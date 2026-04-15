Tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Hùng Vương khu vực Bình Dương 2026-2027

Quốc Duẩn 15/04/2026 16:08

THPT chuyên Hùng Vương khu vực Bình Dương dự kiến tuyển 455 học sinh vào 13 lớp chuyên trong năm học 2026-2027, tăng 70 chỉ tiêu nhờ bổ sung 1 lớp chuyên Tiếng Anh và lần đầu tiên mở lớp chuyên Tiếng Nhật.

Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027

Theo kế hoạch tổ chức biên chế lớp do trường công bố, THPT chuyên Hùng Vương khu vực Bình Dương dự kiến tuyển 455 học sinh vào 13 lớp chuyên năm học 2026-2027.

Chỉ tiêu này tăng 70 so với năm học 2025-2026, tương đương 2 lớp mới: tăng thêm 1 lớp chuyên Tiếng Anh (nâng tổng lên 3 lớp) và mở mới 1 lớp chuyên Tiếng Nhật (35 học sinh) — lần đầu tiên trường tuyển sinh môn chuyên này.

Môn chuyênSố lớpChỉ tiêu (học sinh)
Tiếng Anh3105
Toán270
Tin học135
Vật lý135
Hóa học135
Sinh học135
Ngữ văn135
Lịch sử135
Địa lý135
Tiếng Nhật (mới)135
Tổng cộng13455

Nguồn: THPT chuyên Hùng Vương, kế hoạch tổ chức biên chế lớp năm học 2026-2027. Chỉ tiêu mang tính dự kiến.

THPT chuyên Hùng Vương khu vực Bình Dương

Môn thi, thời gian thi và cách tính điểm xét tuyển

Kỳ thi tuyển sinh vào THPT chuyên Hùng Vương khu vực Bình Dương dự kiến diễn ra trong hai ngày 1 và 2/6/2026. Thí sinh phải thi đủ 4 bài thi tự luận gồm 3 môn không chuyên bắt buộc và 1 môn chuyên.

Bài thiMôn thiThời gianHệ số điểm
Bài 1Toán120 phút× 1
Bài 2Ngữ văn120 phút× 1
Bài 3Tiếng Anh90 phút× 1
Bài 4Môn chuyên (theo môn đăng ký)150 phút× 2

Công thức tính điểm xét tuyển vào lớp chuyên:

Điểm xét tuyển = Ngữ văn + Toán + Tiếng Anh + (Môn chuyên × 2)

Điểm bài thi tính theo thang điểm 10, lấy đến 0,25 (riêng môn Tiếng Anh lấy đến 0,1). Điều kiện được xét tuyển: dự thi đầy đủ các môn, không vi phạm quy chế thi và tất cả bài thi đều đạt trên 2 điểm. Lưu ý đặc biệt: điểm trúng tuyển vào THPT chuyên Hùng Vương không tính điểm cộng và điểm ưu tiên — kết quả thi là yếu tố xét tuyển duy nhất.

Quy định về nguyện vọng và đăng ký dự thi

Thí sinh được đăng ký tối đa 2 nguyện vọng vào lớp chuyên. Các nguyện vọng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp, nguyện vọng 1 là ưu tiên cao nhất. Thí sinh trúng tuyển vào nguyện vọng nào phải học ở nguyện vọng đó và không được thay đổi.

Học sinh đăng ký nguyện vọng trực tuyến từ 8h00 ngày 22/4 đến 17h00 ngày 28/4/2026. Thí sinh ngoài TP.HCM nộp hồ sơ trực tiếp tại THPT chuyên Lê Hồng Phong.

Năm học 2026-2027 là năm đầu tiên THPT chuyên Hùng Vương tuyển sinh toàn quốc. Học sinh từ tất cả tỉnh thành đều có thể đăng ký dự thi nếu đáp ứng điều kiện: hoàn thành chương trình THCS năm 2025-2026, học lực lớp 6-8 từ Khá trở lên và lớp 9 đạt Tốt.

Tổ hợp môn học lựa chọn theo từng lớp chuyên

Ngoài các môn học bắt buộc theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, học sinh THPT chuyên Hùng Vương được chọn 4 môn trong 8 môn học lựa chọn gồm: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật (GDKT&PL), Công nghệ công nghiệp (CNCN) và Công nghệ nông nghiệp (CNNN). Nhà trường xây dựng tổ hợp môn học phù hợp đặc thù từng lớp chuyên để phát triển năng lực chuyên sâu.

Lớp chuyênMôn lựa chọn 1Môn lựa chọn 2Môn lựa chọn 3Môn lựa chọn 4
ToánHóa họcTin họcVật lý / Sinh họcGDKT&PL / CNCN
Tin họcHóa họcTin họcVật lýCNCN
Vật lýVật lýHóa họcTin họcCNCN
Hóa họcVật lýHóa họcSinh họcTin học
Sinh họcHóa họcSinh họcTin họcCNNN
Ngữ vănVật lýTin họcĐịa lýGDKT&PL
Lịch sửVật lýTin họcĐịa lýGDKT&PL
Địa lýVật lýTin họcĐịa lýGDKT&PL
Tiếng AnhVật lýTin họcHóa học / Địa lýGDKT&PL / CNCN / CNNN
Tiếng NhậtVật lýTin họcHóa học / Địa lýGDKT&PL / CNCN / CNNN

Lưu ý: Mỗi lớp môn học lựa chọn không vượt quá 35 học sinh. Nếu số học sinh đăng ký vượt sĩ số, trường ưu tiên học sinh có điểm bình quân môn đó năm lớp 9 cao hơn. Môn học có dưới 15 học sinh đăng ký sẽ không tổ chức lớp.

Ngoại ngữ 2 và chuyên đề học tập

Học sinh THPT chuyên Hùng Vương có thể đăng ký học một trong ba ngoại ngữ 2 gồm: Tiếng Pháp, Tiếng Nhật hoặc Tiếng Trung Quốc. Học sinh không chọn ngoại ngữ 2 từ năm lớp 10 sẽ không được học ở các năm tiếp theo. Khi đã đăng ký, học sinh phải cam kết hoàn thành chương trình trong suốt năm học.

Ngoài chương trình chính khóa, mỗi học sinh học 3 chuyên đề theo đặc thù lớp chuyên nhằm mở rộng và nâng cao kiến thức chuyên sâu. Ví dụ, lớp chuyên Toán học chuyên đề Toán, Hóa học, Vật lý/Sinh học; lớp chuyên Tiếng Anh học chuyên đề Toán, Vật lý, Hóa học/Địa lý.

Học sinh cũng tham gia chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi theo kế hoạch của trường. Học sinh nhà xa có thể đăng ký ở ký túc xá hoặc nghỉ bán trú tại trường.

