, với nhiều ngành đào tạo áp dụng tổ hợp D15.

Trường Đại học Thành Đô

Trường Đại học Thành Đô vừa công bố thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2026. Nhà trường tuyển sinh 14 ngành đào tạo với 04 phương thức xét tuyển:

Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT

Xét tuyển theo kết quả học tập THPT

Xét tuyển theo kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy

Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngành đào tạo được nhà trường sử dụng tổ hợp D15 để xét tuyển gồm: Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Anh.

TTNgành tuyển sinhChỉ tiêu (dự kiến)Tổ hợp xét tuyển
A. Nhóm ngành Công nghệ
1Công nghệ thông tin200A00, A01, A0C, C03, D01, D07
2Công nghệ kỹ thuật Ô tô100
3Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử60
B. Nhóm ngành Kinh tế – Luật
4Kế toán120A00, A01, C03, C00, D01, D09
5Quản trị Kinh doanh100
6Quản trị Văn phòng120
7Luật60
C. Nhóm ngành Sức khỏe
8Dược học640A00, A02, A03, B00, B08, D07
9Điều dưỡng80
D. Nhóm ngành Ngôn ngữ – Khoa học xã hội (có tổ hợp D15)
10Ngôn ngữ Anh120A00, C03, D01, D04, D09, D15
11Ngôn ngữ Trung Quốc180
12Quản trị khách sạn100A00, A01, C0G, C00
13Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch)80
14Giáo dục học60D01, C00, D09

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, một số ngành đào tạo xét tuyển bằng tổ hợp D15 gồm: Di sản học (Kinh tế di sản); Ngôn ngữ Trung Quốc; Ngôn ngữ Anh; Luật (Luật Kinh tế); Xã hội học (Xã hội học kinh tế)...

Học viện Hành chính và Quản trị công

Tổ hợp D15 (Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh) cũng được Học viện Hành chính và Quản trị công sử dụng trong tuyển sinh 2026. Năm nay, nhà trường dự kiến tuyển sinh bằng 4 phương thức:

Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ).

Phương thức 3: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Phương thức 4: Xét tuyển kết hợp (kết hợp các mục a, b với học bạ THPT):

a) Kết quả bài thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức năm 2026.

b) Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.

TTMã tổ hợpTên tổ hợp môn
1A00Toán, Vật lí, Hóa học
2A01Toán, Vật lí, Tiếng Anh
3A07Toán, Lịch sử, Địa lí
4C00Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí
5C03Ngữ văn, Toán, Lịch sử
6C04Ngữ văn, Toán, Địa lí
7D01Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
8D07Toán, Hóa học, Tiếng Anh
9D10Toán, Địa lí, Tiếng Anh
10D14Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
11D15Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
12X26Toán, Tiếng Anh, Tin học

Trường Đại học Phú Yên

Trường Đại học Phú Yên vừa công bố phương án tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2026 với 12 ngành đào tạo và 4 phương thức xét tuyển:

Phương thức 1: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Phương thức 2: Xét điểm học bạ cả năm lớp 12.

Phương thức 3: Xét kết quả thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Phương thức 4: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngành đào tạo xét tuyển bằng tổ hợp D15 gồm: Sư phạm tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh.

Danh sách 12 ngành tuyển sinh năm 2026 của Trường ĐH Phú Yên

STTMã ngànhNgành đào tạoChỉ tiêu (dự kiến)Tổ hợp xét tuyểnPhương thức
17140201Giáo dục Mầm non90M03, M09PT 1 và 4
27140202Giáo dục Tiểu học180C03, C04, D01, X02
37140209Sư phạm Toán học40A00, A01, A04, X06
47140217Sư phạm Ngữ văn40C00, C03, D14, X70
57140231Sư phạm Tiếng Anh50D01, D14, D15, X78
67140247Sư phạm Khoa học tự nhiên30A00, B00, D07, X10
77220201Ngôn ngữ Anh60D01, D14, D15, X78PT 1, 2, 3, 4
87310630Việt Nam học50C00, C03, D14, X70
97340101Quản trị kinh doanh70A01, D01, D09, X25
107480201Công nghệ thông tin70A00, A01, X06
117620101Nông nghiệp30B00, B02, B03, D08
127810101Du lịch50C00, C03, D14, X70

Trường Đại học Vinh

Năm 2026, Trường Đại học Vinh tuyển sinh theo 4 phương thức:

Phương thức 1 (301): Xét tuyển thẳng theo quy định của Quy chế tuyển sinh (Điều 8).

Phương thức 2 (100): Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (xét tuyển cho tất cả các ngành/chương trình đào tạo).

Phương thức 3 (200): Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ) — dùng kết quả học tập cả năm lớp 12 theo tổ hợp môn để xét tuyển.

Phương thức 4 (405): Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với điểm thi năng khiếu của Trường Đại học Vinh tổ chức thi năm 2026.

Ngành đào tạo xét tuyển bằng tổ hợp D15 tại Trường Đại học Vinh: Sư phạm Địa lí.

Nhiều trường đại học khác cũng đã công bố phương án tuyển sinh 2026

Trước đó, nhiều trường đại học đã thông báo phương án tuyển sinh dự kiến năm 2026 như: Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang; Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM; Trường Đại học Yersin Đà Lạt; Trường Đại học Nam Cần Thơ, Trường Đại học Tân Trào, Trường Đại học Tây Đô...

              Đời sống
              Tuyển sinh 2026: Tổ hợp D15 có nhiều trường sử dụng xét tuyển
