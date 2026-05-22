Đời sống Tuyển sinh đại học 2026 bùng nổ ngành AI, chuyên gia cảnh báo dễ ‘trượt oan’ Tuyển sinh đại học 2026 xuất hiện nhiều ngành AI, Logistics mới. Chuyên gia khuyên thí sinh chia 15 nguyện vọng để tránh trượt oan

Mùa tuyển sinh đại học 2026 chứng kiến làn sóng mở mới hàng loạt ngành học liên quan đến Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu và Logistics. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo thí sinh dễ chọn sai ngành nếu chạy theo xu hướng mà bỏ qua năng lực thực tế.

Bên cạnh việc chọn ngành học phù hợp, cách sắp xếp 15 nguyện vọng cũng được đánh giá là yếu tố quan trọng quyết định cơ hội trúng tuyển trong mùa tuyển sinh năm nay.

Hàng loạt trường đại học mở ngành mới liên quan AI

Nhiều trường đại học đang tăng tốc mở thêm ngành đào tạo mới để đón đầu nhu cầu nhân lực trong kỷ nguyên số.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông gây chú ý khi mở các ngành như UAV và robot di động tự hành, Logistics tầm thấp hay Công nghệ công nghiệp văn hóa số định hướng điện ảnh số.

Trường Đại học Công nghệ Thông tin Phenikaa - Đại học Phenikaa bổ sung các ngành Hệ thống thông tin, An ninh mạng và Khoa học dữ liệu.

Đại học Ngoại thương cũng tuyển sinh thêm nhiều ngành liên quan đến Trí tuệ nhân tạo, Công nghệ tài chính, Kinh tế số và Công nghiệp văn hóa.

Đại học Thương mại mở rộng các chương trình đào tạo gắn với AI trong kinh doanh, Logistics đa phương thức, Phân tích dữ liệu và Quản trị sự kiện.

Ngành “hot” chưa chắc phù hợp với mọi thí sinh

Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, Thương mại điện tử hay Marketing số tiếp tục nằm trong nhóm ngành được quan tâm nhất mùa tuyển sinh đại học 2026.

Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng AI là lĩnh vực đòi hỏi nền tảng mạnh về toán học, thuật toán và dữ liệu. Không phải thí sinh nào cũng phù hợp với các ngành học có tính kỹ thuật cao.

Nhiều trường cũng cần thời gian để hoàn thiện chương trình đào tạo và đội ngũ giảng viên cho các ngành mới mở.

Các chuyên gia khuyến cáo thí sinh không nên chọn ngành chỉ vì xu hướng truyền thông hoặc tâm lý đám đông.

Nhiều ngành khác vẫn có cơ hội việc làm ổn định

Bên cạnh nhóm ngành công nghệ, thị trường lao động vẫn duy trì nhu cầu tuyển dụng lớn ở các lĩnh vực giáo dục, du lịch, dịch vụ chất lượng cao, văn hóa và khoa học xã hội.

Một ngành học dù có sức hút lớn cũng khó mang lại thành công nếu người học thiếu đam mê hoặc không phù hợp với năng lực cá nhân.

Việc hiểu rõ sở thích, thế mạnh và định hướng nghề nghiệp dài hạn được xem là yếu tố quan trọng hơn việc chạy theo ngành “hot”.

Chiến lược sắp xếp 15 nguyện vọng để tránh “trượt oan”

Chuyên gia tuyển sinh khuyến nghị thí sinh chia 15 nguyện vọng thành ba nhóm để tăng cơ hội trúng tuyển.

Nhóm đầu tiên là các ngành và trường mơ ước có mức cạnh tranh cao. Nhóm thứ hai gồm các ngành phù hợp với mức điểm hiện có. Nhóm cuối cùng là các nguyện vọng an toàn với điểm chuẩn thấp hơn khoảng 0,5 điểm.

Cách sắp xếp này giúp giảm rủi ro trượt tất cả nguyện vọng dù điểm thi không quá thấp.

Thí sinh cần nghiên cứu kỹ trước khi đăng ký

Trước khi đặt nguyện vọng, thí sinh nên tìm hiểu kỹ chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra và cơ hội việc làm của từng ngành học.

Việc tham khảo điểm chuẩn trong ít nhất 3 năm gần nhất cũng giúp đánh giá chính xác khả năng trúng tuyển và xây dựng chiến lược đăng ký phù hợp hơn.

Tuyển sinh đại học 2026 cạnh tranh mạnh ở nhóm ngành công nghệ

Sự xuất hiện dày đặc của các ngành liên quan AI và chuyển đổi số cho thấy xu hướng đào tạo mới tại nhiều trường đại học.

Tuy nhiên, lựa chọn đúng ngành phù hợp với năng lực và sắp xếp nguyện vọng hợp lý vẫn là yếu tố quyết định giúp thí sinh tránh “trượt oan” trong mùa tuyển sinh đại học 2026.