Tuyển sinh lớp 10 Hà Nội 2026-2027: Đăng ký qua VneID từ 10/4, xét ba nguyện vọng song song không giới hạn khu vực Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026–2027, với nhiều điểm mới đáng chú ý

Cách đăng ký dự tuyển lớp 10 Hà Nội 2026

Theo hướng dẫn của Sở GDĐT Hà Nội, học sinh sử dụng tài khoản VneID để đăng nhập và khai phiếu đăng ký dự tuyển tại Cổng tuyển sinh đầu cấp của Thành phố tại địa chỉ tsdaucap.hanoi.edu.vn.

Đối với học sinh không thể đăng ký trực tuyến, nhà trường sẽ hỗ trợ đăng ký trực tiếp: học sinh khai phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu và nộp cho cơ sở giáo dục. Cơ sở giáo dục sẽ tổ chức nhập thông tin lên Cổng tuyển sinh đầu cấp, đồng thời hướng dẫn học sinh kiểm tra và rà soát lại dữ liệu theo quy định.

Lịch đăng ký tuyển sinh lớp 10 Hà Nội 2026

Quy trình đăng ký được chia thành hai giai đoạn:

Giai đoạn thử nghiệm: Từ ngày 4/4/2026 đến 17h ngày 6/4/2026. Đây là giai đoạn để học sinh và nhà trường làm quen với hệ thống. Sau khi kết thúc thử nghiệm, toàn bộ dữ liệu đã đăng ký sẽ bị xóa để chuẩn bị cho giai đoạn đăng ký chính thức.

Giai đoạn đăng ký chính thức: Từ ngày 10/4/2026 đến 24h ngày 17/4/2026. Sau khi hết thời hạn này, học sinh không được thay đổi nguyện vọng dưới bất kỳ hình thức nào. Kết thúc thời gian đăng ký chính thức, cơ sở giáo dục sẽ in Phiếu đăng ký dự tuyển và tổ chức cho học sinh kiểm tra, rà soát, ký xác nhận.

Giai đoạn Thời gian Lưu ý Đăng ký thử nghiệm 4/4/2026 – 17h ngày 6/4/2026 Dữ liệu sẽ bị xóa sau thử nghiệm Đăng ký chính thức 10/4/2026 – 24h ngày 17/4/2026 Không được thay đổi sau khi hết hạn Kỳ thi chính thức Hai ngày cuối tháng 5/2026 Sớm hơn năm trước khoảng 10 ngày Thi môn chuyên (trường chuyên) 1/6/2026 Chỉ áp dụng cho thí sinh đăng ký trường chuyên

Nguyên tắc xét nguyện vọng thi lớp 10 Hà Nội 2026: Điểm mới quan trọng

Năm học 2026–2027, mỗi thí sinh được đăng ký tối đa ba nguyện vọng. Điểm khác biệt so với các năm trước là học sinh được chọn bất kỳ trường THPT nào, không bị ràng buộc bởi khu vực tuyển sinh. Tuy nhiên, sau khi đã đăng ký, học sinh không được thay đổi nguyện vọng.

Điểm xét tuyển (ĐXT) được tính bằng tổng điểm ba môn thi gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ cộng với điểm cộng và điểm ưu tiên (nếu có).

Cơ chế xét nguyện vọng hoạt động theo nguyên tắc xét song song — tức là tất cả các nguyện vọng được xem xét đồng thời cho đến khi hết thí sinh đủ điều kiện, thay vì xét ưu tiên nguyện vọng 1 trước, thiếu chỉ tiêu mới xét sang nguyện vọng 2 và 3. Cụ thể:

Học sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ không được xét tuyển nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3.

Học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 được xét nguyện vọng 2, nhưng điểm xét tuyển phải cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 của trường đó ít nhất 0,5 điểm.

Học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 được xét nguyện vọng 3, nhưng điểm xét tuyển phải cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 của trường đó ít nhất 1 điểm.

Ngoài ra, khi hạ điểm chuẩn, các trường THPT công lập được phép nhận học sinh có nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3 đủ điều kiện trúng tuyển.

Nguyện vọng Điều kiện điểm Ghi chú Nguyện vọng 1 Đạt điểm chuẩn NV1 của trường Trúng NV1 thì không xét NV2, NV3 Nguyện vọng 2 Cao hơn điểm chuẩn NV1 ít nhất 0,5 điểm Chỉ xét khi không trúng NV1 Nguyện vọng 3 Cao hơn điểm chuẩn NV1 ít nhất 1 điểm Chỉ xét khi không trúng NV1 và NV2

Tình hình chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 Hà Nội năm 2026

Năm học 2025–2026, Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS, tăng 20.000 học sinh so với năm ngoái — mức tăng đáng kể tạo áp lực lớn lên kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Chỉ tiêu trường công lập là 88.000, tính gộp cả THPT, giáo dục thường xuyên và trường nghề. Sở GDĐT hiện chưa công bố chỉ tiêu chi tiết của từng trường.

Kỳ thi lớp 10 Hà Nội 2026 sẽ diễn ra trong hai ngày cuối tháng 5, sớm hơn so với năm trước khoảng 10 ngày. Thí sinh đăng ký vào trường chuyên sẽ thi thêm môn chuyên vào ngày 1/6/2026.