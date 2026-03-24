Đời sống Tuyển sinh ĐHQG Hà Nội 2026: IELTS 5.5 quy đổi 8 điểm tiếng Anh ĐHQG Hà Nội cho phép tối đa 5 phương thức tuyển sinh năm 2026; IELTS 5.5 quy đổi 8 điểm tiếng Anh, đảm bảo công bằng giữa các thí sinh

Thông tin mới về tuyển sinh ĐHQG Hà Nội 2026 đang được nhiều thí sinh quan tâm:

Năm 2026, các trường thành viên của ĐHQG Hà Nội được phép sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh (không bao gồm xét tuyển thẳng), giúp mở rộng cơ hội cho thí sinh trên nhiều tiêu chí khác nhau.

Cụ thể, các phương thức gồm:

- Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

- Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG Hà Nội tổ chức

- Chứng chỉ quốc tế như SAT, A-Level, ACT

- Xét học bạ (áp dụng với hệ đào tạo thường xuyên)

- Phương thức riêng như thi năng khiếu, phỏng vấn kết hợp điểm học tập

Đáng chú ý, quy chế mới nhấn mạnh nguyên tắc quy đổi điểm giữa các phương thức nhằm đảm bảo công bằng. Tổng điểm cộng (bao gồm điểm thưởng, khuyến khích...) không được vượt quá 10% thang điểm xét tuyển.

Về ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội quy định rõ mức quy đổi chứng chỉ quốc tế sang điểm môn tiếng Anh:

- IELTS 5.5 tương đương 8,0 điểm

- IELTS 6.0: 8,5 điểm

- IELTS 6.5: 9,0 điểm

- IELTS 7.0: 9,5 điểm

- IELTS 7.5–9.0: 10 điểm

So với năm trước, mức quy đổi đã có điều chỉnh khi IELTS 5.5 giảm từ 8,5 xuống còn 8,0 điểm; trong khi trước đó chỉ cần IELTS 7.0 là đạt điểm tối đa 10.

Thí sinh vẫn phải đáp ứng yêu cầu học lực tối thiểu ngay cả khi không sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT, nhằm đảm bảo khả năng theo học.

Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng và được xét tuyển bình đẳng giữa các phương thức (không phụ thuộc thứ tự ưu tiên trong đa số trường hợp).

Quy chế cũng yêu cầu các đơn vị đào tạo công khai đầy đủ thông tin tuyển sinh như phương thức, tổ hợp xét tuyển, học phí, điều kiện đảm bảo chất lượng… và duy trì công khai tối thiểu 4 năm.

Theo ĐHQG Hà Nội, điểm mới năm nay là tăng tính linh hoạt trong tuyển sinh, không phân bổ chỉ tiêu riêng theo từng phương thức (trừ xét tuyển thẳng), nhằm lựa chọn thí sinh phù hợp nhất.

Ngoài ra, bảng quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ khác sang điểm xét tuyển sẽ do từng đơn vị đào tạo quy định dựa trên khung quy đổi chung.