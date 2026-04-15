Đời sống Tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên Lê Hồng Phong 2026-2027 Năm học 2026-2027, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong TPHCM dự kiến tuyển 805 học sinh vào 23 lớp với 13 môn chuyên, kỳ thi diễn ra vào ngày 1 và 2/6/2026.

Theo số liệu từ buổi tư vấn tuyển sinh ngày 12/4/2026 do Hiệu trưởng Phạm Thị Bé Hiền công bố, trong năm học 2025-2026, nhà trường có 453 học sinh lớp 12 đạt giải học sinh giỏi cấp thành phố và quốc gia. Đặc biệt, với 153 giải quốc gia, đây là năm thứ hai liên tiếp trường giữ vị trí đơn vị có số lượng học sinh giỏi quốc gia cao nhất cả nước.

Trên đấu trường quốc tế, học sinh của trường liên tục đạt huy chương Olympic Toán học, Hóa học và các giải thưởng khoa học kỹ thuật quốc tế.

Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến của THPT chuyên Lê Hồng Phong năm học 2026-2027 là 805 học sinh, chia thành 23 lớp với 13 môn chuyên — nhiều nhất trong số các trường chuyên tại TP.HCM.

Cụ thể, môn chuyên Toán và Anh (chính khóa) mỗi môn 3 lớp (105 học sinh); các môn chuyên Lý, Hóa, Sinh, Tin, Văn và Anh (đề án 5695) mỗi môn 2 lớp (70 học sinh); các môn chuyên Sử, Địa, Pháp, Trung, Nhật mỗi môn 1 lớp (35 học sinh).

Môn chuyên Số lớp Chỉ tiêu (học sinh) Toán 3 105 Tiếng Anh (chính khóa) 3 105 Vật lý 2 70 Hóa học 2 70 Sinh học 2 70 Tin học 2 70 Ngữ văn 2 70 Tiếng Anh (đề án 5695) 2 70 Lịch sử 1 35 Địa lý 1 35 Tiếng Pháp 1 35 Tiếng Trung 1 35 Tiếng Nhật 1 35 Tổng cộng (lớp chuyên) 23 805

Nguồn: Hiệu trưởng Phạm Thị Bé Hiền công bố tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh 12/4/2026. Chỉ tiêu mang tính dự kiến, chỉ tiêu chính thức sẽ do Sở GD&ĐT TP.HCM công bố trong tháng 4.

Ngoài lớp chuyên, THPT chuyên Lê Hồng Phong còn tuyển thêm 180 học sinh không chuyên, trong đó có 1 lớp học theo chương trình song ngữ tiếng Pháp dành riêng cho học sinh đã hoàn thành chương trình song ngữ tiếng Pháp THCS tại TP.HCM.

Trường cũng tuyển lớp tích hợp dành cho học sinh đã tốt nghiệp THCS và hoàn thành chương trình Cambridge tại các trường THCS công lập TP.HCM (trường sẽ tuyển chọn sau).

Điều kiện dự tuyển vào THPT chuyên Lê Hồng Phong năm học 2026-2027 gồm: thí sinh phải hoàn thành chương trình THCS trong năm học 2025-2026, đảm bảo độ tuổi theo quy định.

Kết quả đánh giá rèn luyện và học tập cả năm của các lớp 6, 7 và 8 phải đạt từ mức Khá trở lên; riêng năm lớp 9 bắt buộc phải đạt mức Tốt. Học sinh đến từ tất cả tỉnh thành trên cả nước đều được tham dự tuyển sinh.

Kỳ thi tuyển sinh vào THPT chuyên Lê Hồng Phong dự kiến diễn ra trong hai ngày 1 và 2/6/2026. Mỗi thí sinh phải thi đủ 4 bài thi tự luận, gồm 3 môn không chuyên bắt buộc và 1 môn chuyên theo đúng môn đã đăng ký.

Bài thi Môn thi Thời gian Hệ số điểm Bài 1 Toán 120 phút × 1 Bài 2 Ngữ văn 120 phút × 1 Bài 3 Ngoại ngữ (ngoại ngữ 1 đang học) 90 phút × 1 Bài 4 Môn chuyên (theo môn đăng ký) 150 phút × 2

Điểm xét tuyển vào lớp chuyên được tính theo công thức sau:

Điểm xét tuyển = Toán + Ngữ văn + Ngoại ngữ + (Môn chuyên × 2) + Điểm khuyến khích

Đối với lớp chuyên Tiếng Trung, bài thi môn chuyên là Tiếng Trung. Đối với lớp chuyên Tiếng Nhật, bài thi môn chuyên là Tiếng Nhật.

Đối với lớp chuyên Tin học, thí sinh có thể chọn thi phần lập trình Pascal (tương tự kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố) hoặc thi môn Toán chuyên. Chỉ tiêu lớp chuyên Tin học phân bổ 70% cho thí sinh thi lập trình Pascal và 30% cho thí sinh thi Toán chuyên.

Điểm xét tuyển vào lớp không chuyên đơn giản hơn, chỉ gồm tổng 3 môn: Toán + Ngữ văn + Ngoại ngữ, không có môn chuyên.

Điểm khuyến khích được cộng thêm cho học sinh đã đạt giải chính thức tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố, với điều kiện môn đạt giải phải trùng đúng với môn chuyên đăng ký dự thi.

Lưu ý quan trọng: điểm ưu tiên theo đối tượng không được áp dụng cho nguyện vọng chuyên — kết quả thi là yếu tố quyết định duy nhất.

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi một môn chuyên duy nhất vì tất cả các môn chuyên đều tổ chức thi cùng thời điểm (buổi thi thứ tư).

Thí sinh được đăng ký tối đa 2 nguyện vọng cho cùng một môn chuyên đó — nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 là lựa chọn trường học cho môn chuyên, không phải lựa chọn hai môn chuyên khác nhau.

Nguyên tắc xét tuyển theo nguyện vọng: thí sinh chỉ trúng tuyển vào đúng một nguyện vọng duy nhất. Nếu đủ điểm trúng tuyển nguyện vọng 1, hệ thống tự động dừng và nguyện vọng 2 không còn giá trị. Chỉ khi không đủ điểm nguyện vọng 1 nhưng đủ điểm nguyện vọng 2, thí sinh mới trúng tuyển theo nguyện vọng 2.

Điều kiện để được xét tuyển: thí sinh phải dự thi đầy đủ tất cả bài thi quy định, không vi phạm quy chế, và tất cả bài thi phải đạt điểm lớn hơn 2.

Thời gian đăng ký nguyện vọng và nộp hồ sơ

Đối với học sinh tốt nghiệp THCS tại TP.HCM, đăng ký nguyện vọng thực hiện trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh của Sở GD&ĐT TP.HCM từ 8h00 ngày 22/4 đến 17h00 ngày 28/4/2026.

Đối với học sinh đến từ các tỉnh thành khác, hồ sơ đăng ký được nộp tập trung trực tiếp tại THPT chuyên Lê Hồng Phong. Học sinh tỉnh ngoài chưa có đủ giấy tờ vào ngày nộp hồ sơ có thể nộp những giấy tờ hiện có và thực hiện cam kết bổ sung sau.

Học sinh ở tỉnh thành khác có thể đồng thời đăng ký thi tại TP.HCM và tỉnh mình, với điều kiện ngày thi ở hai nơi không trùng nhau. Kết quả xét tuyển ở hai nơi là hoàn toàn độc lập. Nếu ngày thi trùng nhau, thí sinh cần cân nhắc kỹ để chọn nơi dự thi phù hợp với năng lực.